‘Hay que recuperar confianza en sistema de salud’: gerente de Coomeva

Coomeva empezó a gestarse como el grupo que hoy es en 1964, cuando 27 médicos constituyeron la Cooperativa de Ahorro y Crédito Médica del Valle del Cauca.



Gilberto Quinche, gerente del sector salud del Grupo, cuenta que luego esos pioneros decidieron crear, en 1973, la primera empresa de medicina prepagada de Colombia: “Esos 47 años de existencia le dan un matiz a la cooperativa de entendimiento claro de los riesgos en salud”, dice.

Quinche es un conocedor del sistema de salud del país y uno de sus promotores; sostiene que ha sido clave en la lucha contra el covid-19: “Es necesario recuperar la confianza en el sistema; creo que hay más un problema de percepción que de realidad en torno a la calidad del servicio”, dice.



¿Cómo está conformado el sector salud de Coomeva?

Está conformado por Coomeva Medicina Prepagada, Coomeva Emergencias Médicas, Coomeva EPS y la alianza con Christus Sinergia, una de las IPS más diversificadas del país; tiene presencia en 24 ciudades con 40 centros ambulatorios. En salud tenemos 7.683 trabajadores directos.

¿En dónde hace presencia la EPS?

Hoy nos concentramos en 100 municipios, en los que tenemos 1’618.334 afiliados. Hemos invertido cerca de $ 300.000 millones en fortalecer allí los servicios, en los últimos tres años. Prestamos cerca de 1,5 millones de servicios mensuales y estos meses hemos entregado 3,2 millones de fórmulas de medicamentos a los usuarios. Entre ellos identificamos a los que requerían mayor atención durante la pandemia, como hipertensos, diabéticos, cardiacos, pacientes con VIH-sida, cáncer y enfermedad renal.



No es cierto que se gastaran dineros de la salud con fines administrativos; se trata de un problema de registro contable FACEBOOK

¿Cómo les fue con la gestión del covid-19?

Reaccionamos de manera oportuna para mantener el cuidado de nuestros pacientes de riesgo. Eso implicó un desarrollo muy fuerte de telemedicina, que a su vez nos sirvió para empezar a atender toda la demanda que se dio de pacientes con riesgo o sospecha de contagio. Hemos atendido más de 68.000 casos y practicado más de 69.000 pruebas. Hace dos meses tuvimos represamientos de estas pruebas por dificultades de procesamiento, pero luego se estabilizó todo.

¿En qué va la apelación del fallo de la Contraloría contra la EPS, por supuesto uso de $ 38.000 millones de la salud en asuntos administrativos?

No es cierto que se gastaran dineros de la salud con fines administrativos; se trata de un problema de registro contable. La EPS entabló la demanda, inicialmente por la vía gubernativa y luego por la vía judicial. Estamos esperando respuesta.



En el informe sobre las tutelas en salud (2019), Coomeva aparece como la EPS más entutelada…

Hubo dos problemas: uno tenía que ver con la dispensación de medicamentos, que se hace a través de los operadores, y las asignaciones de citas. Llegamos a tener represadas hasta 18.000 quejas pendientes por resolver. Hoy tenemos de 3.500 a 4.000 quejas pendientes, de 5.000 que llegan al mes, sobre todo por medicamentos, pero cada vez son menos.

¿Qué pasaba con la entrega de medicamentos?

La iliquidez afectaba la dispensación de fármacos no POS; como no había pago para la industria farmacéutica, por las dificultades financieras de la Administradora de Recursos del Sistema de Salud (Adres), esta bloqueaba los despachos a los operadores de medicamentos, y se afectaba el servicio. En abril las cosas cambiaron: la financiación del no POS ya no se hace mediante recobros, sino a partir de presupuestos que entrega cada mes Adres a las EPS.



¿Cuánto les debe la EPS a los prestadores?

La cartera total de la EPS con los prestadores de salud es de $800.000 millones en POS y cerca de 200.000 en no POS. Gracias a decretos expedidos por el Gobierno, este año presentamos recobros pendientes de pago mediante la figura de acuerdos de punto final. Conciliamos $ 900.000 millones con el Gobierno; de ese total presentamos $ 420.000 millones entre junio y julio; este mes presentaremos los $ 500.000 millones restantes. Esperamos obtener, de aquí a diciembre, los giros de esos recursos para pagar lo que está pendiente.

¿Haber acumulado deudas con hospitales le generó a la EPS problemas de contratación con ellos?

Para eso el Grupo capitalizó a la EPS con $ 300.000 millones; además, hace un par de años logramos que a través de la línea Findeter, con el respaldo de la cooperativa, se le prestaran a la EPS $ 140.000 millones. Esos recursos se utilizaron para avanzar en pagos y evitar que se bloqueara la red.

