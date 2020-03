Coronavirus en Colombia: ¿cómo cobrar el subsidio de desempleo?

El subsidio de desempleo es una alternativa para las personas que se han quedado sin trabajo. El beneficio es entregado por las cajas de compensación familiar del país y por algunas entidades financieras.

Para acceder al subsidio en las cajas de compensación es necesario cumplir tres requisitos: ser cabeza de familia, estar desempleado y haber cotizado en algún momento a una EPS del régimen contributivo. Tenga en cuenta que no es necesario estar afiliado en el momento de pedir el subsidio.



Todas las personas cabezas de hogar que en el momento de estar desempleadas tengan a cargo niños menores de 18 años o personas discapacitadas tienen derecho a solicitar el subsidio. Sepa que no es necesario que usted haya estado afiliado a una caja de compensación para acceder al beneficio.



Según la norma, no importa la forma de su vinculación laboral para poder tener acceso a esta ayuda. Pero cuando el beneficiario se vinculé laboralmente de nuevo debe informar de inmediato a la caja de compensación para suspender el pago. Y si la persona queda de nuevo sin empleo, puede solicitar la reanudación del pago de las cuotas que tenía pendiente.

¿Cómo obtener el beneficio?

Las personas interesadas deben diligenciar un formato de solicitud en la caja de compensación escogida y adjuntar el certificado laboral de la última empresa a la que perteneció, fotocopia de su cédula de ciudadanía y otra de la tarjeta de identidad del menor que tenga a cargo. En el caso de trabajadores independientes, deben anexar un documento que certifique el término de contrato con dicha empresa. También la certificación de la EPS a la cual se encuentre desvinculado.



El subsidio de desempleo se puede pedir solo una vez en la vida y está determinado por un monto de un salario y medio mínimo legal mensual vigente, el cual se divide en seis cuotas mensuales iguales. El subsidio comprende aportes al sistema de salud y bonos alimenticios o educación, de acuerdo con la preferencia del beneficiario.

Tendencias EL TIEMPO