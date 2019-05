Plantean subir cuota para ayudar a quienes no completan su pensión

La posibilidad de que a futuro los recursos que maneja el Fondo de Garantía de Pensión Mínima (FGPM) se puedan agotar, por cuenta del mayor pago de mesadas que tendrá que hacer a los afiliados a los fondos privados (AFP) que no alcancen a ahorrar lo suficiente para su jubilación, tiene haciendo cuentas a expertos quienes comienzan a plantear la posibilidad de elevar el aporte que hoy hacen millones de colombianos a dicho fondo.

“Como en cualquier fondo común, el impacto de la transición demográfica va a hacer que la presión sobre los egresos (del FGPM) sea cada vez mayor, por lo que, para asegurar su sostenibilidad, será necesario hacer cambios paramétricos como aumentar el valor destinado a este fondo, aumentar (las) semanas requeridas y/o aumentar (la) edad”, advierte un análisis de un grupo de investigadores encabezado por Santiago Montenegro, presidente de Asofondos, que hace parte de los documentos del Cede de la Universidad de los Andes.



Hoy, un trabajador afiliado al Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (Rais) destina el 16 por ciento de su salario al sistema pensional. De ese porcentaje, 11,5 por ciento va directo a su cuenta individual en la AFP; 1,5 por ciento se destina al FGPM, mientras 3 por ciento se dirige al pago del seguro previsional y de la comisión del fondo privado que administra.

Solidaridad, otro aporte

Además, los trabajadores que devengan más de cuatro salarios mínimos hacen un aporte adicional del 1 por ciento, recursos que van al Fondo de Solidaridad, para atender programas como Colombia Mayor, que subsidia a quienes no cuentan con ningún sustento para su vejez.



Para acceder a dichos recursos la persona debe estar afiliada a una AFP, haber completado 1.150 semanas requeridas para su jubilación, cumplido la edad (57 años, mujeres, y 62, hombres) y no tener ingresos superiores a un salario mínimo legal.



El temor de los investigadores radica en que, a la vuelta de un par de décadas, cuando el Rais haya madurado aún más, buena parte de las pensiones (85 %) que se otorguen por vejez en el país correrán por cuenta de las AFP, y de estas el 68 por ciento tendrá que ser subsidiada o completada con recursos del FGPM, dado que las personas no alcanzarán a ahorrar lo suficiente para sus mesadas.

De aquí al 2055, 7 de cada 10 adultos mayores no recibirán pensión. Para 2055, más de 8 millones en edad de pensionarse no tendrán pensión ni ingreso vitalicio en la vejez (Beps o Colombia Mayor) FACEBOOK

TWITTER

Para la misma época, solo el 18 por ciento se jubilará con ahorros propios y el 14 por ciento se pensionará en el Régimen de Prima Media (Colpensiones).

​

“De aquí al año 2055, tendremos que 7 de cada 10 adultos mayores no recibirán una pensión. Para el 2055, más de 8 millones de colombianos en edad de pensionarse no tendrán pensión ni ingreso vitalicio en la vejez (Beps o Colombia Mayor)”, dicen los investigadores.



Hasta diciembre del año pasado, cerca de 16.000 colombianos —25,1 por ciento de los 63.650 jubilados por vejez en las AFP— habían logrado su pensión de salario mínimo, pese a no contar con ahorro suficiente, aunque sí las 1.150 semanas.



Pero cálculos de los investigadores, contenidos en su análisis ‘Un modelo para evaluar el sistema pensional colombiano’, apuntan a que, en un escenario de largo plazo (2055), el número de personas a quienes se les tendrá que completar su mesada de salario mínimo con recursos del FGPM se elevará hasta 2,5 millones.

Así opera el fondo

Hoy, el Fondo de Garantía acumula recursos cercanos a los 21,2 billones de pesos —poco más de 2 % del producto interno bruto (PIB)—, aportados por 15,7 millones de afiliados a los fondos privados, según datos de la Superintendencia Financiera.



Según fuentes oficiales, ese fondo aún está en etapa de acumulación. Se estima que cada año le ingresan entre 1,6 y 2 billones de pesos (164.000 millones cada mes).

Esa etapa de acumulación de recursos, según los autores de la investigación, irá hasta el 2041, cuando alcanzará unos 325 billones de pesos, 5,5 por ciento del PIB. Pero, a partir de ese momento, se iniciará la etapa de desacumulación de recursos, debido a que se tendrá que hacer un mayor número de pagos de pensiones, lo cual lo llevará a un nivel cercano al 2,5 por ciento del PIB.



“Aunque el FGPM no se agota durante los años que se están analizando (a 2055), de mantenerse las fuentes de ingreso inalteradas y la concurrencia asociada al pago de pensiones de salario mínimo, es de esperarse que se agote a mediados de los 60”, advierten los analistas.

Las personas que no alcanzan a reunir el capital suficiente para su pensión, si cumplen con los demás requisitos, pueden ser beneficiarias de la garantía de pensión mínima FACEBOOK

TWITTER

Jorge Llano, vicepresidente técnico de Asofondos, gremio que reúne a las AFP que operan en Colombia, explica que a las personas que no alcanzan a reunir el capital suficiente para su pensión, si cumplen con los demás requisitos, pueden ser beneficiarias de la garantía de pensión mínima. Así, se les pagan las mesadas con su ahorro acumulado hasta cuando este se agote y, a partir de allí, la pensión se cancela con cargo a los recursos del FGPM.



De este fondo también salen recursos cuando los afiliados a las AFP deciden trasladarse de régimen. La administradora debe calcular los aportes que la persona ha hecho al FGPM y girar esos recursos a Colpensiones, junto con el ahorro y los rendimientos del afiliado.



El visto bueno para ser beneficiario de la garantía de pensión mínima lo otorga la Oficina de Bonos Pensionales del Ministerio de Hacienda, encargada de hacer los cálculos, luego de recibir la información del afiliado.



CARLOS ARTURO GARCÍA M.

EL TIEMPO

Twitter: @CarlosGarciaM66