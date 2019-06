Tiquete de avión a Villavicencio cuesta $ 237.000 en promedio

Desde que comenzaron las intermitencias en el tránsito en la vía entre Bogotá y Villavicencio, ocasionadas por la inestabilidad de la montaña en el kilómetro 58 de la carretera, los precios de los tiquetes por avión han estado en 237.000 pesos por trayecto como promedio en Avianca Holdings y la aerolínea EasyFly, la primera con cuatro vuelos regulares diarios y la segunda con igual número de frecuencias habilitadas únicamente por la contingencia.

Felipe Gómez, director de Relaciones Institucionales de Avianca Holdings, destacó que la empresa es la única que mantiene dos vuelos diarios de Bogotá a la capital del Meta cuando la vía está abierta, y que por la intermitencia en el tráfico de la vía de las últimas semanas, entre el 24 de mayo y el de junio el promedio de un trayecto fue de 275.000 pesos.El directivo explicó que, en el caso de esta compañía, solo el 5 por ciento de los tiquetes han registrado precios por encima de 500.000 pesos, los cuales corresponden a aquellos trayectos que se compran con muy poca anticipación, por ejemplo de un día para otro.

“Los precios más baratos de tiquetes de Avianca están al mismo nivel de lo que cuesta un taxi puerta a puerta entre Villavicencio y Bogotá”, señaló el directivo al precisar que la tarifa del transporte puerta a puerta puede llegar a los 200.000 pesos.



En efecto, EL TIEMPO consultó con dos personas que prestan el servicio en camioneta, y señalaron que por una de las rutas alternas habilitadas, que es por la Transversal del Sisga para empalmar por Barranca de Upía hasta Villavicencio, el costo del viaje por persona es de 150.000 pesos.Es decir, que si una persona quiere viajar sola, debe asumir tres pasajes, o sea, 450.000 pesos por trayecto.

Otras tarifas

Por su parte, la compañía EasyFly señaló que desde que inició la contingencia comenzó prestar el servicio con dos vuelos diarios, y que por el cierre de la carretera operará hasta con cinco vuelos diarios, con tarifas entre 175.000 pesos y 389.000 pesos por trayecto.



Según Isaac Herrera, director de Producto y Ventas de Easyfly, desde mayo, cuando se montó el llamado ‘puente aéreo’ entre Bogotá y Villavicencio, han movilizado unos 6.000 pasajeros.



Entre tanto, Felipe Gómez, de Avianca Holdings, explica que la demanda de esta ruta es muy susceptible a las condiciones de apertura y cierre de la vía, por lo que hay que planearla con ciertos niveles de certeza de venta de los tiquetes, para que los aviones finalmente no se vayan desocupados.



El directivo consideró conveniente que otras aerolíneas puedan vincularse al plan de contingencia con el fin de aumentar la oferta. En este sentido, Avianca Holdings ha venido hablando con las autoridades del Meta en busca de tener un proveedor que preste los servicios en tierra que requiere un avión tipo jet, que sí pueden ir a Villavicencio, pero los cuales hoy no se tienen porque el volumen de viajeros no justifica enviar una aeronave de estas dimensiones.



ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO