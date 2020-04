Subsidios al  pago de los servicios públicos, hasta del 80 %

Una de las medidas en beneficio de la población más vulnerable y que, a diferencia de muchas otras, podría aplicar para el resto del año si así lo deciden los mandatarios locales, es la de los subsidios al costo de los servicios públicos.



El decreto 580, uno de los 30 que expidió el presidente Iván Duque en la maratónica jornada legislativa del 15 de abril, señala que los mandatarios de municipios y distritos podrán aplicar subsidios sobre el costo de los servicios, hasta por un 80 por ciento en el caso de los habitantes del estrato 1.



El objetivo es garantizar el servicio de agua a toda la población y darle la mano a los que han resultado más golpeados con la crisis provocada por el coronavirus, señala el Gobierno.

Para el estrato 2, el beneficio podrá ser hasta del 50 % y para el estrato 3, hasta del 40 %. La decisión sobre los auxilios a otorgar está condicionada a la disponibilidad de los recursos de los entes territoriales, según señala el decreto.



La medida faculta a los concejos municipales para expedir los acuerdos transitorios.



Cabe señalar que en la norma también se pide un aporte voluntario de los usuarios de estratos distintos a los beneficiados con subsidios.



Es clave subrayar que los recursos para financiar estos subsidios provendrán de los entes territoriales, que tendrán que asumir el costo parcial o total de la prestación del servicio.



A fin de no desperdiciar recursos será necesario hacer una revisión de la base de datos de los usuarios para no realizar pagos sobre predios inexistentes.



Para garantizar el servicio de los ciudadanos no cubiertos con el servicio de agua, se podrán utilizar recursos de los superávit existentes en los fondos de solidaridad y redistribución de ingresos de los serivicios de aclcantarillado, acueducto y aseo en los municipios, dice el decreto.



REDACCIÓN ECONOMÍA y NEGOCIOS