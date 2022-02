El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, aseguró que, aunque las presiones inflacionarias han llevado a tomar decisiones importantes en materia de política monetaria, "la inflación de alimentos se prevé que se reduzca de forma importante a partir del segundo trimestre".



El gerente del Emisor presentó su visión en el marco de un evento organizado por BTG Pactual, en el que se refirió al impacto que ha tenido el fenómeno en los últimos meses, y que en enero llegó a 6,94 por ciento, sobre las expectativas del mercado.



“Se ha aumentado la incertidumbre sobre la inflación, ya no se saben qué tan perdurables son sus efectos. Y la implicación que tiene esto es que cuando se percibe que la inflación va a ser más alta a futuro, lo que empieza como una presión a sectores particulares se empieza a trasladar a precios de más sectores y se observa que una mayor cantidad de productos que aumentan sus precios por encima de la meta de inflación”, y aseguró que aseguró que por ello se tomó la decisión de elevar también 100 puntos básicos la tasa de interés en enero.



“El periodo de tasas bajas ya no era lo que se requería para la economía y era inconveniente para la inflación que comenzó a acelerarse. Lo que pasó después es que hubo sorpresas importantes, de aumentos en la inflación, pero sobretodo, de que las expectativas comenzaron a desanclarse de la meta”, dijo Villar.



Frente a nuevos incrementos, aseguró que no se trata de tomar decisiones a la carrera, pero que se irán adoptando con base a la última información disponible, pero reiteró que “cuando las expectativas empiezan a despegarse de la meta, eso nos obliga a reaccionar rápido”.



