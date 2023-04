Colombia debe trabajar en una estrategia de largo plazo para combatir el cambio climático y sus efectos. Sin embargo, esta lucha no puede librarla sola con proyectos independientes, sino que necesita trabajar a nivel regional, pues solo así se podrán conseguir los objetivos establecidos en un horizonte de tiempo al 2050.



Es la visión del economista estadounidense Jeffrey Sachs, quien participa este jueves en el foro 'El Cambio Climático y los Negocios', organizado por Corficolombiana, en el que fue enfático al señalar que la lucha contra la descarbonización requerirá de muchos recursos que un solo país no podrá asumir, por lo que se hace necesario u trabajo a nivel regional, por ejemplo.



"Latinoamérica tiene todos los recursos, hídricos, elólicos y solares, para llevar a cabo su transformación energética, pero para lograr resultados efectivos se debe trabajar en proyectos que se puedan conectar a una sola red, no será un proceso fácil de desarrollar, porque las condiciones geográficas de la región, como los Andes, lo dificultarán, pero es lo que hay que hacer", señaló Sachs, quien también es profesor de la Universidad de Columbia y autoridad global en desarrollo sostenible.



El experto dijo que los efectos climáticos son iguales en todos lados, pero en algunas regiones sus efectos son mucho más peligrosos y evidentes.



Construir un sistema de energía limpio no es fácil y requiere de muchos recursos, son proyectos que no se pueden desarrollar solos, por lo que es necesario que haya una reforma financiera para que los países puedan tener recursos a largo plazo y de bajo costo para llevar a cabo esas iniciativas frente al cambio climático, insistió.



Sanchs dijo que los países no pueden dejarse distraer de eventos como las guerras, y se refirió puntualmente, al conflicto entre Rusia y Ucrania, porque esto le genera mucho daño al planeta y a las economías, pero señaló que este no es el único conflicto que se debe parar en el mundo, por lo que le hizo un llamado a los países ricos para que cesen todos los enfrentamientos.