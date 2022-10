Tras las declaraciones de la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, sobre la propuesta de congelar los precios de la canasta básica ad portas de la discusión del salario mínimo para 2023, fueron varias las reacciones a sus afirmaciones. En su mayoría, críticas.



Uno de ellos fue el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, quien desde el Congreso Nacional de Comerciantes, Nexos 2022, respondió a los planteamientos de la jefa de la cartera.



"Entre todos tenemos que llegar a un acuerdo de salario mínimo que le sirva a los colombianos y colombianas y que nos ayude a mejorar las condiciones de vida digna para todos y todas": ministra del Trabajo, @GloriaRamirezRi, sobre el diálogo para el salario mínimo del 2023.

Según el líder gremial, desde el gremio rechazan cualquier “posibilidad de afectar o de intervenir precios”. Asimismo, apuntó que este tipo de propuestas pueden conllevar a un desabastecimiento en el país y a estimular al contrabando.



“Definitivamente cuando un funcionario público no ha pagado una nómina en su vida y cuando no ha hecho empresa plantear propuestas utópicas, es muy, pero rechazamos contundentemente cualquier posibilidad de afectar o de intervenir precios que son precios como consecuencia de una inflación que está viviendo el país, esto lo que llevaría a Colombia es a un desabastecimiento porque obviamente los empresarios no van a comprar productos si van a perder plata al venderlos. Claramente esto estimularía el contrabando y tendría una consecuencia nefasta para la economía nacional”, señaló Cabal.

Ahora bien, de acuerdo con el presidente de Fenalco, este tema preocupa y enciende las alarmas entre los empresarios y comerciantes del país.



“Este tema lo hemos hablado y nos genera una preocupación, asimismo nos preocupa es forma de trata de gobernar con el micrófono, con propuestas populistas cuando lo qué hay es una afectación que va a conllevar a que muchas empresas se cierren y que más personas se queden sin trabajo. (…) son planteamientos copiados de otros países que han transitado por ese camino o de países como España en donde hoy se ha debatido y finalmente el gobierno ha reconsiderado por la inviabilidad económica y técnica que esto conlleva”.



Frente a cómo podría quedar el salario mínimo, el presidente de Fenalco apuntó que lo normal es tener en cuenta “la inflación más dos puntos de productividad”.



“Es decir que tendríamos que pensar que será un salario mínimo que compense y que de alguna manera le devuelva el poder adquisitivo a los trabajadores por la inflación alta que hemos tenido. Si la inflación se compensa, que puede estar alrededor del 11 % y 11,5 % más los puntos de productividad, estaríamos hablando racionalmente de un salario mínimo aproximadamente en el orden del 13 %”, puntualizó.



Por último, agregó el líder gremial de los comerciantes que este resultado será de una concertación que surgirá en la comisión de concertación nacional, entre los sindicatos, el gobierno y los empresas. “Lo que hay que mirar es si eso se le agregarán efectos de tinte políticos o nos quedamos en lo técnico”, dijo.



Ante la propuesta también se manifestó la economista María del Pilar López quien aseguró que esta propuesta equivale implementar control de precios. Asimismo, alertó que no hay evidencia de que esta medida funcione para contener el incremento de los precios.



"Todo lo contrario, genera escasez y escalona más la presión al alza de precios", aseguró la experta. López también dijo que el salario mínimo sí debería subir conforme a la cifras de inflación. "Es lo correcto para mantener el poder adquisitivo. El problema es cuando sugieren que el salario mínimo debe ser subir el doble que la inflación + productividad", escribió en Twitter.

Congelar precios de canasta equivale a implementar control de precios.



No hay evidencia (incluida en Colombia en 1930s) donde esta medida funcione para contener incrementos en precios.



Todo lo contrario, genera escasez y escalona más la presión al alza de precios.



​El representante a la Cámara, Andrés Forero, miembro del Centro Democrático, aseguró que esto sería una replica de las medidas fallidas de las políticas económicas argentinas. Asimismo, Luz Karime Abadia, profesora de Economía en la Universidad Javeriana, dijo que esta medida traería escasez.



Por su parte el economista Andrés Valencia Pinzón, exdirector de Fogafin, dijo que esto afectaría la rentabilidad de los productores del agro "pues sus costos seguirán creciendo y en el mediano plazo afectará la oferta de alimentos en Colombia y traerá mas inflación. En Argentina la medida de 'precios cuidados' fracasó"