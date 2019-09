Contratación por horas vuelve a sonar y a causar polémica

La primera vez en este gobierno, que se habló de la posibilidad de la contratación por hora, fue en septiembre del año pasado, recién sentado en el mando el gabinete de la actual adiministración y, luego de un año, cada vez que se retoma el tema se enciende la polémica, lo que muestra la dificultad que tendrá en el país la realización de una reforma que ponga a tono el mercado laboral con los cambios que está teniendo el sistema de vinculación de trabajadores.

"Muchas de las normas laborales que hoy tenemos se han quedado atrás porque el mundo es muy dinámico. Cambian las formas de contratación, el número de horas que se trabaja. Eso hace que mucho del pasado deje de servir y haya que actualizarlo. ¿Cuándo? Todavía no sé, el año entrante, al igual que la pensional. En especial, porque son reformas que pretenden socializarse con centrales obreras y empresarios. Impulsaré el tripartismo (gobierno, empresa y trabajadores) como forma de relacionarno", dijo la ministra Alicia Arango, en una entrevista concedida a EL TIEMPO el 18 de septiembre del 2018.



Pasó casi un año y el tema revive cada vez que hay una situación que vulnera los derechos de los trabajadores que hoy, son informales, porque el sistema no permite que se les pague la seguridad social de manera fraccionada.



Ahora, previo al Congreso de Fenalco, el presidente de este gremio volvió a hurgar en el tema como una necesidad, pues la inflexibilidad del mercado laboral impide contratar.



Recientemente, la senadora del Centro Democrático, María del Rosario Guerra, también se refirió a la propuesta que está consignada en el Plan de Desarrollo, sustentada en el hecho de que en Colombia, el 44 % de los trabajadores gana menos de un salario mínimo y no tienen acceso a ningún tipo de protección del sistema general de seguridad social, por lo que se intenta permitir la afiliación y vinculación al sistema general de seguridad social de los trabajadores por horas o de tiempo parcial.



De hecho, la parlamentaria indicó que el sindicalismo en Colombia debería ser el adalid de este tipo de propuestas, sobre todo porque en la actualidad, estos gremios "solo se ocupan de los trabajadores formales", criticó la congresista.

Lo cierto es que cada vez son más las empresas que abogan por poder contratar un trabajador sin que tenga que vincularlo de tiempo completo. Inclusive, desde el punto de vista de la juventud, en la mayoría de los casos requieren tiempo para el estudio, pero necesitan trabajar para apoyarse económicamente.



La situación también es fuerte en el campo, en donde el jornalero solo trabaja unas horas y no hay posibilidad de que lo afilien a seguridad social por la brevedad de jornada de trabajo.



Así las cosas, el Gobierno parece estar 'colgado' con la presentación de la reforma laboral estructural que reorganice las reglas de juego en contratación, de cara a la transformación que está teniendo el esquema de vinculación de la fuerza de trabajo con el empleador. De lo contrario, el país terminará con un cúmulo de propuestas legislativas aisladas, de iniciativa congresional, que pueden no ser el camino adecuado para enfrentar esta metamorfosis del mercado laboral.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS