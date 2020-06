El oro logra nuevo récord de precio en 8 años

El precio del oro continúa avanzando hacia el nivel más alto desde 2012, impulsado por la preocupación a una segunda ola de contagios por coronavirus y la creciente incertidumbre en Hong Kong tras la publicación de detalles sobre una propuesta de ley de seguridad nacional por parte de China.



También le recomendamos: Para la reactivación, minería tiene $ 18,8 billones



El metal amarillo recibió este lunes un impulso a medida que aumentaron los casos en el Cinturón del Sol de EE.UU., el aumento en la tasa de contagios de Alemania, y la intensificación de los controles en Victoria, el segundo estado con mayor población de Australia, después de un pico en los casos.

Por su parte, China confirmó que la ley de seguridad nacional propuesta permitiría a Pekín imponerse al sistema legal de Hong Kong, lo que probablemente aumentará las tensiones con EE.UU.



También le recomendamos: Proyecto Soto Norte puede cuadruplicar el PIB de zonas de influencia



El oro ha avanzado un 15 por ciento este año, impulsado por un estímulo sin precedentes para apuntalar la economía mundial golpeada por las medidas de aislamiento para combatir el coronavirus. En la jornada de este martes los precios están llegando, hacia las 9:15 hora de Colombia, a 1.767 dólares la onza.

El metal continúa siendo objeto de comentarios positivos. Goldman Sachs Group Inc. pronostica que el oro alcanzara un record de 2.000 dólares la onza, mientras que JPMorgan Chase & Co. dijo que los inversores deberían mantener las apuestas a los lingotes ya que está mejor posicionado en un entorno de bajo rendimiento real.



"Los mercados han sido optimistas últimamente, ignorando datos y noticias malas y apostando a una fuerte recuperación, pero lo único que los mercados no podrían ignorar es un nuevo estancamiento de las economías y la amenaza de que haya una segunda ronda de medidas de restricciones", dijo Sean MacLean, estratega de análisis de Pepperstone Ltd. "Después tenemos esa propuesta de ley de seguridad nacional, que es un cebo para la administración Trump".



El oro al contado llegó a subir un 0,9 por ciento a US$1.758,83 y se cotizó 1.752,74 la onza a las 11:39 de la mañana de este lunes en Singapur, mientras que al cierre de Wall Street, la onza cerró en 1.766 dólares este lunes.



Los precios llegaron a 1.765,43 dólares la onza el 18 de mayo, el nivel más alto desde octubre de 2012. El total de tenencias conocidas en fondos negociados en bolsa respaldados por lingotes aumentó en casi 30 toneladas el viernes, según datos iniciales recabados por Bloomberg.



De ese nivel, 23,1 toneladas se destinaron a SPDR Gold Shares, la mayor cantidad en un año en tonelaje. En otros metales preciosos, la plata se apreció un 1,5 por ciento, el platino subió un 0,6 por ciento y el paladio avanzó un 0,2 por ciento.

CON INFORMACIÓN DE AGENCIAS