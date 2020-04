Infraestructura crecería un 6 % pero las obras irán más lento

La decisión el Gobierno de incluir al sector de la construcción de obras de infraestructura como el primero en reactivar sus actividades desde el 13 de abril (dos semanas antes de los que comienzan a regresar hoy), bajo el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y las autoridades sanitarias, permitirá que uno de los sectores más dinámicos durante el año pasado mantenga el ritmo y siga contribuyendo al crecimiento, a través de los encadenamientos que genera con otros sectores y el empleo directo que produce.

De acuerdo con Juan Martín Caicedo, presidente de la Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI), hay confianza en los cálculos de Fedesarrollo, en el sentido de que este año, a pesar de la emergencia sanitaria, se logre un crecimiento para el sector de obras civiles en un escenario moderado de 5,2 por ciento, “y, por qué no, el optimista de 6,9 por ciento”.



De hecho, en cifras del año pasado, el crecimiento del sector de obras civiles fue del 10,7 y su participación en el PIB fue del 2,1 por ciento, lo que demuestra que la infraestructura genera efectos contracíclicos y de crecimiento económico.



Para el gremio, con la reactivación del sector que se viene dando desde el 13 de abril, se logrará generar una dinámica económica importante a través de la construcción de obras civiles y su cadena de abastecimiento, incentivando el empleo y la producción en todas las regiones del país.



En materia de generación de empleo formal y estable, solamente el programa de concesiones viales de cuarta generación (vías 4G) genera más de 66.000 puestos de trabajo en las diferentes regiones del país.



“Entre otras cosas porque el sector está compuesto por varias cadenas productivas que activan las regiones a través del consumo de materiales, importaciones, transporte y generación de empleo. Hay una oportunidad para capitalizar este año, y es el inicio de la implementación de los planes de desarrollo locales, y el comienzo de los proyectos definidos por cada autoridad, claro está, con los debidos protocolos de bioseguridad”, explicó el dirigente gremial.



Por su parte, Germán Pardo, presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, señaló que el sector siempre ha sido determinante en el manejo de los indicadores macroeconómicos por el impacto que tiene sobre el empleo y por la capacidad de reactivarse muy rápidamente sin estar sujeto a contextos comerciales que determinarían su viabilidad.



“El Estado, como único comprador de las obras públicas con políticas de inversión, puede activar fácilmente la demanda sobre las mismas, generando rápidamente ofertas de empleo calificado y no calificado”, indicó.



Sin embargo, la CCI resalta que los rendimientos de las obras no serán los mismos que antes de la emergencia sanitaria, debido a los protocolos de bioseguridad, que generan algunas restricciones.



A lo que se une que “los insumos de importación como acero, maquinaria y equipos se han ralentizado a nivel mundial”.



Al señalar que la demanda de agregados pétreos para producir mezclas de asfalto, concreto, bases y morteros prevista para el 2020 era de 160 millones de toneladas, el presidente de la Asociación Colombiana de Productores de Agregados Pétreos (Asogravas), Carlos Forero, estima que debido a la interrupción de actividades por la cuarentena se dejaron de producir unos 13 millones de toneladas, destinadas a la construcción de vivienda edificación e infraestructura.



Asogravas también estima que este año habrá una caída de la demanda de agregados que puede oscilar entre el 25 y el 40 por ciento, dependiendo del ritmo al que avance la reactivación.



“Esta desaceleración se verá compensada en algún momento, ya que los proyectos que están en construcción van a requerir de estos insumos; es decir que simplemente la demanda de materiales de construcción se aplaza”, explicó Forero, presidente del gremio.



En este contexto, los gremios pidieron comprensión de las entidades contratantes respecto a esta realidad, para que ello se refleje en las condiciones de los contratos, particularmente en los plazos y cronogramas de obra.



El directivo de Asogravas señaló que va a tomar algún tiempo mientras se adecúan los sitios de trabajo, se reorganiza el plan de construcción y se activa el pedido de materiales, y que es muy difícil saber cuándo el sector quedará plenamente operativo, pues lo más importante en este momento es atender las medidas impuestas para garantizar la salud y la vida de todos los ciudadanos.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS