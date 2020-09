Por emergencia, 244.000 empresas han recibido garantías sobre créditos

Con créditos respaldados por cerca de 7,2 billones de pesos en lo que va de la pandemia, esto es apenas el 33 por ciento de lo que está en capacidad de avalar, las directivas del Fondo Nacional de Garantías (FNG) ya trabajan en fórmulas que les permitan que un mayor número de empresas y personas accedan a esta ayuda diseñada para aliviar los efectos de la crisis generada por la llegada del covid-19.

El Fondo no presta plata, pero sí les sirve de fiador a las empresas y ahora también a las personas que no tienen la garantía suficiente para acceder a los recursos de la banca, explica Raúl Buitrago Arias, presidente de la entidad encargada de acompañar a quienes necesitan liquidez y la buscan en el sector financiero privado.



En sus 38 años de existencia el FNG ha respaldado más de 4,4 millones de créditos por cerca de 146 billones de pesos.

¿Qué rol juega el Fondo en esta grave emergencia?

Para ponerlo en un contexto más sencillo es un fiador de los empresarios y, en el marco de la pandemia, también se ha convertido en el fiador de los trabajadores independientes del país. En ese sentido, no es una entidad que preste plata sino que ofrece respaldo.



El año pasado en pymes y mipymes garantizamos créditos por 16 billones de pesos, lo que indica que el Fondo se ha utilizado para romper la restricción de acceso al crédito que hay en este momento a veces porque no hay experiencia crediticia y ahí es donde entramos a respaldar a los empresarios para que la banca les preste.



¿Pero, cuenta con la solidez para enfrentar la crisis?

La pandemia encuentra un Fondo muy bien organizado, con gran capacidad técnica y de analítica. Cuando se decreta la emergencia (finales de marzo) el Gobierno le encarga la tarea seguir facilitando que los recursos se sigan irrigando a las empresas, pero incluyendo ahora a las grandes, que antes no tenían acceso a nuestras garantías. Iniciamos con un aval del 60 por ciento, que no tuvo la suficiente acogida y a raíz de esto se reestructuran esas líneas y se llevan al 90 por ciento para el caso de los créditos de nómina y al 80 por ciento las de capital de trabajo.

Muchos empresarios piden que esa garantía sea total...

No hay líneas al ciento por ciento, porque una garantía que cubre todo el riesgo en la práctica es un subsidio, con lo que le estaríamos enviando un mensaje al intermediario para que no analice el riesgo dado que el Fondo le responde si el deudor no le paga. Queremos evitar que el deudor se relaje frente a su obligación de pago de la deuda y asuma que es dinero que hay que devolver.



También hay malestar porque los créditos no fluyen a la velocidad que se requiere...

Las líneas están y hemos hecho una ronda con todos los intermediaros financieros para determinar cuáles son las condiciones de esta para ver dónde podemos hacer modificaciones. Así puedo decirle que habrá una versión 2.0 de estas líneas de garantías, vamos a afinar los requisitos para que la velocidad de las aprobaciones, que hoy son 2,4 veces más altas que antes de la pandemia, se incremente mucho más y facilitar el acceso a los créditos por aparte de los empresarios.



El reto es entender qué está pasando con nóminas, microfinancieras y fintech, ahí estamos identificando las restricciones para poder flexibilizar los requisitos de acceso a esas garantías desde el Fondo, será la versión 2.0 de esas líneas que pronto estaremos comunicando.

¿Qué les han dicho los intermediarios frente a esos obstáculos?

El cuello de botella son los requisitos para el acceso a trabajadores independientes y microempresarios que están en proceso de formalización, donde el tema de la seguridad social es clave.



¿Por qué?

Para el trabajador independiente, por ejemplo, implica que durante los últimos tres meses consecutivos haya pagado su seguridad social para acceder a las líneas de garantías. Lo que nos han dicho los intermediarios es que hay un gran número de independientes con capacidad de endeudamiento que no han podido pagar su seguridad social y eso les impide el acceso a la ayuda. Ese tipo de obstáculos son los que estamos analizando para determinar la forma de flexibilizarlos y poder llegarles a una población más amplia.



Como ese hay otros ejemplos que en estas semanas hemos identificado y nos permitirán repotenciar las líneas para administrar de forma prudencial el riesgo y que los recursos se irriguen completamente, sobre todo a la población de trabajadores independientes.

¿Hay suficiente capacidad para atender una mayor avalancha de garantías?

Nuestra capacidad indica que por cada peso que tenemos en patrimonio, podemos respaldar entre 12 y 13 pesos en créditos y esa relación se da porque la gran mayoría paga sus préstamos, cuando hay situaciones, que son la excepción como las quiebras, el fondo entra a respaldar. En este momento hay 24 billones de pesos para respaldar créditos que los bancos otorguen a los empresarios.



¿Cómo es el proceso para acceder a esas garantías?

Lo primero que hay que decir es que creemos que los empresarios tienen las capacidades técnicas y el conocimiento financiero para salir adelante, repagar sus créditos y evitar que la garantía se ejecute. Insisto, estos no son subsidios y hay que pagarlos, incluso, si el deudor no puede hacerlo y se activa la garantía, el Fondo está obligado a adelantar los procesos de cobro y recuperación de esas garantías.

La ruta para acceder a las garantías inicia por la solicitud del crédito ante una entidad financiera por parte del empresario y, si se aprueba el préstamo, la garantía por parte del Fondo se activa de inmediato mientras dure el crédito. Si se paga la obligación no pasa nada, de lo contrario, se activa la garantía, el banco nos llama, comunica la situación y luego entra el cobro al empresario por las vía legales.

¿Qué capacidad le queda al Fondo para seguir avalando a los empresarios del país en medio de la pandemia?

En la pandemia la situación es extraordinaria. El Fondo ha multiplicado por 2,6 veces el número de beneficiarios garantizados, 2,4 el número de créditos respaldados y 2,2 el valor de las garantías, comparado con un trimestre típico. En lo corrido de la pandemia ha atendido más de 170.000 operaciones de crédito que implica que en acumulado se hayan atendido más de 123.000 empresarios nuevos en esta coyuntura.

Lo consumido es cerca de 7,2 billones, que representan un 33 por ciento de los 24 billones que tiene de capacidad, en más de 244.000 garantías solo en pandemia. Lo que puedo decir es que el programa Unidos por Colombia va hasta el 31 de diciembre del 2020, pero como van las cosas es muy probable que haya que extenderlo, pero esa decisión se tomará a su tiempo con el comité de garantías.



Aval a bonos en el segundo mercado

Raúl Buitrago, presidente del FNG, dijo que diseñaron una garantía para emisiones de bonos de las empresas en el mercado secundario de valores donde las condiciones regulatorias son más flexibles.



“Es la primera vez que se garantizan emisiones de bonos en el mercado de capitales y esto genera un cambio en la forma de avalar las condiciones de liquidez de los empresarios”, dijo.



La línea cuenta con $ 500.000 millones y otorgará cobertura sobre el 50 % del valor de la emisión. El monto máximo de emisión por entidad es de $ 160.000 millones en una o varias emisiones.

