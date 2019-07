Copa América: curiosa relación entre PIB y el desempeño en el fútbol

En la antesala del cierre de la Copa América, la de consultoría firma Raddar halló una curiosa relación entre el comportamiento de la economía de un país y el desempeño de sus equipos de fútbol en los torneos.

Así las cosas, Brasil, que es la economía más grande de Suramérica, con un producto interno bruto (PIB) de 1.868 millones de dólares en el 2018, es el país que más Copas Mundo ha ganado (5). Tiene, además, 8 Copas América, el mayor número después de Argentina (cuenta con 14). En la actualidad, está de primero ante la Fifa (1.681 puntos en el escalafón) y, según algunos, podría ser el ganador este domingo, cuando jugará de local frente a Perú.



De acuerdo con el particular hallazgo de Raddar, "Brasil es la “economía histórica” en la región, al igual que en el fútbol, pero en ambos casos, las cosas no le han salido bien en los últimos años: mientras su economía decreció en estos tiempos, en los mundiales no le fue bien, pese a tener grandes jugadores".



Por el lado de Argentina, que hoy se disputa el tercer puesto con Chile, también es una economía grande, tuvo un PIB de 518 millones de dólares el año pasado, cuando decreció su economía (-2,5 %), pero en el acumulado de los últimos 4 años su PIB ha tenido una expansión histórica de 1,9 %.



La relación fútbol argentino-economía, según Raddar, es que, "Argentina es muy volátil. Mientras uno piensa que las cosas deben mejorar con lo que tienen, eso no pasa; que es lo mismo que les pasa en el fútbol, donde pese a tener el mejor jugador del mundo, no logran convencer a su hinchada".

El caso de Chile y Colombia

En el caso de Chile, tuvo un PIB menor al de Colombia en el 2018: 298 millones de dólares, pero su crecimiento en ese mismo año fue de 4 por ciento, mayor al de nuestro país (2,7 por ciento). Es decir, "su economía crece bien, pero viene de un duro ajuste por la caída del precio del cobre. Algo similar le pasa en el fútbol.



Por el lado de Colombia, que ya salió de la competencia por los primeros lugares, es el cuarto país en economía y en puntos de la Fifa, solo se ha ganado una Copa América y en los dos últimos mundiales ha quedado entre los 10 primeros, pero no logra escalar la cima.



En cambio Perú, con un PIB que es el quinto en la región por su tamaño en dólares (255 millones de dólares), solo ha ganado dos copas América, pero su economía se expandió en 4 por ciento en el 2018 y en 3,94 por ciento en el acumulado de los últimos cuatro años. Así mismo, también está dando la batalla en el fútbol.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS