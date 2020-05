Floricultores en Día de la Madre, de la competencia a la solidaridad

Curiosamente, la solidaridad entre productores fue la que se dejó ver entre los floricultores del país para cumplir con los pedidos para el Día de la Madre.



Así lo destacó Álvaro Villamizar, gerente de la Asociación de la Cadena Productiva de Flores y Follajes (Caproflor), quien apuntó que, pese a la coyuntura mundial, las ventas fueron del 50 por ciento de lo que tradicionalmente se vendeLe puede interesar: Floricultores, con serias dudas previo a la temporada baja

La cifra pudo redondear los 200 millones de dólares, estimó el dirigente gremial, teniendo en cuenta que la efemérides de mayo es el 30 por ciento del total anual de exportaciones (1.400 millones de dólares en 2019).



Villamizar reconoció que la expectativa no era la mejor, pero, al fin y al cabo, no estuvo tan mal; la solidaridad se dejó ver entre algunos productores, quienes se ayudaron con una u otra caja para completar los envíos.



“El encierro mundial generó una necesidad de inundar los hogares con flores, follajes y plantas vivas, (efecto de la dopamina) que genera alegría, por lo que en cierta manera se recuperaron los pedidos de flores colombianas hacia el mercado estadounidense”, concluyó.



Por otra parte, comenzó a verse ya, con mucha más fuerza, el mercado interno. Jairo Cadavid, presidente de la Asociación Colombiana de Viveristas y de Productores de Ornamentales (Colviveros), indicó que las orquídeas fueron las ‘reinas’ de ese fin de semana, pues se vendieron principalmente a través de los canales digitales y en menor medida en el tradicional.Los volúmenes y valores de las ventas están por verse, pues pese a que hayan salido de buena parte de sus inventarios, los cultivadores no han reactivado sus ventas en medio de una situación que tiene en crisis a toda la cadena.

En el mercado local, a las orquídeas les siguieron los anturios, las bromelias, las rosas en maceta y las suculentas como las especies más comercializadas dentro del portafolio de los viveristas.



Otro sector que se mueve con algo de lentitud en el mercado externo, pero que está creciendo lentamente, es el de las flores preservadas.



Según un reporte de Procolombia, Estados Unidos, Europa y Asia son algunos de los mercados a los cuales le apuntan los exportadores colombianos con su variedad de colores y tipos de flores en grandes superficies, tiendas de conveniencia y plataformas de comercio electrónico.



Solo entre enero y febrero de este año se vendieron 3,4 millones de dólares al exterior, reportó Procolombia.

