Costo de paro va más allá de efectos económicos causados en estos días

En solo 9 días, contados hasta el viernes, las afectaciones económicas en los sectores más impactados por las protestas sociales tienen hondas repercusiones en los ingresos de los negocios, pero el efecto podría extenderse al resultado total del producto interno bruto del 2019, según analistas.



Las pérdidas estimadas por varios sectores fueron tasadas en más de 1,5 billones de pesos, con un efecto mayoritario sobre el comercio, los hoteles y restaurantes, teniendo en cuenta que el gremio Fenalco calculó en 150.000 millones de pesos diarios las pérdidas durante las jornadas de protesta.

Esto implica que 1,3 billones de pesos fue lo que dejaron de percibir las empresas de ese sector en los 9 días cuantificados; mientras que los 268.000 millones restantes incluyen afectaciones a la industria y el transporte en Bogotá, al igual que la cancelación del partido del Roger Federer (10.200 millones), los daños ocasionados al sistema TransMilenio (5.000 millones), la cancelación de conciertos en la capital del país (4.547 millones) y las reducciones en la asistencia al teatro (301 millones).



Según Colfecar, gremio de transporte de carga, las pérdidas para ellos están por cuantificar, pero se sabe que las empresas ligadas a este servicio, especialmente de paquetes y postal, “han tenido que afrontar retrasos hasta del 35 por ciento en sus operaciones de entrega”, indicó Juan Miguel Durán, líder de ese gremio.



Se teme, además, por el empleo y los tenderos. “El 75 % de los tenderos en todo el país gana menos de dos salarios mínimos. Cuando hay cierre de 5, 6 o los días que se alargue, realmente es un descuadre para sus finanzas, que dependen de su venta diaria”, manifestó Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Secuelas a corto plazo

Más allá de esos números está el coletazo que se viene para la economía como un todo, pues el indicador NowCast del Grupo Bancolombia, que se construye a partir de la información correspondiente a las transacciones en los canales y medios de pago de esta entidad financiera, revela que la situación está tendiendo repercusiones en materia de actividad productiva.



“En las primeras semanas de noviembre se registró una leve aceleración en el ritmo del crecimiento de la economía, pero durante la última semana (la del paro) ha habido una moderación en esa dinámica. Los sectores en donde el cambio de tendencia hacia la desaceleración ha sido más evidente son la industria y el comercio”, dice el informe.



Si bien la producción en el país en el último trimestre tuvo un incremento del 3,3 por ciento anual, la cifra más alta en 4 años, de lo que suceda en el último tramo del año “dependerá el curso de los acontecimientos en el país en las próximas semanas”, subrayaron los analistas de Bancolombia.



De hecho, la intensidad de la crisis social durante la semana le pegó con fuerza al dólar, que en la jornada del viernes marcó el segundo récord en serie durante la semana, al situarse en 3.522 pesos.



Y el escenario de incertidumbre que provoca la existencia de un paquete de peticiones, aún sin resolver del todo, no obstante el diálogo nacional convocado por el presidente Iván Duque, puede pasar su cuenta de cobro.



Para los analistas económicos del Banco de Bogotá, la incertidumbre en el mercado no solo se produce por el alcance y la extensión de las protestas, sino “por el impacto económico que traería la dificultad en el trámite de la ley de crecimiento económico que cursa en el Congreso, la cual tuvo que incorporar propuestas, para “buscar la moderación de la efervescencia social”.



Aunque las medidas incluyen tres días al año sin IVA, para que las familias de más bajos recursos adquieran vestuario, calzado, útiles y tecnologías, así como estímulos al empleo juvenil, expertos mencionan solo dos, por ser de mayor efecto económico: la devolución del IVA a la población más vulnerable y la reducción gradual del aporte de salud de los pensionados, cuya sumatoria tendrá un costo fiscal de alrededor de 2,7 billones de pesos.



“La inclusión de este costo fiscal en el proyecto de ley no se compensó con nuevas fuentes de recursos, pues su financiamiento se haría con medidas ya existentes, como los ingresos esperados por normalización tributaria y la eficiencia de la factura electrónica, lo que podría generar incertidumbre frente a la senda de ajuste fiscal en un escenario con escaso margen de maniobra en este frente”, indicaron los economistas del Banco de Bogotá.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS