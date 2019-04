Contraloría abre indagación preliminar por el puente Hisgaura

La Contraloría General de la República concluyó una actuación especial de fiscalización al Fondo Adaptación, por las irregularidades presentadas en la contratación del puente Hisgaura, en la vía Curos-Málaga, en Santander, y anunció la apertura de una indagación preliminar por 96.725 millones de pesos, tras encontrar hallazgos con presunta incidencia fiscal por 8.185 millones de pesos.

La decisión se tomó en torno al contrato 285 del 2013 suscrito por el Fondo Adaptación con la firma española Sacyr, el cual no solo cobija al puente Hisgaura, sino al puente La Judía ya otro en el denominado Sitio Crítico 43.“Aparte de las responsabilidades del contratista, es evidente también la debilidad y falta de rigor técnico y administrativo por parte de las interventorías contratadas y la supervisión a cargo del Fondo Adaptación”, aseguró la entidad.

Riesgo de pérdida

En el caso del puente Hisgaura, la Contraloría recalcó que, con ocasión de las diferentes demoras, inconvenientes técnicos y en general con las incertidumbres que se han dado alrededor de la obra, el puente no se ha recibido por la administración pública, existiendo el riesgo de pérdida de los recursos asignados a este proyecto por 96.725 millones de pesos.



“Siendo de momento una inversión ineficiente e ineficaz, lo que se puede considerar como una lesión al patrimonio público, por lo que para profundizar en este particular se dará apertura a una indagación preliminar”, indicó la Contraloría este martes.Como se recuerda, el plazo inicial del contrato señalaba que la terminación de las obras estaría en noviembre del 2016, es decir, que van más de dos años de atraso.

Las fisuras

En la visita de inspección ocular realizada al puente Hisgaura el día 14 de marzo de 2019 por parte del personal que realizó la actuación, la Contraloría General pudo verificar que existe en la parte inferior del tablero del puente una serie de fisuras las cuales son visibles a simple vista a más de 45 metros, puesto que tiene manchas y algunas eflorescencias (manchas).



“Estas fisuras surgieron probablemente con ocasión de las deficiencias en los procesos constructivos (desalineamiento vertical del tablero), retracción y sobrecargas en el tablero”, agregó la entidad.

Los hallazgos

El primer hallazgo de la actuación adelantada por la Contraloría Delegada para el Sector de Infraestructura Física, es de carácter administrativo, fiscal y disciplinario, y tiene que ver con los mayores costos que se dieron con ocasión de la negativa por parte de Sacyr de implementar los diseños entregados por el Fondo Adaptación, lo cual desembocó en una ampliación del plazo contractual.



Y agrega que las demoras del contratista en la elaboración de los diseños del puente Hisgaura y sus respectivos presupuestos, consumieron la mayor parte del tiempo previsto para la ejecución del contrato, y derivaron en la ampliación del plazo contractual y la incorporación del ítem de ajuste de precios.



En este sentido, la conclusión de la actuación especial es que existe un mayor costo del proyecto en un valor de 5.670 millones de pesos, que corresponden a la suma de los costos por ajustes pagados y el costo de la interventoría desde diciembre de 2016 hasta septiembre de 2018



Además, al no utilizar los diseños iniciales, la Contraloría indicó que esto constituye un presunto detrimento patrimonial por 503 millones de pesos, mientras que otro hallazgo fue el uso de elementos para corregir errores constructivos (ondulaciones), cuyos efectos se verá a largo plazo.



Y agrega que los cálculos del interventor indican que, en el escenario más desfavorable, el mantenimiento no estimado originalmente durante la vida útil del puente (75 años), puede llegar a 6.473 millones de pesos (cuantificado a precios de febrero de 2019), recursos que para la Contraloría no corresponden con las actividades habituales de mantenimiento de este tipo de puentes y tampoco fueron considerados en la fase de estructuración y diseño del proyecto.



También se hallaron riesgos relacionados con la la operación de los diferentes instrumentos instalados en el puente, para controlar y vigilarlo.



“Los instrumentos instalados en el puente Hisgaura, con un costo aproximado de 1.834 millones de pesos, requieren para su funcionamiento el suministro permanente de electricidad, una conexión a internet de mínimo 10 megabytes, disponibilidad de un equipo de cómputo para acceso remoto a la información, así como software o central de procesamiento de la información recolectada.

Pero no ha habido acuerdo entre el INVIAS y el Fondo Adaptación suscribientes del convenio N°014 de 2012, en relación con el costo de la administración, monitoreo y seguimiento a la instrumentación instalada en el puente, así como su electrificación ni los costos de ésta, situación que pone en riesgo la utilización efectiva de la instrumentación instalada, así como su respectiva operación.



Y sobre los puentes no ejecutados (La Judía y el Sitio Crítico 43), la Contraloría General considera que se realizó una gestión antieconómica en su ejecución, dado que se invirtieron 1.885 millones de pesos y no se encontró físicamente obra alguna que mejore las condiciones ni geométricas ni de seguridad de la vía.



Además, en el otrosí 3, suscrito el 10 de noviembre de 2016 entre Sacyr y el Fondo Adaptación, se determinó suspender la ejecución de actividades de los puentes en los sectores La Judía y Sitio Crítico 43, por considerar la imposibilidad técnica de ejecutarlos de conformidad con los diseños existentes.



