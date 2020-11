Bares no podrán funcionar después de la medianoche

Desde Medellín, el ministro de Salud Fernando Ruiz manifestó que a partir del próximo martes 17 de noviembre, los bares ubicados en municipios y ciudades de alta y mediana afectación de la covid- 19 no podrán operar después de la medianoche. (Le puede interesar: Estos son los lineamientos para el tercer día sin IVA, del 21 de noviembre).

Esta es una de las medidas tomadas por el Gobierno para evitar el contagio cuando se acerca las celebraciones de fin de año. Según el ministro Ruiz Gómez, esto evitará que el estado de alicoramiento provoque que las personas bajen la guardia en materia de bioseguridad.



Por su parte, en lugares de baja afectación, los alcaldes y mandatarios locales deberán certificar el cumplimiento de las medidas de bioseguridad de estos establecimientos para poder funcionar.

Medidas en el Valle de Aburrá

Este jueves, el ministro de Salud y Protección Social, Fernando Ruiz Gómez, lideró el 67 Puesto de Mando Unificado para atención al covid-19 con autoridades locales, alcaldes del Valle de Aburrá y representantes de entidades del orden nacional para analizar las acciones llevadas a cabo en el plan de respuesta frente al virus.



Con respecto a la situación del departamento de Antioquia, el ministro señaló que hay “174.345 casos presentados hasta hoy, de los cuales hay 10.588 activos y 160.459 recuperados. En el departamento se han presentado 3.298 fallecimientos”.



Además, se han procesado 331.933 pruebas para una población de 6'677.930 habitantes y una ocupación del 77,5 por ciento de UCI. El jefe de la cartera de Salud explicó la forma en la que se ha desarrollado la pandemia en nuestro país a partir de olas, además, expresó el tema del relajamiento de medidas en cuanto al autocuidado por parte de la población.



“Dentro del planteamiento de la situación de Antioquia debemos entender que se presentan al menos tres realidades, unos municipios donde la percepción es que ya el pico epidémico, otros –de mayor ruralidad- donde hay una afectación en los próximos días y la zona del área metropolitana que actualmente presenta la mayor afectación”, dijo.



(También: 'Empujón a economía en fin de año apunta a inyección de 15 billones de pesos)



Situación epidemiológica



Franklyn Prieto, director de Vigilancia y Análisis del Riesgo en Salud Pública del Instituto Nacional de Salud, analizó la situación epidemiológica del departamento y su capital. En Colombia la incidencia es de 270,10, mientras que en Antioquia es de 409,1, Medellín de 614,2 y el área metropolitana de 547,19.



En cuanto a la tasa de muestreo, a nivel nacional por 100 mil habitantes es de 2.139,04, Antioquia de 3.277,5, Medellín 5.083,40 y área metropolitana 2.988,2.



“Venimos en una situación de descenso en el área metropolitana, ha mejorado el nivel de muestreo y un aumento en letalidad y mortalidad, como es de esperarse 15 días después del pico de casos”, señaló. Adicional, explicó que tanto Medellín como el área metropolitana ya superaron su primer pico de la epidemia y los siguientes compromisos a asumir deben ser desde el ámbito hospitalario.



Complementando lo anterior, Martha Ospina, directora del INS, sostuvo que el aumento de letalidad se puede deber a que “hace falta denominador”, es decir, falta establecer casos, una relación al número de PCR y antígenos realizados a pesar del esfuerzo realizado.



“Hay grupos poblacionales que se niegan a tomarse la prueba por la implicación del aislamiento, es decir, para mantenerse en su actividad económica”, explicó.



(Además: 'El ajuste salarial que ya calculan las empresas').



Situación departamental



La secretaria de Salud de Antioquia, Lina Bustamante, explicó que el departamento cuenta con 1.248 camas UCI que significó un crecimiento del 115 por ciento..



En cuanto a ocupación y recurso humano, “se han realizado análisis y evaluaciones”, en el área metropolitana está en 84 por ciento la ocupación.



“Estamos empezando a analizar que tenemos pacientes poscovid-19, es decir, con secuelas del virus en ocupación UCI. Además, muchos de estos pacientes están falleciendo y es un análisis que debemos desarrollar”, sostuvo, y en cuando a población no covid, “llegan con una carga de enfermedad muy importante”.

Diciembre, con responsabilidad

En un trabajo de la mano con secretarios de salud de los municipios, se establecieron campañas para vivir responsablemente las fiestas de diciembre. “Invitando al distanciamiento físico, a que sea todo de manera virtual y evitar las aglomeraciones, así como el cuidado de los adultos mayores”.



Dentro de los temas a reforzar está el no bajar la guardia en la articulación, fechas de súper contagio importantes, así como "llegar a diciembre con un promedio de contagios de 1.000 a 1.100 y unificar mensajes de promoción y manejo de la pandemia".



Acciones en Medellín



Daniel Quintero, alcalde de Medellín, habló del riesgo que viene para diciembre, teniendo en cuenta la cantidad de susceptibles que aún existen en el territorio antioqueño.



Explicó la importancia de unificar medidas en todos los municipios y establecer campañas para que las personas se realicen las pruebas para diagnóstico de covid-19 y mantengan el aislamiento.



En cuanto al partido de la Selección Colombia frente a Uruguay y el festivo que llega, sostuvo que “lo importante es que no se convierta en fiesta”, por lo cual se hace importante la toma de medidas para controlar la transmisión del virus entre la población.



Medidas para Antioquia, a propósito del partido de Colombia



Al término del PMU, el ministro Fernando Ruiz entregó sus conclusiones y estableció compromisos de las instituciones para lo que sigue en el desarrollo de la epidemia en el departamento.



“Nosotros en estos momentos no tenemos contempladas medidas de aislamiento obligatorio. Una medida de estas puede ser muy inconveniente cuando se hace sin justificación y cifras claras”, dijo el ministro, haciendo referencia además a que en todo el mundo se han presentado medidas de relajamiento que generan de manera inmediata efectos, los cuales se han visto también en Antioquia y Medellín.



En virtud del partido Colombia – Uruguay y el festivo, se establecieron las siguientes medidas para el Valle de Aburrá:



• Desde las 2:00 p.m. del 13 de noviembre hasta las 5:00 a.m. del 14 de noviembre habrá restricción de consumo de bebidas alcohólicas.



• Lo segundo es restricción de movilidad de 11:00 p.m. del 13 de noviembre hasta las 5:00 a.m. del 14 de noviembre, lo anterior con el objetivo de evitar accidentes de tránsito y eventos violentos.



• Finalmente, la limitación del piloto de bares restringiendo hasta las 12 de la noche el sábado 14 y domingo 15 de noviembre. Frente a lo anterior, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, manifestó la aprobación de las medidas como “un pequeño sacrificio hoy que nos garantice un diciembre más estable”.



Manifestó también que el acordar medidas para todos los municipios permite tener un mayor control, así como tener resultados y análisis para las fiestas decembrinas y las posibles medidas a tomar. “Apoyo y respaldo desde la Gobernación de Antioquia esas medidas y, sobre todo, buscar un tema muy importante que es la mayor unificación para que no haya diferentes medidas porque produce desórdenes, traslado y genera otras dificultades”.

Lea también en Economía

Colcap, otro índice de la bolsa de valores criolla que se jubila

Los pasos para postularse al subsidio a la nómina de empresas

Por pandemia, Avianca perdió US$ 283,6 millones en el tercer trimestre