Cuando se estaba terminando de superar la difícil situación en San Vicente del Caguán estalló en Antioquia el paro minero el primero de marzo. El cierre total de la Troncal de Occidente también está causando estragos en el sector transporte.



Por los bloqueos en vías del Bajo Cauca antioqueño, la Federación Colombiana de Transportadores de Carga (Colfecar) asegura que los costos se están aumentando un 30 por ciento, ya que los conductores tienen que pagar entre 800.000 y 2 millones de pesos más en cada viaje, dependiendo del tipo de vehículo y la carga.



Además, se están viendo afectadas las exportaciones de café y cítricos; la importación de graneles sólidos; el abastecimiento de víveres, frutas y verduras para Córdoba y Sucre; el transporte de leche del norte de Antioquia a la costa norte del país y todas las operaciones de paquetería y mensajería.



"Independiente de cuan válidos o no sean los motivos, el Gobierno no debe seguir negociando con ningún sector mientras que se mantengan las vías cerradas", pide Nidia Hernández, presidenta de Colfecar.

Entre tanto, Naturgas manifiesta que a más de 15.000 hogares en Antioquia no se les ha podido suministrar gas natural porque los bloqueos no han permitido el tránsito de los tractocamiones hasta las estaciones de distribución de entrada.



Mientras que la Asociación Colombiana de Minería (ACM) denuncia que al menos 12 empresas de Antioquia y Córdoba han visto afectadas de manera parcial o total sus operaciones, con restricciones para mover insumos, y personal. Como consecuencia de esta situación, enfrentan un gran riesgo de desabastecimiento.



Una de ellas es Mineros, que debido al paro minero se vio obligada a suspender toda su operación en la zona. Señaló que reiniciará sus operaciones cuando pueda garantizar el cuidado y la seguridad de todos sus empleados y contratistas.



"El bloqueo de las vías terrestres y fluviales, desde y hacia la costa norte, afecta el tejido social, la movilidad, el sustento y el acceso a la salud y a la educación de las comunidades, no solamente de Córdoba y Antioquia sino de todo el país", dice la ACM.



Por eso, hace un llamado al Gobierno para que se coordine el envío de ayuda humanitaria a las zonas afectadas y se restablezca lo más pronto posible el orden y se garanticen los derechos de todos los colombianos.



De acuerdo con Colfecar, entre enero y marzo de este año se han materializado 156 bloqueos, que han llevado a que diferentes vías del país estén cerradas por más de 3.100 horas. Los departamentos más afectados por bloqueos han sido La Guajira (24), Santander (19), Córdoba (14), Bolívar (14) y Antioquia (11).



