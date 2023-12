Contraloría no cree que sea conveniente mantener descuentos del SOAT para taxis y motos

Hace algunos días se conoció la decisión del Gobierno Nacional para extender el descuento del precio del Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat) para ciertas categorías de vehículos.



La extensión, contemplada en el borrador del nuevo, entraría en vigencia desde el próximo primero de enero.



Sin embargo, la medida ha recibido muchas críticas, ya que no ha logrado uno de los principales objetivos para los que fue creada: la evasión del pago de la póliza.



En el decreto se estipula que los vehículos que se verán beneficiados son aquellos que están en las ciclomotor, motos de menos de 100 cc, motos de 100 cc y hasta 200 cc, motocarros, tricimotos y cuadriciclos, motocarros 5 pasajeros, autos de negocios, taxis y microbuses urbanos, servicio público urbano, buses y busetas y vehículos de servicio público intermunicipal.



​Sin embargo, Gustavo Morales, presidente de Fasecolda explicó que pese a la implementación del descuento del 50 por ciento, el Soat sigue enfrentando problemas relacionados con la evasión, la accidentalidad y el fraude.



Dichos factores representan un peligro en la viabilidad financiera del seguro.

Dicho descuento del 10 % es acumulativo, así que se lo puede sumar al del 50 %. Foto: iStock

Por su parte, la Contraloría General de la República sentenció que no ve conveniente la extensión del descuento, ya que se podrían ver afectadas las finanzas de la nación.



"Reducir el Soat no afecta al ciudadano directamente, lo beneficia, pero sí afecta las finanzas de la nación porque si no reducimos el número de accidentes cada año, si seguimos registrando más muertes y más indemnizaciones, imagínese lo que significa esto para el sistema de salud", sentenció Carlos Mario Zuluaga, contralor general.



JUAN PABLO CONTRERAS RÍOS

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

