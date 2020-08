Vuelos internacionales no se inician el 1.° de septiembre

Luego de que el Ministerio de Salud, en un concepto a la Aeronáutica Civil (Aerocivil), dio luz verde para retirar las restricciones a la llegada de viajeros internacionales al país, debido a que ya no persisten las condiciones que dieron origen a esa medida (el virus ya está en el territorio y con niveles de contagio mayores que en otras naciones), las autoridades aeronáuticas, de salud y del sector aéreo comenzaron a activar los siguientes pasos para restablecer las primeras rutas.

Y si bien EL TIEMPO conoció en exclusiva no solo el concepto del Minsalud, sino que las aerolíneas le priorizaron a la Aerocivil cinco rutas para comenzar a reabrir, que son Estados Unidos, Panamá, Ecuador, Chile y Perú (este último país solo reabre desde diciembre), la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, confirmó que desde el 1.° de septiembre no saldrán los primeros vuelos, debido a que la activación es un proceso gradual y depende de las condiciones que establezca cada país de destino.



Incluso, ante la situación de Perú, las aerolíneas plantearon abrir España, algo que tomará un tiempo mayor.



Así las cosas, la funcionaria indicó que para la próxima semana se espera que, luego de hacer un proceso de ‘diplomacia sanitaria’ con todos los países, la Aerocivil les presente a los ministerios de Transporte y Salud, con base en un mapeo país por país, un plan para esta fase inicial de conectividad, de la misma forma que se dio con los vuelos nacionales, que es gradual.



No obstante, la funcionaria confirmó que no habrá vuelos piloto, sino que será una fase abierta bajo los controles que se determinen, en función de lo que solicite cada país.

Este jueves, por ejemplo, en la reunión de los países del Foro para el Progreso de América del Sur (Prosur), se acordó que las autoridades de los países miembros coordinarán en la próxima semana cuáles son las medidas que se pondrían para el restablecimiento del tráfico aéreo entre esas naciones.

Y este proceso será bilateral porque varios países han comenzado a exigir la prueba negativa de covid-19. Así, con base en ello, el Ministerio de Salud también está determinando si se va a modificar el protocolo local, para exigir en el caso de estos vuelos la prueba negativa a los viajeros que desembarquen en el territorio nacional, como algunos países lo han comenzado a hacer.



Análisis uno a uno

Por ejemplo, Chile informó ayer en el encuentro que a todo viajero que llegue de otros países a la capital (Santiago) se le pedirá la prueba en el aeropuerto y, tras notificar al pasajero, exigirá tratamiento y cuarentena, por lo que se les van a pedir a las personas seguros médicos internacionales con una duración de 90 días.



Y, para determinar los pasos hacia cada destino, cada caso se irá revisando, ya que en países como Estados Unidos no hubo restricciones (sí hay menos vuelos), mientras que México y Brasil no exigen nada y los tienen restablecidos hace varios días.



En el caso de Europa, el Gobierno aún no tiene claro el panorama, ya que Colombia no está en la lista de países con aval, y si bien España quiere que se reactive, Italia y Francia no, y una aprobación incide en todos los países de la Unión Europea.



Por ello, la ministra Ángela María Orozco reitera que los vuelos no despegarán el 1.° de septiembre y, ante esto, las aerolíneas deben aplicar las políticas de condiciones, reprogramación de itinerarios y ajuste a las exigencias de cada país.



“Por ejemplo, si en un país nos piden prueba de covid-19, entonces la aerolínea tiene que advertirle al que va a viajar que la necesita y no puede dejarlo montar si no la tiene”, explicó la funcionaria.

Y recalca que el retorno será progresivo, seguramente no en muchos países y no con muchos vuelos, ya que la demanda será baja en el arranque, lo cual permite manejar la logística para garantizar que no ponga en riesgo la aplicación de los protocolos.



Por todo este conjunto de razones y variables es que, tras el concepto del Ministerio de Salud, habrá un diagnóstico de la situación y con ello habrá una propuesta que la Aeronáutica Civil le presentará al Ministerio de Salud, para revisarla, y luego de esto se les comunicará a las aerolíneas para que adopten las medidas pertinentes de cara al usuario.

Pedirán que Fome pague pruebas covid a San Andrés

Ante la desventaja en que queda San Andrés frente a otros destinos nacionales, debido a que para viajar a la isla el protocolo estableció la solicitud de pruebas de covid-19, el ministro de Salud, Fernando Ruiz, solicitó que el Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome) asuma el costo de los exámenes de los viajeros.



La ministra de Transporte, Ángela María Orozco, indicó se trata de darle una salida a la situación de un destino que vive del turismo, pero cuya condición de cero afectación de la pandemia y la limitación de la oferta de salud (muy pocas camas con unidad de cuidados intensivos) llevaron al Minsalud a establecer el requisito.

Avianca y Latam activan rutas de vuelos nacionales

Avianca Holdings y Latam Airlines, las dos aerolíneas más grandes del mercado local, anunciaron la puesta en marcha, desde el 1.° de septiembre, de las primeras rutas para retomar vuelos nacionales, tras más de cinco meses de restricción.



En el caso de Avianca, volverá a los cielos para conectar Bogotá con destinos como Barranquilla, Bucaramanga, Cali, Cartagena, Cúcuta, Medellín, Montería, Pereira y San Andrés; y desde el 7 de septiembre reiniciará operaciones desde Bogotá a Pasto, Santa Marta y Villavicencio, y desde Medellín a Cali y Cartagena.



La flota inicial para ello incluye 20 aviones, los Airbus 320 para rutas troncales y los ATR72, para la operación regional. “Nuestro compromiso es conectar Colombia y por eso el reinicio de la operación aérea es un paso adelante en la reactivación económica del país”, indicó Anko van der Werff, presidente de la compañía. A su turno, Latam Airlines reiniciará con 8 rutas desde Bogotá, en una primera etapa hacia Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Bucaramanga, San Andrés y Leticia.



El despegue será gradual, de tal forma que al final del mes se tengan cuatro vuelos diarios hacia Medellín y Cali, dos diarios a Cartagena, uno a Barranquilla, Bucaramanga y Santa Marta, y tres semanales a San Andrés y Leticia, los últimos en iniciar su operación.



La compañía aspira a realizar 620 vuelos durante septiembre, completando una oferta de 89.200 sillas, que corresponden al 12 por ciento de la capacidad antes de la pandemia.



“El reinicio será retador teniendo en cuenta las proyecciones de demanda que vemos para los primeros meses de reactivación”, dijo Santiago Álvarez, presidente de la compañía.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

