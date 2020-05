Restricción a vuelos internacionales iría hasta el 31 de agosto

El martes 19 de mayo, el presidente de la República, Iván Duque, aseguró que la cuarentena nacional irá hasta el próximo 31 de mayo.



Después de ese día, se empezará una especia de aislamiento inteligente y le corresponderá a cada mandatario local tomar medidas que mitiguen la propagación del nuevo coronavirus.



El mandatario también dejó claro que la emergencia sanitaria declarada en el país se prolongará hasta el 31 de agosto.

En medio de las determinaciones tomadas, en la ciudadanía surgió una duda: ¿qué pasará con los vuelos nacionales e internacionales? Y este miércoles, la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, la resolvió.



Según dijo la funcionaria en 'Blu Radio', los vuelos internacionales estarán restringidos hasta el 31 de agosto.



"La restricción al transporte aéreo internacional va de la mano de la emergencia sanitaria, es decir hasta el 31 de agosto. Hasta esa fecha no se espera el restablecimiento de los vuelos internacionales”, dijo la funcionaria.



Las fronteras terrestres, agregó, también estarán cerradas hasta esa fecha.



En cuanto a los vuelos nacionales y el transporte terrestre dentro del territorio nacional, Orozco dejó claro que no se habilitarán hasta después de junio.



"En el mes de junio no se reabre el transporte intermunicipal de media y larga distancia ni el transporte aéreo doméstico", sostuvo, aunque añadió que ya se están evaluando protocolos para las reactivaciones.

¿En cuáles casos se puede viajar intermunicipalmente?

La Ministra comentó que no se pueden vender tiquetes de viaje y que la movilidad de particulares por carretera sigue supeditada a las 46 excepciones del Decreto 636, además del cumpliendo de medidas de bioseguridad, como el uso de tapabocas y el distanciamiento social.



Algunas de las excepciones son si usted debe adquirir bienes de primera necesidad o trabaja en la cadena de producción, abastecimiento, almacenamiento, transporte, comercialización y distribución de insumos para producir bienes de primera necesidad.



El Ministerio de Transporte, además, habilitó un formulario para que usted conozca si está exento.



Colombia está en cuarentena nacional desde el pasado 25 de marzo. Hasta el 19 de mayo, en el país había más de 16.000 contagiados y más de 600 fallecidos por coronavirus.

Tendencias EL TIEMPO