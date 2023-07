Durante su discurso de instalación de las sesiones del Congreso de la República, el presidente Gustavo Petro se volvió a referir a un tema que ha causado bastante polémica en el país: la firma de nuevos contratos petroleros.



Pero, además, arremetió contra las compañías y las actividades de exploración que realizan en el país. Dijo que los contratos que se han adjudicado "son regalos de los gobernantes a sus cómplices políticos".



El presidente le dijo al Congreso en pleno que la demanda del petróleo y del carbón va a caer permanentemente en los próximos años, incluso, este año ya se han visto reducciones en las cifras.

"Y no es por capricho de Petro como en algunos medios de comunicación opositores se señala, es por la realidad del mundo, no es Petro, es el mundo", dijo.



Igualmente, destacó que el año pasado, por primera vez, la inversión en energías limpias fue superior a las de los combustibles fósiles y que la inversión en petróleo cayó a la mitad de lo que fue en 2013 en todo el mundo.



"Si nosotros seguimos como el avestruz, pensando que no está sucediendo nada en el mundo y que, entre más contratos se hagan de exploración más garantizamos la estabilidad económica, estamos absurdamente equivocados", aseguró el presidente.



Adicionalmente, dijo que "los contratos de exploración en Colombia se han usado para especular, se lo han dado al amigo político, al amigo familiar para que lo venda y lo revenda y lo vuelva a revender y no hay ni un metro cuadrado de exploración".

Por la caída que se espera en la producción de petróleo, Petro aseguró que, así se volvieran eficaces los contratos que ya están firmados y en manos de las compañías, el mundo no va a comprar más petróleo. "Estamos intentando que se haga exploración, no que se tengan papeles para revender", agregó.



También manifestó que, paulatinamente, la demanda del petróleo, "sobre todo la del petróleo pesado que es el que produce Colombia", y la demanda del carbón, van a caer.



Ante este panorama, el primer mandatario aseguró que el camino a seguir no es que el mundo siga comprando petróleo y carbón "y entonces muera la humanidad", sino que se debe buscar cómo reemplazar esta industria y "cómo cogemos los últimos residuos, cunchos y regalías" para transitar hacia otro modelo de desarrollo económico.



El presidente Gustavo Petro en la instalación del Congreso 2023

Este modelo, manifiesta, debe estar basado en la producción y no en actividades extractivistas. "Para sacar de la tierra no se necesita mucho trabajo ni mucho conocimiento, para producir se necesita mucho trabajo y mucho conocimiento. El mundo productivo genera trabajo, por tanto, genera riqueza", agregó.



En ese orden de ideas, Petro reiteró que uno de los principales objetivos de su Gobierno es reactivar la agricultura, la industria y el turismo para comenzar a reemplazar lo que el mundo le dejará de comprar a Colombia en petróleo y en carbón.



Dice que se han invertido 287.0000 millones para fortalecer el turismo y las cifras son buenas, pues el turismo de extranjeros -que es el que reemplazará las divisas petroleras- ha venido creciendo año tras año después de la pandemia del covid-19.



Pero, la meta es incrementar la llegada de turistas extranjeros, pasando de cinco millones actualmente a siete millones, que equivaldrían a 7.000 millones de dólares en divisas y reemplazarían un gran porcentaje de lo que aporta hoy en día el petróleo.