Lo que llevó al petróleo WTI a un histórico precio negativo

La fuerte crisis que se vive en el mercado petrolero mundial, debido a la drástica contracción de los precios ante una caída súbita de la demanda por el aislamiento social obligado por el coronavirus, y por la interrupción de actividades en la mayoría de economías, ha llevado a los mercados a situaciones insospechadas.

Ayer fue tal el desespero que, por primera vez en la historia, el precio de referencia del WTI, que es la referencia de Estados Unidos, se desplomó un 305 por ciento y por primera vez desde que hay estadísticas entró en valores negativos, al cerrar -37,63 dólares el barril.



Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros para entrega en mayo restaron la cifra insólita de 55,90 dólares con respecto a la sesión previa del viernes.

Para los expertos de la industria petrolera en Colombia, si bien esto obedeció a una situación coyuntural de las transacciones en bolsa, más allá de la inédita anécdota, persisten en el fondo hondas preocupaciones por lo que vendrá las próximas semanas a nivel mundial y el efecto que tenga esto en países como Colombia.



Germán Espinosa, presidente ejecutivo de la Cámara Colombiana de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), explica que lo visto ayer obedece a un comportamiento de la bolsa, toda vez que el contrato genérico del mercado, que tiene entrega en mayo, está próximo a expirar y los agentes los están vendiendo para adquirir unos a mayor plazo.



“La caída tan marcada del WTI no es un reflejo de las condiciones reales del mercado; es más bien un efecto causado por su vencimiento en bolsa y, a mediados de semana, que el contrato con entrega a junio pase a ser el genérico del mercado; se observará una normalización de la cotización”, señaló el dirigente gremial.

Campetrol explica que desde el año 2012 las petroleras que operan en el país abandonaron el WTI como crudo de referencia. Foto: EFE

El viceministro de Energía, Diego Mesa, sostuvo que se trata de una anomalía en el contrato de mayo, y a quienes almacenan les están pagando para que reciban el crudo, porque el problema es que no hay espacios para arrendamiento de almacenamiento.



De acuerdo con Espinosa, debido a que las fechas de vencimiento de contratos difieren entre las referencias de crudo, este comportamiento bursátil no se ha observado en la cotización Brent, que es la de Europa y usa como referencia Colombia, la cual sigue estable con una ligera tendencia a la baja, por causa de las menores perspectivas de demanda y al sentimiento de preocupación del mercado frente a la crisis económica, pese a los recortes de producción que entrarán a reducir la oferta a partir de mayo.



Y si bien desde comienzos de marzo la caída del precio del crudo en las dos referencias se ha venido acentuando, Campetrol explica que desde el año 2012 las petroleras que operan en el país abandonaron el WTI como crudo de referencia para la canasta de exportación colombiana.



Por ello, actualmente los precios de venta de los crudos que exporta Colombia, como Castilla Blend y Vasconia, están indexados a la cotización Brent, por lo que la coyuntura de ayer del petróleo WTI no afecta las cuentas del país directamente.

Con pinzas

Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo, subrayó que el problema de fondo es la caída en la demanda global, toda vez que a la fecha hay 187 países con medidas de aislamiento, de distinto tipo.



“Solo en Colombia, la demanda de combustible líquido ha caído más de 60 por ciento, y en el caso del jet fuel de aviación, un 95 por ciento”, indicó el dirigente gremial.



Para Lloreda, aunque la baja del WTI a un nivel negativo obedece a que el lunes debían liquidarse futuros con esa referencia y se prevé que en próximas jornadas repunte, es muy difícil saber en qué nivel y por cuánto tiempo.



Y agrega que si no hay decisiones de un mayor recorte en la producción, señales de recuperación de la demanda o de la capacidad de almacenamiento de crudo en la región, van a caer de nuevo los precios de esta referencia.



“Lo más grave es que la capacidad de almacenamiento internacional de crudo está llegando al límite. Pareciera que en el mercado occidental ya se copó”, recalcó el presidente de la ACP.

La caída del crudo ya golpea la producción del país

Aunque las petroleras del país tienen fresca la lección de la caída de los precios del crudo entre finales de 2015 y durante la mitad del 2016, que las llevó a adoptar estrictos esquemas de ahorro, todo tiene un límite y ya se comienzan a ver los primeros efectos para el país.



Según las cuentas del Gobierno, por cada dólar que baja el precio del petróleo de forma sostenida en un año, los ingresos fiscales se reducen en 400.000 millones de pesos anuales, lo que implica una fuerte baja en recursos a través del impuesto de renta, y dividendos de Ecopetrol, mientras que para las regiones golpea sus regalías.



De hecho, el retroceso de las últimas semanas en el precio de la referencia Brent, a la cual están ligadas las exportaciones colombianas, ya se observa en la producción del país, según explicó Julio César Vera, exdirector de Hidrocarburos del Ministerio de Minas y Energía y conocedor del tema petrolero.

El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, urgió medidas de fondo para el sector. Foto: Ecopetrol

Según el experto, la producción ya se ha caído entre 40.000 y 50.0000 barriles por día, con lo cual el total puede estar en niveles de 830.000 barriles por día.



Vera agrega que debido a que las inversiones están al mínimo, en la medida que se necesite remplazar producción con nuevos pozos esta va a descender más, porque la perforación de desarrollo está prácticamente suspendida por costos, pues el precio de venta del crudo no alcanza para cubrirlos.



El presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), Francisco José Lloreda, urgió medidas de fondo para el sector, pues de lo contrario habrá campos cerrados, con un grave impacto para las finanzas de la nación y las regiones, no solamente en 2020 sino en 2021.



“Con una caída en la demanda del 30 por ciento, los precios difícilmente van a repuntar rápido o van a llegar a los niveles que se requieren en el caso de Colombia, un país costoso en su producción. Recordemos que el país necesita precios en un rango de 40 a 45 dólares por barril de Brent si pretendemos que no se afecten la exploración y la producción”, indicó el directivo.

Número de taladros activos en Colombia se redujo en un 28 %

El informe más reciente de la Cámara de Bienes y Servicios Petroleros (Campetrol), mostró que para marzo el número de taladros de perforación exploratoria a nivel global sufrió una contracción anual de 11,3 por ciento, y en el caso de Estados Unidos se vio una caída de 24,5 por ciento anual, de acuerdo con el Rig Count de Baker Hughes GE.



Entre tanto, los equipos de perforación utilizados en el desarrollo de yacimientos de petróleo a nivel mundial sumaron 1.537 en marzo de 2020, con una contracción de 12,7 por ciento frente al mismo mes de 2019.



En la industria petrolera se estima que el cierre de abril, cuyos datos se conocerán a mediados de mayo, mostrará una caída aún más pronunciada, como reflejo de la dura crisis que sigue viviendo el mundo, sin la certeza de la velocidad con la que las economías mundiales reabrirán sus actividades.

En el caso de Colombia, el número de taladros destinados a la perforación de desarrollo de campos, es decir para obtener producción, bajó de 84 en febrero pasado a 56 por ciento, para una caída del 33 por ciento, mientras que con respecto a marzo de 2019 la reducción fue del 25 por ciento, ya que para dicho período hubo 75 taladros en actividad.



En cuanto a los taladros usados para pozos de perforación exploratoria, si bien en marzo los 35 taladros activos estaban operando, su número descendió 22 por ciento con respecto a febrero, cuando había 45 en este estado. En total, en promedio, en marzo el uso de taladros en las dos actividades bajó un 28 por ciento con respecto a febrero.



El lunes, el Ministerio de Minas y Energía señaló que a raíz las circunstancias excepcionales en el mundo y por la caída de los precios internacionales del crudo, más la perspectiva de una desaceleración de la economía, el Gobierno, a través la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) está adelantando medidas de apoyo a las compañías petroleras para garantizar la producción de crudo y asegurar el cumplimiento de los compromisos de inversión acordados para la exploración y el desarrollo de campos petroleros.



Además de la decisión de hacer cambios para que la inversión en áreas con dificultades sociales se pueda hacer en otros campos cercanos, y el aplazamiento de subastas de áreas, actualmente está en comentarios un proyecto de acuerdo que plantea dar una extensión de términos y plazos para el cumplimiento de los compromisos de inversión en las diferentes etapas de los contratos, la flexibilización temporal de las condiciones de las garantías y medidas de alivio relacionadas con el aplazamiento de algunas cargas económicas, las cuales posibilitan a las empresas mantener las actividades.



También se está considerando otorgar un alivio temporal para diferir el pago de derechos económicos contractuales a cargo de las operadoras, para asegurar la viabilidad en la continuación de la producción. Estos derechos son diferentes a las regalías, que seguirán siendo recaudadas en función de la producción.

