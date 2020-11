Producción de licor ha caído 38% por inactividad de bares

Como en otras actividades, el cierre de restaurantes, bares y discotecas ha tenido un impacto directo en la caída de la demanda de licor en el país, lo que, en consecuencia, ha repercutido tanto en la fabricación como en la comercialización de estos productos.



Según los datos de la Asociación Colombiana de Industrias Licoreras, a octubre de 2020 la producción de estas bebidas ha disminuido un 38 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2019, afectando fuertemente las finanzas de productoras departamentales.

Y es que a pesar de que en estos últimos meses viene mejorando el comportamiento respecto a lo evidenciado en el periodo más álgido del confinamiento, la suspensión del entretenimiento sigue siendo un punto de quiebre para las compañías.



“Este sector al que pertenecemos y mueve el 70% de nuestras ventas continúa cerrado. Los establecimientos nocturnos, eventos masivos, e inclusive el turismo, son un segmento que se reactiva muy lentamente”, destacó Sergio Tolosa Acevedo, gerente general de la Nueva Licorera de Boyacá, compañía fabricante de productos como los aguardientes Líder y Ónix, y el Ron de Boyacá.



Las prohibiciones de la industria, dice por su parte la Fábrica de Licores de Antioquia, ha supuesto grandes esfuerzos para la organización y ha provocado una reducción, al cierre del décimo mes del año, del 47% en unidades vendidas, comparadas con el 2019.

Con un efecto puntual especialmente en licores como el aguardiente Antioqueño y el Ron Medellín, que representan el 66% y 34% de los ingresos de la compañía.

Sumado a estas dos, cabe destacar, que la Industria Licorera de Caldas, la Empresa de Licores de Cundinamarca, la Fábrica de Licores del Tolima, la Industria de Licores del Valle y la Industria Licorera del Cauca son las 7 productoras principales del país.



La crisis del coronavirus ocasionó que estas compañías tuvieran que refugiarse temporalmente en otras unidades de negocio para sobrellevar la situación.





En el caso de la Industria Licorera de Caldas, Mauricio Vélez, gerente de mercadeo, apuntó que se inició con la fabricación de alcohol antiséptico, del cual, a este punto, se han vendido más de 1 millón de botellas reducidas a 750ml.

Si bien el total de ventas de unidades ha caído un 4%, el vocero asegura que con el alcohol antiséptico, categoría que no se tenía, se logró un crecimiento del 2,5%. Entre tanto, las marcas propias como el Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Cristal decrecieron 12%.

Golpe a finanzas departamentales

Las reducciones en el consumo y las ventas de licores en el país tienen un agravante adicional y es que no solo afectan las finanzas de las compañías, sino también las de los departamentos, si se tienen en cuenta los ingresos que anualmente dejan los impuestos a estos productos.



Didier Tavera, director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos manifiesta que “el impuesto al consumo de licores, vinos, aperitivos, y el monopolio sobre licores destilados, constituyen una de las principales fuentes de financiamiento que apalancan importantes inversiones en salud, educación y deporte”.



Mientras que entre enero y septiembre del 2019 se recibió más de $1 billón por estos conceptos, la cifra en el mismo periodo de este año cerró en los $827.592 millones, lo que significa que se han dejado de percibir más de $217.000 millones por impuestos relacionados con el licor en los departamentos.



Antioquia, Cundinamarca y Valle del Cauca, con recaudos acumulados hasta el noveno mes del año de $74.203 millones, $60.519 millones y $25.428 millones, respectivamente, son los departamentos más afectados.



Si se tienen en cuenta otros ingresos de rentas propias, estos departamentos registran variaciones negativas, en su orden, de 24%, 14% y 15%.



La Asociación Colombiana de Industrias Licoreras estima que las empresas productoras aportan cerca del 70% a los impuestos departamentales.



Y es que, si se mira a nivel mundial, un informe del portal económico Sectorial.co, en el que se incluyen estimaciones de firmas analistas del mercado de licores como IWSR, muestra que el mundo recuperaría el nivel de consumo per cápita de licor del 2019 (6,37 litros), solo hasta el 2024.



Este año por la pandemia, dicha cifra ha caído a 5,7 litros por persona. “El sector se empezará a normalizar a finales del 2023, especialmente en los países europeos, pero en el caso de Colombia va a ser más avanzado hacia el 2024 porque este es uno de los países con menor consumo”, comentó Alejandro Escobar, gerente estratégico de Sectorial. Se espera que para final de año, por la temporada decembrina, el último trimestre presente mejores resultados. No obstante el decrecimiento de 2020, según el portal, oscilaría entre 45% y 55%.

Consumo de licores en América Latina

​De acuerdo con los datos de la Organización Mundial de la Salud un colombiano consume en promedio 5,8 litros de alcohol puro, lo que equivale a 20 botellas de aguardiente en el año.



Sin embargo, en comparación con otros países de la región la cifra es baja, pues en Uruguay, el país de mayor consumo, el registro son 10,8 litros y en otro como Argentina, es de 9,8 litros anualmente.



Entretanto, Chile (9,3 litros), Brasil (7,8 litros) y Paraguay (7,2 litros) también son países que superan la estadística nacional.

