Tras varios años de debates entre defensores del medioambiente y la seguridad vial, las marcas y la férrea posición alemana, la Unión Europea decidió que a partir del 2024 el limitador de velocidad será obligatorio en todos los vehículos.



El Intelligent Speed Assistance (ISA) es un sistema que puede regular la velocidad del vehículo de acuerdo con los límites establecidos en la vía, lo cual condiciona la capacidad de decisión del conductor ya que no puede elegir a qué velocidad circula en cada momento (ver ‘¿Cómo funciona el sistema ISA?’).

Desde hace varios años, marcas como BMW, Mercedes-Benz y Audi llegaron a un acuerdo público para poner a sus automóviles un limitador de velocidad a 250 km/h. Lo hicieron no porque que sus autos no pudieran superar esa velocidad, sino porque estaban seguros de que con este tope máximo era más que suficiente. Por obvias razones del perfil de sus carros, los deportivos de Porsche no están en esa política.

Otros fabricantes fueron más allá. Desde 2020, Volvo empezó a limitar la velocidad de todos sus modelos a 180 km/h. La marca sueca, que ha sido abanderada de la seguridad, explicó que esta es la forma de enfrentar una de las causas de la siniestralidad y muertes.

Volvo puso en marcha el proyecto Visión 2020, que tiene como objetivo que en los siguientes años no haya ni un solo fallecido o herido grave como consecuencia de un accidente con un uno de sus vehículos, tras detectar mediante un estudio tres causas de estas fatalidades: la velocidad, el consumo de drogas y alcohol al volante y las distracciones.

De otra parte, en el Plan Vision Zero para 2050, la Comisión Europea estima que con estas medidas se podrían salvar hasta 25.000 vidas y evitar lesiones serias a 140.000 personas entre 2022 y 2038.

Como ejemplo citan que, desde cuando el Control Electrónico de Estabilidad (ESP) se hizo obligatorio, este ha reducido en 50.000 las muertes en carreteras europeas.

Las dudas

A pesar de que la decisión de hacer obligatoria la instalación del sistema ISA es un hecho, hay asociaciones que tienen dudas porque en algunos casos, como al momento de hacer un adelantamiento, esto puede generar una situación de peligro.

Otro argumento para algunos es que la mayoría de accidentes derivados del exceso de velocidad no se produce en carreteras, sino en vías con límites más bajos como las ciudades, en zonas residenciales o escolares, por lo cual probablemente esta no sería una solución para reducir la siniestralidad.

En el primer semestre, el carro eléctrico representó el 1,2 % del total de ventas de autos en Europa. Foto: AFP

Para otros, resulta contradictorio que mientras algunas marcas limitan la velocidad de sus nuevos modelos, incluso híbridos, a 180 km/h, los siguen fabricando con prestaciones altas, con más de 300 HP y un alto torque. Si el objetivo es la seguridad, ¿por qué, en vez de invertir en potencia, no mejor invertir en eficiencia? Esa es la pregunta.

Por esta razón, en el campo político los ecologistas europeos apoyan limitar las velocidades. Sus argumentos, más que a la seguridad, le apuntan a bajar las emisiones y el consumo de combustibles, pues sostienen que así se desestimularía la compra de vehículos de gran cilindrada y obligaría a los fabricantes a producir vehículos menos potentes.

Y a estas alturas, ¿esto que tiene que ver con Colombia? Lo primero que hay que decir es que muchos de estos vehículos que ya vienen con el limitador de velocidad ya se venden en Colombia y seguirán llegando al mercado. Y, en segundo lugar, el Congreso de la República aprobó una nueva ley que impone en todas las ciudades colombianas una velocidad máxima de 50 km/h, y mantiene los 30 km/h en zonas escolares y residenciales, norma que poco se cumple a pesar de las cámaras y las campañas.

El problema entonces, dice José Clopatofsky, director de la revista Motor, no es la velocidad, sino la aceleración, que es la condición del vehículo que se usa en cada arrancada, mientras que las altas velocidades son totalmente ocasionales y momentáneas. La velocidad es la capacidad de recorrer una distancia en un determinado tiempo, por ello son kilómetros en una hora. La aceleración es pasar de 0 a 100 o cualquier cifra en algunos segundos y en corto trecho, como en las partidas desde los semáforos.

En esta condición, los carros eléctricos son más ‘peligrosos’ porque esos motores dan su máximo torque o fuerza desde la primera revolución y, por lo tanto, salen como flechas, sin importar su gama o precio. No solo los carros, sino las motos y patinetas eléctricas lo hacen, y en silencio.

Si la medida atañe solo al consumo, es cierto que este se dispara a alta velocidad en los de gasolina, aunque con las cajas de ahora que tienen hasta 10 cambios se consigue que el auto vaya muy rápido, pero con el motor a bajas revoluciones, con lo cual la distancia recorrida a alta velocidad es un rendimiento proporcional importante.

No sucede así con los eléctricos, cuyo débito de corriente usando su potencial para altas velocidades es muy alto y se recorta drásticamente la autonomía. Por eso, muchos eléctricos tienen su velocidad punta limitada a 130 o 150 km/h, con el objetivo de que la carga de sus baterías no se consuma y caiga en picada.

¿Cómo funciona el sistema ISA?

El sistema de velocidad inteligente (ISA, por su sigla en inglés) se basa en dos tecnologías ya existentes que se unen en un solo asistente con capacidad para alertar, prevenir e incidir en la conducción.

Por un lado, está el limitador que incorporan muchos carros, que va a asociado al control de velocidad de crucero y permite fijar una velocidad máxima a partir de la cual el vehículo no seguirá acelerando. Esta limitación no actúa activamente sobre la conducción y se desactiva al presionar lo suficiente el acelerador.

Las asistencias a la conducción son conocidas también como sistema ADAS. Foto: iStock

La otra tecnología que se suma es el sistema de reconocimiento de señales, capaz de leer las indicaciones de las vías, especialmente las de límites de velocidad, a través de las cámaras frontales, y las muestra en la pantalla del cuadro de instrumentos, pero tampoco actúa sobre la conducción. Es solo a modo informativo.

También existe el reconocimiento de la ruta por medio de los GPS (Global Positioning System), común en todos los navegadores de los carros y celulares. Cuando estos datos son perfectos y las rutas estables, se puede intervenir en el control de velocidad de acuerdo con la información que ingresa el sistema de posicionamiento.

El sistema ISA combina las dos tecnologías con la diferencia de que tiene la potestad de interferir en la conducción, restringiendo la velocidad máxima a la que circula el vehículo de acuerdo con los límites de velocidad de la carretera. En un principio será desconectable, como lo son otros sistemas del vehículo, pero se activará una vez pare y vuelva a arrancar el motor.

Tiene tres niveles de actuación: en el primero, solo le avisará al conductor que está superando el límite de velocidad y lo hará de forma visual y sonora, tanto en el cuadro de instrumentos como con una alerta auditiva, pero no actuará sobre la conducción. Igual a como funciona la alerta de velocidad de Waze.

Todos los vehículos en la Unión Europea deberán operar con este sistema. Foto: Óscar Fernando Ariza. EL TIEMPO

El segundo nivel agrega a las anteriores alertas la capacidad de intervenir. Esto es, endureciendo el pedal del acelerador o avisando mediante una señal háptica –tecnología que permite al usuario percibir sensaciones sin tocar nada– en el pedal del acelerador que se está excediendo el límite. En este nivel se podrá superar la velocidad establecida si se presiona el pedal derecho hasta cierta profundidad.

Por último, en el tercer nivel, el vehículo actúa de forma totalmente autónoma. En este punto, el sistema controlará la velocidad de forma dinámica en todo momento, es decir, fija la velocidad al límite de la carretera y en consecuencia el conductor tan solo puede operar el volante y el freno.

Alemania, el último reducto de la velocidad

Alemania es el único país que se niega a poner límites de velocidad a sus famosas Autobahn, un ícono nacional que los alemanes han defendido a capa y espada cada vez que el tema se vuelve a discutir. Estas siguen contando sin tramos limitados de velocidad, lo cual no significa que en otras no los tengan.

La autopista tiene al menos cuatro carriles separados por una franja central. Hay 13.000 kilómetros de estas carreteras interurbanas en Alemania. Cada vía se designa con una A (de autopista) y un número. Solo pueden circular por la autopista, señalizada con el color azul, los vehículos que pueden alcanzar una velocidad superior a los 60 km/h.

En el resto del mundo, la gente cree que en Alemania no hay límites de velocidad, pero sí los hay en el 40 por ciento de las autopistas. Además, desde 1978 en todas partes se aplica una ‘velocidad orientativa’ recomendada de 130 km/h. En la práctica, solo en pocos tramos de autopista es realmente posible conducir a velocidad ilimitada durante el día.

Asegúrese de mantener una velocidad constante Foto: iStock

En mayo pasado, las autoridades de distintas provincias le pidieron al Gobierno el establecimiento de un límite federal para todas las autopistas del país. La siniestralidad no es el motivo pues los defensores de estos tramos sin regulación, con base en estadísticas, demuestran que la mortalidad no es mayor en los recorridos sin restricciones que en los que sí están limitados a 120 0 130 km/h. Incluso, la siniestralidad en Alemania antes de la pandemia fue de 37 muertos en carretera por millón de habitantes, mientras que países con límites como Francia llegaron hasta 50 fallecimientos.

El motivo ahora es la necesidad de reducir la dependencia del petróleo ruso, junto a la de rebajar consumos y emisiones de CO2 en todo el país. Los problemas de suministro de cereales ucranianos, que se utilizan para el bioetanol, bastante usado en Alemania como combustible, sería otra de las razones para acabar con el último reducto de la alta velocidad en las autopistas.

La Agencia Federal Ambiental alemana sostiene que un límite de velocidad predeterminado de 130 km/h conseguiría ahorrar hasta 600 millones de litros de combustible por año, dejándose de emitir a la atmósfera hasta 1,5 millones de toneladas de CO2 cada 12 meses. Pero todavía esto está por verse.

