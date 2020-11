Empujón a economía en fin de año apunta a inyección de $ 15 billones

Después de todo el sudor y lágrimas que han tenido este año los renglones productivos, especialmente los comerciantes, minoristas debido a las fuertes restricciones para contener la expansión del coronavirus en el país (en ciudades como Bogotá fueron más estrictas), los empresarios y el Gobierno decidieron jugarse el todo por el todo en noviembre y diciembre.



Y no para pasar el año, sino buscando recuperar lo máximo posible del saldo en rojo que les dejará una crisis que llevaría la economía a una caída del 8,2 por ciento del PIB, según el Fondo Monetario Internacional.

Para ello, la semana pasada el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo puso en marcha la estrategia ‘Madrúgale a la Navidad y compra lo nuestro’, con la cual se busca dinamizar la economía, distribuyendo el consumo entre noviembre y diciembre para lograr el cumplimiento de los protocolos frente al covid-19, en especial evitar las aglomeraciones propias de esta época del año.



La campaña contempla cuatro momentos claves: el pago anticipado de la prima de diciembre a más de 1,2 millones de empleados públicos, y a la que se están uniendo diversas empresas del sector privado; el tercer día sin IVA, que será el 21 de noviembre; la jornada de Black Friday, entre el 27 y el 29 de noviembre, y la campaña Gran Finde, en la que entre el 20 y el 22 de noviembre toda la cadena del turismo está invitada a promocionar sus servicios con tarifas especiales.

El presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), Jaime Alberto Cabal, le dijo a EL TIEMPO que al sumar el efecto combinado de las estrategias, más la dinámica de diciembre, el volumen de ventas de los dos meses podría ser de 15 billones de pesos, al tiempo que se podrían generar unos 220.000 nuevos empleos, entre comercio, alojamiento y restaurantes, estos últimos, los más golpeados por las restricciones.



“Es un empujón con esta combinación de medidas. Gran parte de ellas se van a anticipar pero recordemos que si se le inyectan recursos a la economía en noviembre, esto tiene un efecto sobre la demanda agregada y va a producir nuevos ingresos, nuevas ventas y mayor movimiento a la economía en diciembre”, indicó.

Esperanzas puestas

El viceministro de Desarrollo Empresarial, Saúl Pineda, indicó que en comercio el objetivo es continuar con la senda de recuperación con un incremento de las ventas, en los meses de noviembre y diciembre, entre el 10 y el 15 por ciento, frente a los resultados de agosto pasado.



Respecto a la estrategia para el turismo, el funcionario dijo que se busca darles flujo de caja a las empresas del sector, con una apuesta clara: que se reactive en un 50 por ciento de aquí a diciembre. Para la tercera jornada del día sin IVA, el ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, prevé que las ventas lleguen a los 5 billones de pesos, cifra que representa un 10 por ciento más que los ingresos alcanzados en el segundo día sin IVA.



Pero Fenalco tiene confianza en que la dinámica será mayor, dado que en esta ocasión, en ciudades como Bogotá y Bucaramanga no habrá restricciones de pico y cédula, que en buena parte incidieron en el movimiento de ventas de la segunda jornada de día sin IVA.



“Esperamos que solamente el día sin IVA las ventas se incrementen un 25 por ciento, superando los 6 billones”, indicó Cabal Sanclemente, con lo cual las ventas el sector pueden llegar a niveles muy parecidos a los de noviembre y diciembre del año pasado.



Pero Fenalco tiene claro que el oxígeno que puedan dar los últimos dos meses del año no será para dar utilidades, sino para sobrevivir, ya que los empresarios del comercio de manera realista están viendo que generar utilidades al final de año no será posible, porque el peso de la caída de abril a agosto es tan fuerte que no se compensa con el efecto positivo del cuarto trimestre del año.



“El comercio no tendrá utilidades, pero puede recuperar una parte de esas pérdidas”, insistió. En cualquier caso, uno de los efectos de la apertura gradual de la economía será el menor uso de comercio electrónico frente a las cifras que hubo en el momento de las cuarentenas estrictas y sobre todo en fin de año, cuando tradicionalmente las ventas se mueven por los canales tradicionales.



En este sentido, la Cámara de Comercio Electrónico estima que, por estar cerca de fin de año, las ventas superarán las del segundo día sin IVA, que fueron 5,5 veces las de cualquier viernes promedio de 2020.



Sin embargo, un factor a favor para el comercio electrónico este año consiste en que si bien por tradición las ventas navideñas se han hecho, en su mayoría, a través del canal físico, este año es probable que muchos consumidores recurran al comercio electrónico para evitar aglomeraciones.

Este año no habrá tanto tarjetazo en las compras

La iniciativa de los comerciantes y del Gobierno, de anticipar la prima en el sector estatal, a la cual se han unido las cadenas de comercio, otras empresas y varias entidades financieras, llevaría a que los consumidores dejen guardadas sus tarjetas de crédito no solo porque la prima anticipada les dará recursos, sino porque la incertidumbre sigue pesando a la hora de tomar un crédito o utilizar la tarjeta de crédito.



Según Camilo Herrera, director de la firma Raddar, si bien en noviembre y diciembre los plásticos son productos muy usados, y la prima es importante para Navidad, turismo y cena de Navidad, la gente prefiere acudir a esta última, más con la incertidumbre actual.



En todo caso, el analista destaca la intención de la estrategia para reducir contagios y dinamizar el comercio, al tiempo que advierte que habrá que ver si el colombiano tiene esa capacidad de anticipación, porque “siempre dejamos las cosas para lo último”.



Sin embargo, prevé que habrá buena dinámica en los paquetes turísticos debido a un efecto del encierro en los consumidores. “Saldrá mucha gente, que buscará un lugar de descanso, ya que el encierro será un factor de motivación para la reactivación de buena parte del turismo, pese a que está limitada por aforos en transporte y hoteles”, aseguró.



Entre tanto, y no obstante la estrategia para mover la economía y a los sectores más golpeados en fin de año (restaurantes, hoteles y actividades recreativas y culturales), el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, instó a las autoridades a seguir extendiendo, hasta que estos sectores repunten, las exenciones del IVA y de pago de impuestos.



Y señaló la importancia para que en estos sectores, que tienden a ser muy afectados, se revise un modelo de disminución de impuestos prediales para el 2021. “No pueden seguir pagando lo mismo cuando los inmuebles se han desvalorizado entre 20 y 50 por ciento este año, y cuando el objeto social de ventas no se cumplió por fuerza mayor”, recalcó el directivo.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

