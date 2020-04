¿Cuál es y cómo opera la línea de crédito que Colombia pidió al FMI?

El Gobierno tomó la decisión de acudir a un respaldo financiero ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), por 11.000 millones de dólares, como esquema de apoyo para poder enfrentar las necesidades derivadas de la atención de la pandemia del coronavirus, que no serán menores.



Y es que así como muchas empresas están mirando alternativas para mantenerse a flote por esta coyuntura, el Estado colombiano también hace lo propio para tener un colchón del cual echar mano en caso de necesidad.

Pero, ¿a quienes se les otorga y qué características tiene esta Línea de Precaución y Liquidez (LPL), que está destinada a ayudar a los países a hacer frente a los shocks adversos?



De acuerdo con el FMI, la llamada Línea de Precaución y Liquidez está destinada a países con políticas y fundamentos sólidos, y una trayectoria de implementación de esas políticas.



“Los países habilitados para activar la LPL quizás enfrenten vulnerabilidades moderadas y no se ajusten a los criterios establecidos para acceder a la Línea de Crédito Flexible, pero no necesitan los mismos ajustes sustanciales de las políticas que normalmente están asociados a los acuerdos de derecho de giro”, explica el FMI.



Como se recuerda, en el pasado Colombia acudió a la Línea de Crédito Flexible, pero no ha efectuado ningún giro en el marco de este apoyo.

Características del mecanismo

De acuerdo con el FMI, la LPL combina criterios de acceso (semejantes a los de la Línea de Crédito Flexible, pero menos estrictos) con condiciones focalizadas para reducir las vulnerabilidades remanentes.



Los acuerdos enmarcados dentro de la LPL pueden ser de seis meses o de 1-2 años; estos últimos están sujetos a exámenes semestrales.



El acceso en el marco de acuerdos de seis meses está limitado a 125 por ciento de la cuota en épocas de normalidad, pero ese límite puede incrementarse a 250 por ciento de la cuota en circunstancias excepcionales en las cuales las necesidades de balanza de pagos se deben a choques exógenos, como por ejemplo los causados por una agudización de las tensiones regionales o internacionales.



Entre tanto, los acuerdos a 1-2 años están sujetos a un límite de acceso anual de 250 por ciento de la cuota, y todos los acuerdos en el marco de la línea están sujetos a un límite acumulativo de 500 por ciento de la cuota.



“Existe flexibilidad para utilizar la línea de crédito o para tratarla como un instrumento precautorio”, explica la entidad.

