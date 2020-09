Las propuestas de los alcaldes para la reactivación económica

En una verdadera lluvia de ideas para la reactivación de las regiones y de la economía del país en general se convirtió ayer el primero de los cuatro foros organizados por la Asociación Colombiana de Ciudades Capitales (Asocapitales), con el apoyo de la Universidad del Rosario y EL TIEMPO.

Los mandatarios locales y empresarios que participaron en este primer encuentro hicieron un fuerte llamado al Gobierno Nacional para que se le preste mayor atención a la reactivación del empleo, que está en niveles históricos, aspecto en el que la inversión pública en obras de infraestructura intensivas en mano de obra será fundamental hacia adelante.



También coincidieron en que esta no es una responsabilidad exclusiva del Gobierno central, sino que es algo que les compete a todos los mandatarios locales y regionales, deber ser “un esfuerzo conjunto y compartido”.



Y si bien insistieron en que se requerirá una billonaria inversión para avanzar hacia esa nueva fase de recuperación y de medidas coordinadas para lograr ese objetivo, consideran que es necesario generar confianza y asegurar que los recursos que se destinen a este propósito nacional no se desvíen hacia otros intereses.



En este primer encuentro, instalado por Luz María Zapata, directora de Asocapitales; Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, y Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales, también intervinieron José Manuel Restrepo, ministro de Comercio; Jean Claude Bessudo, presidente del Grupo Aviatur; Carlos Eduardo Sepúlveda, decano de Economía de la Universidad del Rosario, así como los alcaldes de Bogotá, Claudia López; de Cali, Jorge Iván Ospina; de Cartagena, William Dau; de Leticia, Jorge Luis Mendoza, y como moderador, Roberto Pombo, director de Casa Editorial EL TIEMPO.



Al preguntarles a los participantes en el foro sobre sus propuestas y aportes para la recuperación de sus ciudades y de la economía, los mandatarios y el empresario del sector turismo coincidieron en la urgencia de evitar normas y procedimientos que generen confusión entre los empresarios en esta nueva etapa.



Si bien reconocieron los esfuerzos del Gobierno por reactivar la economía, con inversiones por más de 100 billones de pesos, como lo dijo en su intervención el ministro Restrepo, no dudaron en señalar que para esto se necesitarán muchos más recursos, entre otros, para ayudar a las empresas.



Señalaron que esos recursos habrá que comenzar a gestionarlos con organismos internacionales, y volvió a surgir la idea de que sea el Banco de la República la entidad que otorgue un préstamo al Gobierno y a los entes territoriales para que se le dé un mayor apoyo al sector empresarial del país.



Frente a este punto, el ministro Restrepo dijo que financiar la recuperación demanda el esfuerzo del Gobierno y de los entes territoriales y que son claves en esto la reactivación y la recuperación del empleo.



Para el decano de Economía del Rosario, Carlos Eduardo Sepúlveda, además de buscar recursos internacionales, se debe empezar a mirar cómo se reorganiza el tema tributario, mientras que Jean Claude Bessudo llamó la atención sobre la urgencia de conseguir más financiación y de mirar cómo se pagará esa gran deuda que el país está adquiriendo.



En ese sentido dijo que este es un compromiso en el que “todos debemos poner, incluido el sector empresarial, quizás con un impuesto covid pagadero en cómodas cuotas y en el tiempo que se necesite”, dijo.



Agregó que este proceso requiere microgerencia, que el Gobierno se siente con cada gremio, actividad por actividad, y les pregunte qué necesita, pero también a qué se comprometen, y que esos compromisos se den a conocer.



El tono fuerte en este tema lo puso Claudia López, alcaldesa de Bogotá, quien no solo dijo que no es el momento de la ortodoxia sino de la creatividad e hizo un duro llamado para que el Gobierno central asuma la tarea de bajar el desempleo del pico al que ha llegado, pues los alcaldes, en su opinión, ya cumplieron con su labor de contener la epidemia.



“El turno es del presidente (Duque), vemos quedado al Gobierno”, dijo López, y arremetió contra este por haber financiado a Avianca con recursos de los impuestos de los colombianos, mientras que cientos de empresas del país no han recibido un solo peso. Y propuso que los dineros que hay en el Fome se destinen a salvar microempresas.



Y mientras que el alcalde de Cartagena abogó por la reapertura de los vuelos internacionales para reactivar el turismo y el de Leticia, Jorge Luis Mendoza, por más ayuda estatal mientras se reactiva el turismo, Jorge Iván Ospina, mandatario de Cali, dijo que la reactivación requiere medidas más creativas porque así lo impuso la pandemia.

