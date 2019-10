Corte Constitucional tumbó la sobretasa a los bancos

La decisión revelada este martes por la Corte Constitucional supone un nuevo reto para el trámite de la ley de financiamiento en el Congreso de la República, donde volvió a ser radicada después de haber sido hundida por el alto tribunal debido a vicios de forma.



La Corte, en atención a las varias demandas que tenía dicha ley, falló de nuevo y declaró inexequible el artículo 80 de la Ley 1943 del 2018, el cual adicionó el parágrafo 7 al artículo 240 del estatuto tributario, que imponía una sobretasa en el impuesto de renta al sector financiero, de cuatro puntos para el 2019 y de tres puntos en 2020 y 2021.

La Corte conceptuó que esta medida fue introducida en el proyecto de ley en el segundo debate, lo que, a su juicio, fue un vicio de forma. Esto sin contar con que la iniciativa no tenía aval del Gobierno.

Hay que recordar que dicha medida fue demandada por el gremio Asobancaria, que no solo alegó vicio de forma, sino de fondo, al sostener que una carga adicional en el impuesto de renta, superior a la de las demás ramas, no era algo equitativo. Santiago Castro, presidente de Asobancaria, dijo este martes que prefería esperar a conocer más de fondo el fallo antes de hacer un pronunciamiento.



Lo cierto es que, con esta medida, el Gobierno buscaba recaudar 700.000 millones de pesos en impuestos, lo que llevó al senador David Barguil, autor de la sobretasa, a expresar que no se dará por vencido, y menos aún con la oportunidad que hay en el Congreso para el nuevo estudio de la ley de financiamiento.



“Me niego a aceptar que el Estado les baje los impuestos a los bancos. El financiero es un sector que ha crecido cuatro veces por encima de la economía real”, dijo.



