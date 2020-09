Con más ganas que rutas y reservas, despegan vuelos internacionales

Aunque desde el 1.º de septiembre se levantaron en el país las restricciones para los vuelos comerciales de pasajeros desde y hacia al exterior, y las primeras operaciones serán hoy a Estados Unidos, con el vuelo Medellín-Cartagena-Miami (Viva Air) y a Fort Lauderdale-Cartagena, de la aerolínea Spirit, el retorno en mayor escala de las operaciones se dará solo hasta octubre.(Le puede interesar: Va a viajar fuera del país, estos son los protocolos que debe seguir)

Si bien la ministra de Transporte, Ángela María Orozco, recalca que desde el lunes 21 de septiembre comenzará la reactivación gradual de cuatro aeropuertos (El Dorado de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín), por ahora no son muchas las rutas definidas, no obstante las ganas que aerolíneas, agencias de viaje y viajeros tienen de reactivar la actividad.



Lo anterior, de acuerdo con Maristella Rodríguez Garzón, gerente de ventas para Colombia de Air France-KLM, porque tras una reunión del miércoles pasado con la Aeronáutica Civil, las compañías deben esperar las autorizaciones de los slots, es decir, los derechos de aterrizaje y despegue, para determinar las frecuencias.

Hasta este viernes la Aerocivil no se había pronunciado (se espera que sea hoy). Solo con los slots definidos, las aerolíneas podrán organizar sus vuelos, ventas y tener previsiones de ocupación.



Adicionalmente, la reciente exigencia del Gobierno de pedir prueba de coronavirus a quienes ingresen al país ha generado un efecto negativo en los colombianos que estaban interesados en viajar.



Sammy Bessudo, presidente de Aviatur, reveló que debido a esta situación las reservas han tenido una cancelación del 80 por ciento en los últimos días.

Lo anterior porque, por ejemplo, una familia con niños que compre un paquete turístico para Cancún (México), en caso de dar positivo uno de sus miembros, deberá quedarse en el exterior en cuarentena y tendrá que asumir los costos por los días adicionales que tenga que permanecer allí.



Para el directivo, lo más sensato, en aras de la reactivación de la economía y del cuidado de la salud, es que la prueba se aplique al entrar al país. “Si sale negativa, maravilloso y si es positiva, la persona hace la cuarentena en su país y en su casa”, agregó.

Incluso, Bessudo advierte que al exigir la prueba el país se expone a que Estados Unidos, el principal mercado de viajes al exterior, termine haciendo lo mismo y esto afectaría el flujo de viajeros.



En medio de esta barrera, lo cierto es que la apertura de vuelos sería rápida hacia los países del continente americano, ya que, según el Ministerio de Transporte, los países con conectividad inmediata y cuyas rutas serían las primeras en moverse son Estados Unidos, México, la República Dominicana, Brasil, Ecuador y Bolivia.



En el caso de Europa, el reinicio depende de que no haya prohibición en ningún país de la Comunidad Europea para la llegada de viajeros, bloqueo que existe en España y en Italia.



“Por más que arranquemos, en Europa no están recibiendo aún turistas colombianos”, enfatiza Maristella Rodríguez, de Air France-KLM.

Lento abordaje

EL TIEMPO consultó a 12 aerolíneas sobre las rutas con las que comenzarían a retomar las operaciones internacionales desde y hacia Colombia, y de las 11 que respondieron algunas no han definido los primeros destinos, otras esperan retomar en firme en octubre, según el avance de las autoridades aeronáuticas y la Cancillería, que hace la gestión para poner en contacto a las organismos de aviación de cada nación, para que se reorganice la compleja malla de vuelos.



En el caso de Avianca Holdings, la vicepresidenta comercial de la compañía, Silvia Mosquera, indicó que se están revisando las autorizaciones aeronáuticas y gubernamentales sobre rutas y capacidad operativa de cada aeropuerto.



Santiago Álvarez, director Ejecutivo de Latam Airlines Colombia, indicó que inicialmente pidieron las rutas Lima-Bogotá-Lima y Santiago de Chile-Bogotá-Santiago de Chile, pero como estos dos países no han sido autorizados, aún no hay fecha de inicio, que se prevé retomar en octubre.



En el caso de Perú, uno de los países con mayor tráfico desde Colombia, la reactivación solo iniciará el 15 de octubre, porque el plazo fue extendido. En Viva Air, tras el vuelo de hoy, el 23 de septiembre se hace la ruta Medellín-Miami, a la espera de la reapertura de Perú.



A su turno, Delta Airlines indicó que el plan por ahora es reanudar la ruta entre Bogotá y Atlanta (Estados Unidos) con cuatro vuelos por semana a partir del 1.º de octubre, mientras que Eduardo Lombana, vicepresidente de operación de Copa Airlines, confirmó que en octubre (día por definir) retomarán las rutas entre Panamá y Bogotá, Cali, Medellín y Cartagena.



En noviembre entrarían las rutas hacia Barranquilla, Bucaramanga y Pereira, en tanto que a San Andrés el retorno será en diciembre.



En el caso de American Airlines,el plan es reanudar operaciones en Cali, Cartagena y Medellín el 24 de septiembre, saliendo desde Miami, y la reanudación de vuelos a Bogotá sería el 8 de octubre, desde Miami y Dallas/Fort Worth.



En Air Canada, Juan Manuel Calvo, gerente de ventas para Colombia, Costa Rica, Cuba y Panamá, sostuvo que la ruta Toronto-Bogotá está en aprobación por parte de la Aerocivil y sin esta claridad no pueden iniciar la venta de tiquetes.



A su turno, United Airlines planea reanudar en octubre, ofreciendo 4 vuelos semanales a Houston desde Bogotá, esto sujeto a aprobación gubernamental.

Europa, en la sala de espera

Con la entrada de viajeros colombianos a Europa aún bloqueada (España e Italia), no hay certeza de si el inicio de vuelos será en octubre o tocará esperar hasta noviembre.

Según Antonio Cuoco, director para Colombia de la aerolínea alemana Lufthansa, todavía la compañía está decidiendo las condiciones para volver a volar al país, desde Fráncfort.



“La exigencia de pruebas PCR, sumado a los altos estándares de limpieza y bioseguridad en nuestros aviones, puede darles la certeza a los colombianos de que nuestro retorno será completamente seguro y aportará a la reactivación económica”, recalcó.



Por su parte, Alberto Cladera, gerente de Air Europa para Colombia, Panamá y Centroamérica, indicó que si bien no está definida la fecha de reanudación de los vuelos a Madrid (España), confían en que sea en el menor tiempo posible ya que después de 6 meses sin operatividad, con la reanudación de los vuelos el 21 de septiembre, no se alargará mucho el reinicio, para el que la compañía tiene alrededor de 4.500 reservas activas entre las rutas desde y hacia Bogotá y Medellín.

Medidas y requisitos para viajar desde o hacia Colombia

Las secretarías de Salud o entidades afines de las ciudades a las que estén adscritos los aeropuertos que reanudarán los viajes aéreos internacionales a partir de hoy y en las próximas semanas serán, de acuerdo con la resolución 1627 del Ministerio de Salud, las encargadas de garantizar el cumplimiento del protocolo de bioseguridad para evitar la propagación del covid-19.



Más allá del uso obligatorio del tapabocas de forma permanente y el distanciamiento social, los pasajeros internacionales deberán llegar máximo tres horas antes de sus viajes a los aeropuertos y antes del embarque se les exigirán, si los países de destino lo requieren, los resultados negativos de pruebas moleculares PCR expedidos en un tiempo no mayor a 96 horas antes del vuelo. Quien no tenga ese documento o manifieste síntomas de infección por coronavirus no podrá volar.



Las aerolíneas deberán informar anticipadamente cuáles destinos exigen estas pruebas, cuyo costo será asumido por los pasajeros, para ingresar a su territorio.

El requisito de la prueba PCR aplica para todas las personas que deseen ingresar a Colombia.



Los viajeros también deberán reportar su estado de salud a través de la aplicación Coronapp y se les exigirá diligenciar en su totalidad, antes del ingreso a los puestos de control migratorio de entrada o de salida, el formulario de la aplicación Check-Mig.



En vuelos de menos de dos horas, los baños no podrán usarse, salvo en casos excepcionales, ni habrá servicio a bordo. En la aeronave es obligatorio conservar la silla asignada.



Quienes vayan a tomar vuelos de más de dos horas deben llevar varios tapabocas para reemplazarlos constantemente.



En desplazamientos de larga duración, los alimentos se repartirán por letra, de modo que no haya pasajeros de la misma fila comiendo al mismo tiempo.



Las estaciones de entretenimiento –pantallas y controles– deben ser desinfectadas antes y después de cada viaje.

