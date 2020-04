Una respuesta solidaria / Opinión

El sistema financiero es consciente del papel que tiene en el difícil momento que están viviendo empresas y personas en el país, como consecuencia de la emergencia sanitaria; por eso ha venido respondiendo con medidas ajustadas a las necesidades de cada una de las fases que ha traído la actual crisis, manteniendo siempre la confianza de los ahorradores y la solidez del sistema.

En una primera fase, que podríamos llamar de refinanciación, y gracias al trabajo coordinado con la Superintendencia Financiera que publicó las circulares externas 7 y 14, se han brindado períodos de gracia y nuevas condiciones a 5 millones de deudores, alivios que suman ya $ 110,4 billones. Estos beneficios incluyen 444.000 hogares que están financiando su vivienda, por $ 33 billones; 4,2 millones de clientes de crédito de consumo, por $ 44 billones, y a 340.000 mipymes y grandes empresas con montos que llegan a $ 33 billones. Todo esto en menos de 3 semanas.



Durante este período también se han venido otorgando nuevos créditos por $ 19 billones a millones de personas y empresas, quienes gracias a estos recursos están sorteando las dificultades en las que estamos inmersos. Y vendrán muchas más colocaciones.

Además, no se puede pasar por alto el esfuerzo y sacrificio de los 145.000 empleados de la banca, que han logrado mantener operativos todos los canales disponibles para nuestros usuarios, incluyendo la mayoría de las oficinas y cajeros, a pesar de las limitaciones de movilidad y los riesgos de salud. Gracias a esto, y al gran esfuerzo fiscal del Gobierno Nacional, hemos podido llevar en tiempo récord a más de 4 millones de colombianos los subsidios de Familias en Acción, devolución de IVA e Ingreso Solidario, asistiendo de esta manera a los compatriotas más vulnerables.

En la segunda fase, que está en ejecución, en una labor conjunta con Bancóldex, ya hemos desembolsado más del 80 % de las dos líneas Colombia Responde, creadas para sectores afectados en esta coyuntura. Asimismo, trabajamos en mesas técnicas con los ministerios de Hacienda y de Comercio, que resultaron en el anuncio del Gobierno para extender garantías de hasta el 90 % para créditos nuevos. Estos programas, desarrollados por el Fondo Nacional de Garantías para el pago de nómina, capital de trabajo y para los independientes, permitirán apalancar hasta $ 16 billones para mipymes y profesionales independientes que necesitan volver a dinamizar su actividad.



Pero seguramente quedarán sectores por atender. Por esta razón seguimos en permanente contacto con el Gobierno para diseñar nuevos instrumentos que puedan aliviar la situación de las grandes empresas y sectores vulnerables que seguramente van a requerir de otros instrumentos para poder recibir liquidez.



No hemos descansado, ni descansaremos, en brindar soluciones que nos permitan salir de esta situación y recuperar en el menor tiempo la senda de crecimiento. El desafío del covid-19 nos ha puesto a prueba, y la manera de superarlo es actuando articuladamente Estado y sector privado, generando soluciones responsables que nos permitan avanzar y faciliten una rápida recuperación. Seguramente hemos cometido errores, que serán resultado de que todos, nuestros clientes y nosotros, estamos aprendiendo a afrontar esta nueva realidad. Pero los resultados hasta ahora son palpables y significativos. Y tanto el Gobierno Nacional como los colombianos pueden estar seguros de que este sector no será inferior al reto que enfrentamos.

SANTIAGO CASTRO

Presidente de Asobancaria