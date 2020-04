Así será la segunda tanda de ayudas a vulnerables en cuarentena

La extensión de la cuarentena, hasta el 11 de mayo, con posibilidad de que siga el resto del mes, dependiendo del curso que tome la situación -la cual se intenta enfrentar con énfasis en la protección de las personas-, tiene a muchos colombianos, principalmente a los más vulnerables, preguntándose qué sigue en materia de ayudas.



Luis Alberto Rodríguez, director de Planeación Nacional, entidad que ha liderado la organización de las bases de datos para la entrega rápida de los auxilios a los colombianos que más lo necesitan, resolvió muchas de las inquietudes que hay alrededor del tema. Estas son las fechas y los detalles, programa por programa.

Ingreso solidario

El programa de Ingreso solidario es una transferencia monetaria cuyo objetivo es mitigar el impacto ocasionado por la emergencia en la poblaciòn que no pertenece a ningún otro programa social del Estado, pero que, por tener una actividad laboral informal, ahora está sin ingresos debido al confinamiento de gran parte de la población.



Tras un cruce de base de datos que se realizó en tiempo récord, se escogieron 3 millones de hogares colombianos que no pertenecen a Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor o Compensación de IVA y se encuentran en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad



En total, recibirán $ 240.000 durante la cuarentena. El primer pago por $ 160.000 y el segundo por $ 80.000.



En la segunda tanda de la cuarentena se completa la fase I, es decir, los colombianos que aún no han recibido la primera transferencia, y se inicia la fase II: los que recibirán la segunda transferencia.



La entrega se inicia entre este jueves y el 27 de abril, y resuelve la inquietud principal que tienen muchos beneficiarios: ¿Si recibí el mensaje como elegido y no me ha llegado la transferencia, qué está sucediendo?

Según indicó el director de Planeación, "son válidos los mensajes que habían recibido. Hasta el momento solo hemos girado a 1,1 millón de hogares y llegaremos a 3 millones. Las demoras son principalmente con los no bancarizados".



Además, agregó Rodríguez, posterior a la dificultad técnica que se presentó en este ejercicio que se hace por primera vez, y de manera rápida, debido a la urgencia, "nos ha tocado empezar a verificar números de celular, bancarizar a la gente, entre otras. Por eso nos hemos demorado".



Durante la primera fase participaron 23 entidades bancarias. En la etapa que se inicia, las entidades que participan para hacer las transferencias son Davivienda, Movii, Banco de Colombia y Banco Agrario.

Y los otros programas

Durante las alocuciones vespertinas del presidente Iván Duque, el mandatario ha señalado que la búsqueda del Gobierno es que las ayudas se mantengan vigentes durante la cuarentena.



Es así como, en el caso de programas como Familias en Acción, que en tiempos normales tienen un giro bimestral, lo realizarán también en mayo.



Inclusive, el Gobierno se estaría preparando económicamente para una tercera tanda de ayudas si así lo llegara a ameritar la situación.

Devolución del IVA

La devolución del IVA es otra de las transferencias monetarias que están apoyando a las familias colombianas en momentos de necesidad. Si bien se trata de una medida que no nació por efecto de la pandemia, sino que venía en camino desde tiempo atrás, coincidió con la dificultad que ha presentado la emergencia sanitaria, económica y ecológica a la que condujo el coronavirus.



A diferencia del Ingreso solidario, es una medida permanente que devuelve a las personas con menores ingresos lo que pagan por IVA al hacer sus compras.



En promedio, la transferencia es de 75.000 pesos. Cubre a población que hace parte de programas como Familias en Acción, Jóvenes en Acción y Colombia Mayor, pero llega a los deciles de ingresos 1 y 2, es decir, los de más bajos recursos.



De acuerdo con lo expresado por el director de Planeaciòn, se ha cubierto ya la mayor parte del giro de marzo y abril y ahora se hará el correspondiente a mayo y junio.



La meta en esta coyuntura es de 1'000.000 de familias, cifra que va en un 80 %. La expectativa era llegar a cubrir 2'000.000 de familias en el 2022, pero, debido al coronavirus y las necesidades económicas que supone para la gente más vulnerable, en el próximo año se alcanzará el número total de familias beneficiadas.Los giros de devolución del IVA se realizan a través de Daviplata y Fiduagraria.

REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS