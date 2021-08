Podrá pedir permiso a su empleador para ir a vacunarse en jornada laboral

Con el objetivo de impulsar la reactivación económica, a los trabajadores que no se hayan vacunado todavía les deben dar un permiso para hacerlo en horario laboral.



Así lo indicó el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, quien aseguró que los empleados podrán solicitar ese permiso para ir a vacunarse y que este no se deberá descontar de la nómina. Esto se indica en la circular 0047.



Esto no significa que los que ya se hayan vacunado puedan pedir un día libre.



“Para llegar a una reactivación económica segura, necesitamos que todo el mundo entre en el Plan Nacional de Vacunación. Los empleados pueden solicitar permiso para ir a vacunarse con autorización del Ministerio”, dijo el ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera.



Custodio explicó que han visto que algunos empleadores no están dando los permisos correspondientes para que el trabajador asista al puesto de vacunación.



“Muchas veces la EPS da la cita para la vacunación en días hábiles, entonces lo que les estamos diciendo a los señores empleadores es que dentro de los tres días que se dan como permiso especial, el trabajador utilice uno para que vaya y se vacune”, puntualizó, Cabrera.



Según el ministro, esta medida ayudaría a reactivar de forma segura la economía. “Si todos los trabajadores están vacunados, la reactivación económica puede funcionar”, aseguró.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS