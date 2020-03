Más de 9 millones de informales deben ser prioridad de ayudas

De acuerdo con el Dane, de los 21 millones de trabajadores del país, unos 9,45 millones corresponden a los llamados cuenta propia, grupo en el que la gran mayoría de estos ejercen sus actividades de manera informal, en trabajos que necesariamente implican salir a buscar el ingreso con clientes, a quienes venden productos y servicios que les dan su sustento día a día.

Hacia la porción de este grupo poblacional, que no está cubierta por los planes sociales del Estado, y hacia el grupo de personas vulnerables es al que se deben dirigir, según el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, los mayores esfuerzos del Estado para compensar el evidente impacto en sus bolsillos que verán por la aplicación de la cuarentena.



“Son lustradores, vendedores, peluqueros, manicuristas y todos aquellos que desempeñan actividades y oficios que implican un contacto directo con otras personas”, indicó el analista. Para el directivo, el Gobierno debería acudir al Sibén 4.0, ya que no hay un mecanismo distinto de focalización de la población diferente y el reto está en revisar qué tan avanzado se encuentra el esquema a nivel nacional.



“Si ya está en la mayoría de municipios, es un criterio muy importante, porque a la gran mayoría de la población se le hace la encuesta y ahí se puede determinar esa población vulnerable”, aseguró.



El director de Fedesarrollo recalcó que el Gobierno puede y debe aumentar sustancialmente el déficit fiscal para disminuir el impacto de los choques, y allí el crédito externo va a ser una fuente muy importante de financiamiento, por lo cual las autoridades deben moverse rápidamente en este sentido.



Agregó que son claves las decisiones para mantener la liquidez de la economía. “No hay que temerle a la heterodoxia en esta coyuntura. Todo lo que se pueda hacer para mantener la solidez del sistema de pagos de la economía es esencial, incluyendo compras definitivas de títulos de deuda privada, por ejemplo”, sostuvo.



En este sentido, el exministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, aseguró que en aras de la transparencia, es mejor aceptar de una vez que la situación aumentará el déficit del Gobierno, ya que todo el mundo entiende que si no hay un paquete fiscal contundente, será imposible aplanar la curva de la pandemia y la de la economía.



