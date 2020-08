La inflación en julio se situó como la más baja en seis años y medio

La inflación al cierre de julio, 1,97 por ciento anual, no solo se situó por debajo del piso del rango meta del Banco de la República, de entre 2 y 4 por ciento, sino que, además, es la más baja registrada en más de seis años y medio. En julio dell 2013 dicho indicador fue de 1,94 por ciento.



El dato observado hasta julio pasado significa que los precios en Colombia en los últimos 12 meses solo han subido un 1,97 por ciento.

Solo en el me de julio, la inflación en Colombia tuvo un comportamiento neutro y su variación fue de 0 por ciento, frente a un incremento en los precios de 0,22 por ciento observado en el mismo mes del año pasado, según informó el Dane. Un dato de cero en la inflación mensual no se veía desde agosto de 2005.



De acuerdo con el reporte de la entidad, los grupos de gasto que tuvieron variaciones positivas en el mes fueron los de salud (0,56 por ciento asociado a la mayor compra de antigripales, entre otros), restaurantes y hoteles (0,56 por ciento debido a la incidencia del servicio para llevar o a domicilio), el transporte (0,25 por ciento), bienes y servicios diversos (0,22 por ciento), alojamiento, electricidad gas y agua (0,16 por ciento), bebidas alcohólicas y tabaco (0,14 por ciento) y recreación y cultura, con una variación de precios en el mes de 0,05 por ciento.Pero por otro lado, el rubro de alimentos y bebidas no alcohólicas, que tiene un peso importante en el indicador, tuvo una reducción de 0,8 por ciento, mientras que las prendas de vestir y el calzado variaron su precio en -0,09 por ciento, e información y comunicación tuvo un -0.02 por ciento.

Por su parte, los precios de los muebles y artículos para el hogar, y los de lo educación tuvieron una variación de 0 por ciento.



Según el Dane, con el resultado de julio, la inflación en lo corrido del año va en 1,12 por ciento (1,82 puntos porcentuales menos que hace un año) y la anualizada va en 1,97 por ciento, menor que el 3,79 por ciento observado en julio de 2019.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO