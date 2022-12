Este martes se posesionó Sergio París como el nuevo director de la Aeronáutica Civil, quien es administrador de empresas y suma unos 28 años de experiencia en la entidad ocupando diferentes cargos.



"Vamos a hacer de la Aerocivil una entidad alejada de la corrupción, que sea capaz de impulsar la aviación civil en toda Colombia e, incluso, fortalecer verdaderas empresas colombianas de aviación", aseguró Sergio París tras el acto de posesión.



En días pasados esta entidad fue sacudida por denuncias de corrupción, por lo que el ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció una investigación. Los hallazgos de la misma fueron revelados en el marco de la posesión del nuevo director y quedaron plasmados en 22 hojas.



Estos hallazgos tienen que ver con temas técnicos, de comunicaciones, cambios de sistemas de control, sistemas de vigilancia, radares, seguridad nacional, fortalecimiento en equipos de seguridad, contratación y mejoramiento en la operación de las diferentes terminales aéreas.



"El crecimiento de la aviación requiere una reflexión y una reingeniería del sistema nacional del espacio aéreo, de la red aeroportuaria y de la Aerocivil. Además de repensar el concepto de operación de los procesos y de las estrategias para sostener, mantener, rehabilitar y desarrollar una plataforma integral que soporte el crecimiento futuro, libre de vicios y eficiencias", dijo el ministro.

Contratación, lo más preocupante

Se planteó la importancia de crear un equipo interdisciplinario entre el Ministerio de Transporte, la ANI, controladores aéreos, sindicatos y la Aerocivil para la revisión, anterior y futura, de los procesos contractuales de la infraestructura aeronáutica.



Igualmente, se hace necesaria la revisión de diez contratos de obra que afectan los servicios a la navegación aérea por graves deficiencias y posibles hechos de corrupción que se presentaron en su suscripción y ejecución. Estos contratos involucran a los aeropuertos de Bucaramanga, Armenia, Pasto, San Andrés, Arauca, Villavicencio, Nuquí, Popayán y Guaymaral en Bogotá.



Según el ministro Guillermo Reyes, esta es la mayor preocupación. "La aeronáutica tiene un serio problema de contratación, no sólo de dispersión de quién contrate y en qué cuantías, sino de los contratos que se han puesto en evidencia de la Contraloría y Fiscalía", manifestó.



El ministro de Transporte también señaló que, dentro de las investigaciones que se hicieron en colaboración de la Fuerza Aérea, se logró concluir que no existe la posibilidad de que los controladores aéreos manipulen los radares. Sin embargo, eso no significa que puedan darse hechos de corrupción que permeen las operaciones a cargo de los radares.



Así mismo, reveló que existen en curso 188 hallazgos entre 2018 y 2022, fundamentalmente, en materia de contratación. Además de deficiencias en la planeación y estructuración de los proyectos; deficiencias en los estudios y diseños; debilidades en la supervisión e interventoría de los contratos; más de 21 procesos de responsabilidad fiscal, numerosos contratos con atraso en ejecución; y falencias en las tareas de supervisión e interventoría.



Talento humano

Se detectó que se tienen 864 vacantes definitivas y 131 temporales. Por ello, se requiere dar celeridad al proceso para la provisión de más de 400 empleos vacantes; realizar una auditoría a la Dirección de Gestión Humana para garantizar la transparencia del proceso de encargos y provisión de la planta provisional; y revisar el concurso del servicio civil para la provisión de la planta definitiva.

Tecnología para la navegación aérea

Existe una gran preocupación en la Aerocivil en materia de algunos equipos tecnológicos, por la necesidad de su renovación y actualización. Así mismo, se requiere, con carácter prioritario, el mantenimiento, renovación y modernización de los radares y ayudas a la navegación aérea. También se evidenció falencias de transporte de datos y comunicaciones.



Ante este panorama, el ministro aseguró que es necesario contratar nuevos radares que puedan entrar en operación el próximo año, por lo tanto, se revisará la posibilidad de incluir los recursos que se necesitan en la adicción presupuestal que se radicará en febrero ante el Congreso de la República.



Otro hallazgo dejó en evidencia la necesidad de actualizar o cambiar los sistemas de control de las salas de radar de Rionegro, Cali, Villavicencio y San Andrés que tienen más de diez años.

Seguridad nacional

En cuanto a este tema, el ministro dijo que se requiere una redefinición de la colaboración civil-militar, retomando el acuerdo existente desde 2013 entre la Aerocivil y la Fuerza Aérea con el fin de actualizarlo a las realidades del país y de la interoperabilidad que materializa esta colaboración. Igualmente, se le debe solicitar a la Fuerza Aérea su ayuda para adelantar una auditoría a los radares de la Aerocivil para conocer su realidad actual.

Servicios a la navegación aérea

Se debe adelantar una pronta revisión de los sistemas de navegación para verificar su funcionalidad y correcta adecuación, además existe una mala planificación y una falta de comunicación entre las áreas de la contratación de la infraestructura aeroportuaria.



En materia los radares de la Aerocivil, se encontró que en la actualidad algunos sistemas secundarios y primarios cumplieron su ciclo de vida útil y se presentan dificultades para conseguir repuestos y potenciar equipos; existen áreas sin cobertura que deben ser coordinadas para implementar sistemas de vigilancia con radares secundarios y primarios; y se deben establecer claros planes y mecanismos que protejan el sistema de control de tránsito aéreo frente amenazas de la ciberseguridad.

Red aeroportuaria



El Ministerio de Transporte recomendó hacer una auditoría profunda a toda la red aeroportuaria; solicitar los métodos utilizados para estudios de seguridad y verificación de antecedentes del personal de seguridad aeroportuaria; y revisar e instruir a los concesionarios frente a la emisión de carnet de acceso a las aéreas restringidas.



Esto porque existe una gran preocupación por la facilidad con la que se entra a muchos hangares y a lugares de los aeropuertos porque puede haber una laxitud en el control y la posibilidad de que se realicen actividades ilícitas en los hangares de algunas aeronaves.