Un mes de cuarentena le costaría al país hasta $ 65 billones

El director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía, entregó este martes los detalles de un informe elaborado por esa entidad en la que evalúa los costos del país asociados a la pandemia por el coronavirus.



De acuerdo con las conclusiones del informe, la cuarentena generalizada durante un mes tendría un costo que está en el rango de 48 a 65 billones de pesos, que equivalen de 4,5 a 6,1 por ciento del PIB.

Según proyecciones de la entidad, de mantenerse las medidas un mes más estos costos prácticamente se duplicarían, ya que pasarían a un rango entre 94 a 125 billones de pesos, es decir entre 8,9 por ciento y 11,8 por ciento del PIB.



Sin embargo, para Fedesarrollo, estos costos no incluyen las pérdidas asociadas con las destrucciones de empresas y empleos que pueden profundizar el impacto del choque inicial.



Aunque el impacto económico es muy grande, no tomar las medidas de distanciamiento necesarias pueden ser aún más graves, ya que podría llevar a medidas más extremas, por lo cual el centro de estudios propone alternativas a adoptar con rapidez con el fin de mitigar los efectos de la pandemia, entre ellas aumentar la capacidad de realización masiva de pruebas diagnósticas, ampliar la disponibilidad de unidades de cuidados intensivos y aumentar la disponibilidad de respiradores.

Para Mejía, “el periodo de recuperación de la economía es directamente proporcional a la duración de la cuarentena. Es decir, que si dura un mes el aislamiento, se tomaría al menos un mes adicional en recuperarse”.

Diversos escenarios

El informe señala que, en el mejor de los escenarios, el costo económico de la pandemia sería de aproximadamente 17,4 billones de pesos, lo que equivale al 1,6 por ciento del PIB, siempre y cuando se cumplan e implementen las medidas de distanciamiento social más drásticas, pues habría una tasa de mortalidad de 0,2 personas por cada 100.000 habitantes.



Fedesarrollo evalúa el impacto económico bajo cinco escenarios probables, dependiendo las medidas de distanciamiento.



Una segunda posibilidad es que, si las medidas no son tan drásticas y se levante la cuarentena de manera inadecuada, la tasa de mortalidad seria de 1,6 personas por cada 100.000 habitantes. En ese caso, el tratamiento de la crisis le costaría al país $ 55,1 billones, es decir, 5,2 por ciento del PIB.

El escenario se complica aún más si el distanciamiento no se incluye a personas mayores de 70 años, pues según las proyecciones morirían más de 108.770 personas y el costo de la situación sería de $ 169,2 billones, es decir, 15,9 por ciento del PIB.



La cuarta posibilidad es que el costo de la crisis ascendería a $ 206,2 billones, es decir, 19,4 por ciento del PIB por no incluir a personas de la tercera edad.



Y en el último escenario, en el que no hay cuarentena ni se toman medidas, los costos podrían llegar incluso a superar los 392,2 billones de pesos, es decir 36,9 por ciento del PIB.

