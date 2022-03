La inflación está impactando el consumo de los hogares colombianos. Estos salen menos veces a mercar que hace un año, pero su gasto es mayor pues los bienes están ahora más caros, es decir, el dinero rinde menos. Sobre todo, se han encarecido los productos para las mascotas y los lácteos.



La consultora Kantar ha analizado cómo estos altos precios, que en febrero se ubicaron en 8,01 por ciento anual según los últimos datos del Dane, han generado un cambio en los hábitos de consumo. La frecuencia de compra es menor, pero los desembolsos son más altos porque las personas tienden a comprar productos en grandes cantidades para que duren más tiempo.



“Si bien estos comportamientos se iniciaron en el 2020, se mantuvieron el año pasado. El shopper seguirá buscando la manera de optimizar sus compras y mejorar sus hábitos de consumo masivo”, señaló Jaime García, country manager para Kantar Worldpanel Colombia.



Al comparar el comportamiento del 2021 con el del 2019, antes de la pandemia, se observa que el gasto de los hogares colombianos creció un 5 por ciento y que el ticket de compra se elevó otro 20 por ciento debido, principalmente, a este incremento continuado de los precios. La mayor presión se dio en los últimos meses del año y continúa en la actualidad.



Sin embargo, según los datos de Kantar, la frecuencia de compra de diciembre del 2021 todavía está 4 puntos por debajo que la presentada en el mismo periodo del 2020, cuando la economía se estaba apenas reabriendo. Es decir, se va menos a mercar que hace un año.



“Este aumento ha ejercido una presión importante para los compradores en Colombia, desestimulando el gasto en ciertas categorías para optimizar el presupuesto y poder así gastar en los productos que realmente se necesitan”, resaltó García.



Lácteos, mayor impacto

Hay unas canastas de consumo que han sido más golpeadas que otras. Según Kantar, la que tiene el mayor número de categorías con alza de precios es la de los lácteos. El 80 por ciento de los productos derivados de estos aumentaron más de un 10 por ciento su precio en el último trimestre del 2021 frente al mismo periodo del año anterior. Y lo que más subió fue la leche en polvo.



Debido a ello, esta es la categoría que más se ha visto impactada en el volumen de compra. Este ha caído un 15 por ciento en el trimestre del 2021 frente al mismo periodo del año anterior. Es decir, los colombianos no están consumiendo tanta leche o quesos, entre otros, porque ahora cuestan más. Además, van menos veces al supermercado para adquirir estos productos, pues según Kantar la frecuencia cayó un 13 por ciento.



Similar comportamiento se ve en el rubro de los alimentos. El 38 por ciento de esta canasta vio un aumento de más del 10 por ciento en su precio y su volumen de compra cayó un 9 por ciento frente al mismo periodo del 2020. La frecuencia también descendió otro 7 por ciento.



“Las canastas de alimentos, bebidas y lácteos, las cuales tuvieron el mayor número de categorías con alza de precios, se han visto más afectadas en volumen. Alimentos tiene una variación de volumen de -11 por ciento; bebidas, de -9 por ciento y lácteos, de -15 por ciento”, explicó García.



Otra dinámica diferente se ve en las canastas del cuidado personal y de las mascotas. Estas también aumentaron de precio, pero su gasto no cayó. Aquí los colombianos están comprando menos veces, pero cuando lo hacen adquieren presentaciones más grandes para que les rinda más.



El precio promedio de los productos del cuidado personal aumentó un 11 por ciento frente al último trimestre del 2020, pero a la par con la reactivación, los colombianos empezaron a comprar más bienes de esta categoría que hace un año, cuando estaban encerrados en sus casas. Su valor creció un 27 por ciento y su volumen, un 9 por ciento. Dentro de este grupo están productos de maquillaje, fragancias, protección solar, tintes para el cabello, cremas faciales y cremas corporales.



En el caso de las mascotas, los productos de la canasta tuvieron un incremento en el precio medio por gramo de 16 por ciento. Esto generó que los colombianos salieran menos a comprar, pues la frecuencia cayó un 15 por ciento, y cuando lo hacen aprovechan para adquirir empaques más grandes. Por ello, el volumen es mayor.



“Al evaluar el desempeño de las categorías en el corto plazo, los hogares han sacrificado algunas que no son de primera necesidad, incluso cuando estas no hayan tenido incrementos significativos en sus precios”, explicó García.



Según Kantar, las categorías que registraron el mayor volumen en el último trimestre del 2021 fueron el concentrado de mascotas, las aguas, las cremas dentales y la sal de cocina.

Qué pasara en el futuro

Según Kantar, los discounters (formatos que ofrecen productos a un precio menor al promedio) continúan en un proceso de desaceleración, el mercado vuelve a la omnicanalidad y continúa el crecimiento de canales emergentes. Así mismo, los discounters no crecieron durante el último año en estratos medios, los perfiles de compradores en donde históricamente han estado más desarrollados.



“Se desacelera el canal de discounters, incluso decreciendo en volumen frente al último trimestre de 2020, se observa una recuperación del canal tradicional y un crecimiento de las hiperbodegas, lo que demuestra una fragmentación del mercado. Así mismo, los canales especializados e independientes sostienen el crecimiento”, puntualizó García.



En estos momentos, hay gran incertidumbre respecto a lo que pasará con la inflación a mediano plazo. La invasión de Rusia a Ucrania ha puesto mayor presión a nivel internacional. Y en Colombia, según los últimos datos del Dane, la inflación anual de alimentos ya se ubicaba en febrero en 23,3 por ciento.



De este modo, el consumidor buscará nuevas formas de ahorro, tanto en los canales que visita como en los contenidos y desembolsos que realiza en su compra.



“Inicialmente, el comprador tratará de priorizar las canastas de alimentos, aseo personal y aseo del hogar, en su mayoría dando menor importancia a las canastas de belleza y bebidas. Así mismo, buscará ahorrar a través de las opciones más económicas por volumen y comprará tamaños más pequeños en ciertas categorías no prioritarias”, afirmó el country manager de Kantar.



