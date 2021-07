Textileros, en jaque por altos niveles de contrabando de prendas de vestir

Según la Cámara Colombiana de la Confección y Afines (CCCA) este flagelo del contrabando puede estar representando en la actualidad el 32 por ciento del sector en el país, una cifra significativa que afecta de manera directa a la industria formal. Este dato quiere decir que hoy, una de cada tres prendas de las que se pueden encontrar en el mercado vendría de esta actividad ilícita.



“El contrabando es hoy prácticamente uno de los destructores de los textiles y las confecciones, así como de otros sectores intensivos en mano de obra. Pero no solo afecta a las manufacturas, sino también al sector comercial”, comentó Camilo Rodríguez, el presidente de la CCCA.



Y es que según el último informe de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), entre enero y junio de este año se realizaron 21.371 aprehensiones en total de todas las actividades del país, por un valor de 222.433 millones de pesos.



De allí, las materias textiles y sus manufacturas (capítulos 50 al 63 del arancel de aduanas) tuvieron la mayor participación en el total de aprehensiones con un 25,8 por ciento y fueron las segundas de mayor valor con un injerencia del 21 por ciento y 46.653 millones de pesos, luego del renglón de Máquinas, aparatos y material eléctrico y sus partes.



Hasta julio, sin embargo, información más detallada de la entidad revela que en el sector textil las incautaciones han sido 146, mientras que las confecciones, con la cifra más alta, alcanzaron las 5.985.



En el primer caso, estas sumaron un valor de 13.406 millones de pesos, mientras que para el caso del sector de las confecciones, que resulta ser el más afectado, la cifra se ubicó en los 40.948 millones en los primeros siete meses del año.



"Pienso que nos hemos equivocado como país en cómo tratamos el contrabando y el discurso de la Cámara es que este tiene que ser tratado como un tema que dependa de la seguridad nacional”, agregó el representante del gremio.



En la industria de la moda, en general, Juan Fernando Loaiza, especialista en investigación económica de Inexmoda, comenta que en 2019 el total de mercancía incautada ascendió a 298.000 millones de pesos y, en 2020, a 318.000 millones.



“Esto representó en el 2019 un 1,1 por ciento del gasto total en moda y en 2020 un 1,4 por ciento. En los últimos meses, acciones de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa) como la incautación de 24.000 elementos en Caldas, 326 millones de pesos de prendas de vestir y calzado en Magdalena y la caída de 12 contenedores de textiles de contrabando en el puerto de Cartagena en junio, son de resaltar en medio de esta problemática de la industria.

Los más afectados

La reactivación económica que se está dando progresivamente ha hecho que los sectores presenten un repunte frente la afectación que dejó la pandemia en el 2020, y el sector de la moda no es la excepción a esto.



Según Carlos Botero, presidente de Inexmoda, el gasto de los colombianos en moda, donde se incluyen sectores como el de los textiles y las confecciones ya está 4 por ciento por encima del 2019, fecha previa a la llegada del virus al país; y 26 por ciento encima de 2020. En lo que va de este año a junio, los colombianos gastaron 13 billones de pesos.



Pese a esto, hay una preocupación generalizada del empresariado por lo que sigue representando el contrabando, dado que es un problema que se mantiene y continúa creciendo incluso desde antes de la llegada de la pandemia.



“En el caso de nosotros, el contrabando es muy grave porque el Denim o material de jean es uno de nuestros mayores enfoques y es de los que más se encuentran en esta práctica ilegal”, comenta Gustavo Lenis, el presidente de Fabricato.



Esto, dice, se explica porque es lo más fácil de traer ya que, por ejemplo, los driles y los colores son un tema de modas, “entonces no es tan fácil arriesgarse, mientras que el jean es solo azul o negro”.



Del lado del sector textil la información de la Dian muestra que el algodón fue el material con el mayor incremento de la variación en el total de aprehensiones realizadas de la industria, con un 133 por ciento y un valor de 2.241 millones de pesos.



Seguido de este se ubicaron los insumos del capítulo arancelario que incluyen guata, fieltro y tela sin tejer; hilados especiales; cordeles, cuerdas y cordajes; artículos de cordelería, con un 132 por ciento pero con un valor superior (3.406 millones de peos).



Y en el tercero, los tejidos de punto, con un alza del 125 por ciento y una estimación de 5.009 millones de pesos.



En confecciones, por su parte los renglones de confeccionados; juegos; prendería y trapos (174 por ciento y 10.571 millones de pesos); prendas y complementos de vestir de punto (69 por ciento y 23.605 millones) y prendas y complementos (accesorios) de vestir, excepto los de punto (33 por ciento y 6.771 millones).



“Es importante que las empresas concienticemos a los consumidores en la importancia de apoyarnos no solamente la moda local, sino también la economía legal”, expresó Loaiza.

Contrabando en calzado

El contrabando también representa un problema importante para el sector del calzado y la marroquineria del país.



Según Jorge Andrés Zuluaga, presidente de la Junta directiva Nacional de Acicam, el contrabando y la informalidad generan un gran perjuicio en la industria nacional formalizada.



“Se estima que, aproximadamente, combinados pueden llegar a ser el 30 por ciento del mercado del calzado en Colombia. Eso quiere decir que alrededor de 30 o 35 millones de pares que circulan por nuestra economía son informales o de contrabando”.



Entre enero y junio de este año, el sector de calzado y polainas ocupó el sexto lugar en el total de aprehensiones de mercancías ilegales del país, con una participación de 16,3 por ciento en cantidad y 4,4 por ciento en el valor de las incautaciones que se ubicaron para ese periodo en 9.928 millones de pesos.