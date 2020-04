El 90 % de teletrabajadores no tuvo soporte de su ARL para cuarentena

Nueve de cada 10 personas que están haciendo teletrabajo por estos días manifiestan que no recibieron soporte de las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) para la adopción de esta modalidad de trabajo en la etapa de aislamiento preventivo obligatorio.



Así lo revela una encuesta virtual que fue respondida por 478 trabajadores y trabajadoras de diferentes sectores de la economía y que realizó el Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario, con el apoyo de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC), el Centro de Solidaridad AFL-CIO, REDAL, DEFENS, la Corporación Viva la Ciudadanía y FES Colombia.

“Los resultados de la encuesta evidencian la tendencia de imputación de costos de la crisis económica a los derechos de los trabajadores, invirtiendo el principio de ajenidad de los riesgos por el cual el trabajador nunca debe asumir los riesgos o pérdidas del ejercicio productivo”, indicó Iván Daniel Jaramillo Jassir, investigador del Observatorio Laboral de la Universidad del Rosario.



Y agrega que es clave analizar las tendencias en la adaptación organizacional a la crisis económica que deriva de la pandemia por el covid-19 y sus efectos en las relaciones de trabajo, ya que, según la Organización Internacional del Trabajo, se calcula que la recesión económica hará desaparecer 6,7 por ciento de las horas trabajadas en el segundo trimestre de 2020, lo que equivale a 195 millones de trabajadores a tiempo completo a nivel global.



De los 478 trabajadores y trabajadoras encuestados, el 54 por ciento fueron mujeres y el 46 por ciento hombres, quienes fueron indagados sobre las condiciones de trabajo durante el mes de marzo.

Otro dato que llama la atención es que del total de encuestados que realizan teletrabajo, al 86 por ciento el empleador no les garantiza el mantenimiento de los equipos de teletrabajo, conexiones, valor de la energía u otros gastos que se generen de sus actividades laborales.



Así mismo, el 90,7 por ciento informó que, previo a la implementación de la modalidad de teletrabajo, las Aseguradoras de Riesgos Laborales (ARL) no habían evaluado las condiciones para realizarla.

Otros resultados

De acuerdo con el sondeo, el 61,7 por ciento de las personas encuestadas se encuentra sindicalizada, mientras que el 38,3 por ciento no está afiliada a ninguna organización sindical.



Del total de personas sindicalizadas, el 32,88 por ciento laboran en entidades del sector público; el 11,19 por ciento en fundaciones, organizaciones no gubernamentales o en organizaciones sindicales; un 9,83 por ciento en instituciones del sector salud; y el porcentaje restante en empresas que prestan servicios (seguridad, aseo, ingeniería, obras civiles, de comunicación, entre otros).



Del total de las personas encuestadas que siguen trabajando normal o se encuentran bajo la modalidad de horario flexible, el 46,1 por ciento manifestó que no había recibido los elementos de protección para prevenir el contagio, entre las que se encuentran trabajadores y trabajadoras del sector financiero, sector salud, sector público y sector servicios mayormente.

