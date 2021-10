Por el covid, casi la mitad de ciudades capitales perdieron competitividad

La pandemia del coronavirus les trajo un fuerte impacto en materia de competitividad a las ciudades capitales del país, de acuerdo al Índice de Competitividad de Ciudades (ICC) 2021, presentado este martes por el Consejo Privado de Competitividad (CPC) y la Universidad del Rosario, en Ibagué



Según el reporte, frente al año pasado, 15 de las 32 ciudades evaluadas disminuyeron su puntaje, fenómeno que no se había visto en los cuatro años de esta medición, al punto que casi el 50 por ciento de las ciudades capitales tuvieron con una reducción en este indicador.



En las primeras cinco posiciones del ICC 2021 se mantienen Bogotá, el área metropolitana de Medellín (Medellín AM), Tunja, el área metropolitana de Cali (Cali AM) y el área metropolitana de Bucaramanga (Bucaramanga AM).



La capital del país mantiene su liderazgo con una calificación de 7,79 sobre 10, aunque presenta una reducción de 0,4 puntos respecto a 2020. Medellín AM está en el segundo lugar de la clasificación, con un puntaje de 7,11, pero, al contrario de la reducción en 15 ciudades, esta urbe muestra un incremento de casi un punto en la calificación general.

Por su parte, Tunja, en tercer lugar, presentó un notable avance en varios pilares, lo que le permitió mantenerse en esa posición con una calificación de 6,49. Finalmente, en el cuarto y quinto lugar se encuentran Cali AM y Bucaramanga AM, con puntuaciones de 6,49 y 6,41, respectivamente.



Al comparar los resultados del ICC 2020 y el ICC 2021, las ciudades que incrementaron posiciones fueron Ibagué (+2), Sincelejo (+2), Yopal (+1), Puerto Carreño (+1), Inírida (+1) y Arauca (+1). Al contrario, Cartagena, Pasto, Valledupar y Mocoa perdieron una posición. Al mismo tiempo, San Andrés y Mitú pierden 2 posiciones.

Alejandro Cheyne, rector de la Universidad del Rosario, señaló que para que la agenda de recuperación económica sea un éxito y, sobre todo, para que logremos equilibrios más sostenibles de bienestar para la gente, además del diagnóstico y la evaluación de indicadores que brinda el ICC, resulta necesario que la sociedad civil, la academia, el sector privado y los gobiernos locales actúen conjuntamente.



Por su parte, Ana Fernanda Maiguashca, presidenta del Consejo Privado de Competitividad, señaló que el ICC es un instrumento que contribuye al diseño e implementación de políticas en las regiones, al tiempo que proporciona información con la que ciudadanía y academia puedan hacer monitoreo y seguimiento a la competitividad y el bienestar de sus ciudades.

Otro aspecto importante a tener en cuenta, según el documento, es el aumento de brechas territoriales. En esta oportunidad, la diferencia en puntaje, entre la ciudad con el mejor y el peor desempeño, aumentó en ocho de los trece pilares evaluados.



Se destaca la ampliación en la brecha de pilares como sostenibilidad ambiental, adopción de tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) y sofisticación y diversificación.



De otro lado, al evaluar los puntajes promedio de los pilares que conforman el ICC, esta publicación destaca que el desempeño competitivo disminuyó en siete pilares: instituciones, infraestructura y equipamiento, adopción TIC, salud, educación básica y media, mercado laboral y sistema financiero.



Es importante destacar que en esta ocasión se introdujeron ajustes y cambios en algunos pilares, lo que imposibilita su comparación con publicaciones anteriores. Las mayores modificaciones se generaron en el pilar de entorno para los negocios, pues a partir del ICC 2021 se tomará independencia del informe Doing Business del Banco Mundial, información que no se actualiza desde 2017. De igual forma, se incluyeron los nuevos datos demográficos municipales que presentó el Censo Nacional de Población y Vivienda 2018.

