Los cinco países con los que volverían los vuelos internacionales

De forma simultánea a la solicitud que hizo la Aeronáutica Civil al Ministerio de Salud sobre un concepto para comenzar a reactivar los vuelos internacionales desde y hacia el país, la autoridad aeronáutica le preguntó a la industria aérea que priorizara los cinco destinos principales con los cuales se iniciaría de nuevo la aviación hacia destinos en el exterior.



(Le puede interesar: El Ministerio de Salud les dio luz verde a los vuelos internacionales)

​

Según conoció EL TIEMPO, en el ejercicio realizado por la industria aérea los países que fueron priorizados fueron Chile, Panamá, Estados Unidos, Ecuador y Perú.

Sin embargo, fuentes del sector indicaron que, ante el cierre de Perú, país al que la operación internacional solo volverá a partir de diciembre, el sector pidió que el quinto destino que se incluya es España, que es, de lejos, el primer destino desde Colombia hacia el continente europeo.



No obstante esta priorización, al interior de la industria aérea existe la necesidad de que el Gobierno le precise a los viajeros, a la opinión pública y al país en general, que el retorno de la operación internacional no se podrá dar inmediatamente desde el 1° de septiembre como estaba previsto y para lo cual desde hace varias semanas las aerolíneas fueron autorizadas a vender tiquetes.



Lo anterior porque existen diversas complejidades para reabrir, entre ellas el visto bueno de los países destino en materia sanitaria y la autorización plena de los países a los que se quiere volar, pero también a nivel operativo para lograr una masa crítica de viajeros, ya que la operación solo es rentable no solo si hay viajeros de salida, sino también en vuelos de regreso.



Una fuente consultada le explicó a EL TIEMPO que muy probablemente, ante la premura del tiempo y a que no todo está listo, los primeros vuelos que se habían vendido deberán ser reprogramados hasta contar con todos los vistos buenos entre Colombia y cada país para su reanudación, lo cual podría causar molestias de los viajeros con las aerolíneas.

(Lea también: Con EasyFly, 76,5 % de aviación nacional ya está en plan de salvamento)

Los análisis previos

Como la anticipó EL TIEMPO, el Ministerio de Salud dio concepto favorable para reabrir la operación aérea internacional teniendo en cuenta el régimen sanitario internacional y los protocolos de bioseguridad expedidos por esta cartera, no un monitoreo permanente del impacto epidemiológico.



Dicho concepto señala que dado que es poco probable que los vuelos incrementen más la transmisión que la progresiva apertura que permite la nueva emergencia, “no persisten las condiciones para mantener cerrados vuelos internacionales desde y hacia grandes capitales del país”.

(Le sugerimos: ¿Cómo está el salario promedio de Colombia frente al de otros países?)

En la carta de la Aerocivil al Ministerio del 19 de agosto, bajo la cual pidió el concepto y que también fue conocida por EL TIEMPO, se señala que de 26 países con conexiones directas desde y hacia Colombia, 21 poseen una tasa de contagios menor por cada millón de habitantes y 22 en la tasa de nuevos casos en los últimos siete días.



En el caso de los países pedidos por la industria área a la Aerocivil, dicha tasa de contagios por millón de habitantes es de 15.719 para el caso de Estados Unidos, 15.406 en Perú, 19.988 en Chile, de 5.634 en Ecuador y de 18.180 en Panamá.



En el caso de España, según el documento los contagios por millón de habitantes, la cifra es de 7.332.

ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu

Noticias relacionadas:

- Turistas podrán visitar playas del país y viajar por tierra y aire

- Aislamiento selectivo: así cambiará su rutina desde este martes

- ‘Coronavirus puso de rodillas al mundo del trabajo’: OIT