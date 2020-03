¿Cómo alejar el coronavirus de su carro?

¿No tiene plan para este fin de semana de aislamiento? Pues aquí le tenemos un programa que le cae como anillo al dedo para estos días libres de este puente festivo en el que deberá quedarse en su casa. Debido al alto número de contagiados por coronavirus y a su rápida expansión, es necesario adoptar medidas y una de ellas es hacerle una limpieza exhaustiva a su carro y al sistema de aire acondicionado y ventilación.

Según datos de Ipsos en el documento 'Impact of coronavirus in China', el 47 por ciento de los servicios solicitados por propietarios de vehículos en taller tiene que ver con la desinfección del interior; el 63 por ciento de la población como medida preventiva opta por usar su vehículo propio evitando el transporte público.



Para conocer más a fondo sobre este delicado asunto, hablamos con la bióloga Laura Restrepo, directora del área de Investigación de Airlife, quien además recomienda tomar precauciones al usar vehículos de servicio público o carro compartido para prevenir una posible infección.

¿Qué tan peligroso puede ser un auto para la transmisión de un virus, en particular el covid-19?



Al estar encerrados en el vehículo tenemos una probabilidad alta de contagiarnos, no solo porque viajamos con otras personas en un espacio reducido si no porque hay bastantes superficies de agarre con las que tenemos contacto compartido todo el tiempo, no hay que perder de vista que esta es una enfermedad respiratoria y que estas son trasmitidas por vía aérea y táctil.



¿Sirven los aerosoles y otros productos como los purificadores de aire?



Los productos desinfectantes de habitáculo y superficies son muy útiles en estos casos, hay que recordar que disminuir la saturación de contaminantes y microorganismos en el aire que respiramos, y mantener las superficies limpias nos ayuda a prevenir contagios y la dispersión de la enfermedad, mientras más medidas de control implementemos menos oportunidad de desarrollo de la enfermedad habrá.



¿Qué tanto ayuda el aire acondicionado?



Un sistema de aire acondicionado que reciba el debido mantenimiento de desinfección no representa riesgo; el problema sucede cuando no tenemos hábitos de limpieza sobre estos pues los microorganismos acumulados allí pueden causar también otro tipo de resfriados y condiciones respiratorias.



Es importante que la gente reconozca la importancia de desinfectar los ductos de ventilación para así asegurar la calidad del aire que respiran al interior del vehículo. Cuando tenemos una desinfección periódica del sistema de ventilación evitamos la acumulación de microorganismos y por ende la dispersión de los mismos al interior de la cabina.



¿Es mejor usar el AA en modo de recirculación?



Sí, sobre todo teniendo en cuenta que incluimos hábitos de limpieza para el aire. Lastimosamente estamos pasando por un momento difícil, hay emergencia ambiental por mala calidad del aire externo y prevención de contagios en ambientes internos que puedan saturarse con virus, así que la decisión la debemos tomar con base a cuantos pasajeros llevamos en el vehículo; si vamos a la mitad de la capacidad sería mejor usar el AA en modo recirculado, de otro modo podrá ser una mejor opción la ventilación externa o bajar las ventanas.

¿Qué recomendaciones nos daría para un uso seguro del carro?



Complementar los hábitos de limpieza dentro del vehículo, hacer uso de las alternativas de desinfección de aire y superficies, tratar de llevar el vehículo a la mitad de la capacidad si viajamos con personas enfermas y asegurarnos de llevarlas con tapabocas, aumentar la frecuencia de la desinfección si tenemos población vulnerable como ancianos o personas inmunosuprimidas o resfriadas. Cada medida de contención que adoptemos ayuda a prevenir contagios.



¿Qué precauciones tomar cuando se viaja en transporte público como buses y taxis?



La mejor medida es el aislamiento, así que la primera recomendación sería no usarlos si no es estrictamente necesario. Una alternativa es caminar o usar la bicicleta. Desinfectarse las manos siempre, después de bajar del bus o taxi. Tratar de no tomar buses muy llenos, ojalá pudiera existir una restricción de capacidad.



Si se viaja con personas resfriadas, asegurarse que lleven tapabocas y lo cambien mínimo dos veces al día porque estos implementos son desechables y se saturan lo cual sugiere una posibilidad de convertirse en agentes contaminantes.

Recomendaciones para la limpieza

Un simple estornudo de una persona infectada puede hacer que el resto de pasajeros del vehículo se contagien, ya que el covid-19 puede sobrevivir en elementos externos durante varios días. Si va a limpiar su carro tenga en cuenta las siguientes recomendaciones:



Hacer una limpieza profunda del interior del carro no es tarea fácil y requiere de tiempo.



Hay que limpiar bien cada una de las partes que están en contacto permanente como eleva vidrios, manijas, controles, timón, palanca de cambios, cinturones de seguridad, etc.



En primer lugar se debe aspirar lo mejor que se pueda el habitáculo para eliminar tierra, arena, pelos, polvo o restos de alimentos que son los que más pueden albergar virus y bacterias.



Las alfombras y tapetes son los elementos que más suciedad acumulan ya que los pisamos constantemente, por lo que requieren un mayor cuidado en su limpieza. Los tapetes de caucho o llamados de invierno deben lavarse con manguera a presión y dejarlos secar al sol el tiempo que sea necesario.



Los tapetes de tela deben sacudirse con fuerza (use tapabocas), pasarles un cepillo de cerdas suaves para quitar la suciedad incrustada y aspírelos para retirar los restos de suciedad. Si la mugre persiste, frote las alfombrillas con un paño o cepillo húmedo y séquelas al sol.



El tablero. Use una bayetilla de microfibra y un limpiador específico. Es importante secar muy bien toda la zona. En los espacios muy pequeños como las rejillas de ventilación que acumulan polvo y son difíciles de limpiar, lo ideal es utilizar un pincel seco o copitos de algodón para retirar la suciedad acumulada.

(Le puede interesar: La seguridad en los carros: los usados son la incógnita)

El filtro de ‘polen’o de cabina, ¿qué es y cuándo cambiarlo?

El filtro de polen evita que las impurezas o sustancias nocivas como el polvo del ambiente o el humo o gases de otros vehículos entren al habitáculo. Está ubicado detrás de la guantera delantera frente al puesto del copiloto y en medio de los ductos de circulcación del aire forzado por el ventilador.



Mantenerlo en buenas condiciones depende de varios factores, entre ellos el servicio periódico, la higiene en el interior del vehículo y se debe procurar una limpieza mensual para evitar la presencia de polvo, ácaros.



Esto ayuda no solo a respirar un aire más limpio, también a cuidar el sistema de AA. Cuando lo retire, solo sacúdalo porque al soplarlo daña los micro poros en los cuales se hace la purificación. Lo mejor es cambiarlo.



El filtro de polen tiene una vida útil de que va de los 10.000 hasta los 30.000 kilómetros, dependiendo del fabricante y la marca, además del entorno del cual el sistema toma el aire. Por ejemplo si circula habitualmente en ciudades como Bogotá con alto tráfico y polución, el filtro se ensuciará más, por lo que su cambio debe anticiparse.



Una forma de saber si está obstruído es porque el AA enfría cada vez menos y el flujo de aire hacia la cabina por los ductos disminuye.



El filtro puede costar entre $120.000 y 240.000 como equipo original. Esto depende de la marca y modelo del vehículo y este precio no incluye la mano de obra de su instalación, algo que vale la pena aclarar no es una labor fácil en algunos carros más por incomodidad para accederlo. Si quiere hacerlo, en el manual del propietario o en Internet están las instrucciones.



Los originales son más caros pues se diseñan exclusivamente para cada modelo, pero hay genéricos. Debe tener en cuenta que sea de las mismas medidas y especificaciones del filtro original.

Pasos para limpiar el aire acondicionado

El aire acondicionado se debe limpiar cada seis meses aunque también debe considerar el entorno donde circula. En ciudades como Bogotá debe limpiarse con más frecuencia. Así se evita la acumulación de suciedad y bacterias que causan malos olores o incluso dañan el sistema.



Para limpiarlo lo primero es eliminar la humedad de los ductos. Esto se hace con el carro parado y con el motor encendido y prendiendo la calefacción al máximo durante un buen rato para que haya evaporación. El aire acondicionado tiene que estar apagado. Dejar las puertas y ventanas cerradas durante unos cinco minutos.



Una vez eliminada la humedad hay que aplicar un producto para descontaminar de hongos, bacterias y ácaros. Se pueden adquirir en sitios especializados de accesorios para automóviles.



Para aplicarlo hay que apagar la calefacción y encender el aire acondicionado en el nivel más frío y mantener las puertas y ventanas cerradas.



El producto limpiador se coloca en el piso del carro en el lado del copiloto. Algunos traen mangueras que se introducen en los ductos donde se vacía el limpiador, en otros casos solo se abre el recipiente y se deja salir por todo el habitáculo. Intente no respirar mientras hace esta operación o use un tapabocas. Después de activar el producto cierre todas las puertas y ventanas y deje que actúe el limpiador con el aire acondicionado encendido durante unos diez minutos. De todas maneras siga las instrucciones específicas de cada producto.

