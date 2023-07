Como resultado de una auditoría al Ministerio de Minas y Energía, la Contraloría determinó 16 hallazgos administrativos, de los cuales, 12 presentan incidencia disciplinaria, ocho son de carácter fiscal y uno para indagación preliminar por más de 68.789 millones de pesos.



Estas irregularidades al interior de la entidad se registraron en el 2021 y el 2022, cuando el ministro de Minas y Energía era Diego Mesa, es decir, durante la administración de Iván Duque.



(Lea también: Certidumbre, diálogo y experiencia, lo que esperan del reemplazo de Irene Vélez)

La Contraloría estableció que existe un déficit creciente de recursos para cubrir los subsidios por menores tarifas otorgados por las empresas de energía eléctrica a los usuarios beneficiarios del mismo.

Conlleva el desbalance entre el otorgamiento de subsidios en estratos uno, dos y tres FACEBOOK

TWITTER

Al cierre de la vigencia 2022 el Fondo de Solidaridad para Subsidios y Redistribución del Ingreso (Fssri) presentaba un déficit acumulado, lo que implica que tenía una deuda con los prestadores del servicio de energía.



La falta de controles del Ministerio de Minas y Energía -dice el ente de control- a pesar de la facultad otorgada, conlleva el desbalance entre el otorgamiento de subsidios en estratos uno, dos y tres y el no recaudo de contribuciones lo que aumenta el déficit permanente del Fssri.



Los procedimientos definidos por el mismo ministerio para la administración del fondo Fssri han permitido situaciones donde algunos comercializadores acumulan grandes saldos de contribuciones que posteriormente no han podido ser giradas al fondo.



Esto deja en evidencia que la falta de definición de los tiempos para revisar y para validar las conciliaciones enviadas por los comercializadores, es una debilidad en los mecanismos de control que existen en los procedimientos e instructivos del ministerio.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Archivo / EL TIEMPO

Acuerdo de pago Dicel

La Contraloría determinó un detrimento por más de 29.755 millones de pesos FACEBOOK

TWITTER

La Contraloría determinó la imposibilidad de pago de la empresa Distribuidora y Comercializadora de Energía Eléctrica (Dicel) para continuar cumpliendo con el acuerdo de pago suscrito y demás obligaciones con el fondo Fssri.



Esto se debe a que el Administrador del Sistema de Intercambios Comerciales (Asic) le estableció a esta empresa dos limitaciones en el suministro de energía eléctrica a partir del 20 y 24 de abril de 2023 y posteriormente, a partir del día 4 de mayo de 2023 fue retirada del mercado mayorista.



Este retiro significa que no podrá realizar transacciones en el mercado de energía mayorista y en consecuencia no podrá generar ingresos. Por ello, la Contraloría determinó un detrimento por más de 29.755 millones de pesos debido a la imposibilidad de recuperar lo adeudado a Fssri.



Adicionalmente, la empresa comercializadora adeuda por concepto contribuciones recaudadas y no giradas al Ministerio de Minas y Energía durante 2021 y 2022 un total de 14.324 millones de pesos.



(Lea también: Irene Vélez: las polémicas que marcaron su paso por el Ministerio de Minas y Energía)

Subsidios girados superiores a los solicitados

Esta empresa adeudaba

al ministerio 9.804 millones de pesos por contribuciones no giradas FACEBOOK

TWITTER

De acuerdo con las revisiones realizadas a las memorias de cálculo de las vigencias 2021 y 2022, la Contraloría también estableció irregularidades en los valores de subsidios contenidos en ellas.



Según el ente de control, las cifras no corresponden con la información reportada por algunas de las empresas comercializadoras de energía eléctrica, hecho que ocasionó un detrimento fiscal por 5.520 millones de pesos.



Adicionalmente, se encontró que en octubre de 2022 el Ministerio de Minas y Energía realizó la validación de subsidios y contribuciones a la empresa Qienergy entre el segundo trimestre de 2018 y el segundo trimestre de 2022.



Se pudo determinar que esta empresa adeudaba al ministerio 9.804 millones de pesos por contribuciones no giradas, valores sobre los cuales a la fecha la entidad no ha gestionado su recuperación. A pesar de ello, le ha girado periódicamente el valor de los subsidios correspondientes.

Facebook Twitter Linkedin

Foto: Enel Colombia

Caso de Afinia

Evidenció retrasos de hasta un 100 por ciento en los cronogramas de ejecución de obras FACEBOOK

TWITTER

La Contraloría también encontró irregularidades en la aplicación de las cláusulas sancionatorias a Afinia por incumplimiento de cronogramas de ejecución de recursos del Programa de Normalización de Redes Eléctricas (Prone) después de tres años de iniciados los contratos.



En siete contratos, el ente de control evidenció retrasos de hasta un 100 por ciento en los cronogramas de ejecución de obras en comparación con los desembolsos realizados hasta el segundo semestre del 2022, presentando desviaciones entre el 40 y 100 por ciento con respecto a los cronogramas vigentes en la finalización de hitos.



Además, a raíz de la solicitud de un ciudadano para que se indague un presunto detrimento patrimonial contra la Nación por 27.455 millones de pesos por la falta de ejecución y el incumplimiento de 20 contratos de 2019 celebrados entre el Ministerio de Minas y Energía y Afinia, la Contraloría inició la respectiva investigación.



(Lea también: Racionamiento: advertencias de XM para la Costa, Chocó e, incluso, Sabana de Bogotá)

Al realizar los respectivos análisis, se evidenció que después de tres años de iniciados los contratos (31 de diciembre de 2019), y vencida la etapa de la Actividad de Administración de la Construcción y Puesta en Operación (31 de octubre de 2022), estos no se ejecutaron y todos se encuentran en proceso de declaración de incumplimiento.



Sin embargo, el ministerio no aplicó las cláusulas sancionatorias plasmadas en los contratos y manual de contratación, por el incumplimiento de las obligaciones contractuales, aun cuando durante el tiempo de vigencia de los contratos la supervisión evidenció que la empresa se encontraba en mora del cumplimiento de las actividades de los cronogramas vigentes.



Esto ha generado que no se cumpla con los objetivos de los proyectos aprobados, impidiendo la satisfacción de las necesidades para la cual se suscribieron y aprobaron los contratos que buscaban la normalización de redes eléctricas en barrios subnormales del departamento de Bolívar.