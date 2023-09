Una decisión reciente del Consejo de Estado ha generado incertidumbre en el panorama de las energías renovables no convencionales en Colombia, como la solar y la eólica.



Y es que la Sección Tercera del Consejo de Estado decidió anular el Decreto 570 de 2018 y las Resoluciones 40791 y 40795 de 2018, emitidas por el Ministerio de Minas y Energía.



Estas normas reglamentaban las subastas para proyectos de energías renovables, como parte de la política pública destinada a integrar este tipo de tecnologías en la matriz energética y promover su competitividad en el mercado de energía.



La decisión del Consejo de Estado ha desencadenado un debate sobre los efectos retroactivos y las implicaciones que tendrá para las inversiones en energías renovables.



Aunque también hay que tener en cuenta que los proyectos de generación de energías renovables que se vieron beneficiados por los contratos asignados bajo el marco legal, ahora anulado, también han experimentado retrasos y desafíos en su implementación.

Foto: Mauricio Dueñas Castañeda. EFE

Colombia ya no cuenta

"Esta decisión podría llevar a concluir que Colombia ya no cuenta con un mecanismo para subastas de energías renovables y, por lo tanto, el Gobierno Nacional deberá volver a emitir un decreto que dicte los lineamientos base para el efecto", mencionó Mónica Torres, counsel de la firma CMS Rodríguez-Azuero.



Con posterioridad a la interposición de la acción de nulidad se emitieron otros actos administrativos que fueron base para las subastas que se realizaron en 2019 y 2021. Estos actos no fueron analizados por el Consejo de Estado, por lo tanto, se presume su legalidad y que los efectos producidos por esos actos administrativos no se consideran ineficaces.



Sin embargo, es importante señalar que estos actos administrativos podrían perder su obligatoriedad si desaparecen sus fundamentos de derecho, como sucedería por el hecho de la declaración de nulidad del Decreto 570 de 2018. A pesar de esto, los efectos producidos antes de la pérdida de ejecutoria, es decir las subastas realizadas, no sufren ningún efecto.



Foto: Ministerio de Defensa

"Las obligaciones surgidas de los adjudicados, en nuestra opinión, no se ven afectadas por la decisión en análisis. Estos contratos, que se rigen por instituciones del derecho privado, han otorgado derechos adquiridos a favor de los involucrados, así como expectativas legítimas en cuanto al retorno de la inversión, que fueron respetadas por el juez contencioso", afirmó Mónica Torres.



Es importante destacar que estos proyectos contribuyen a diversificar la matriz energética y pueden fortalecer la seguridad energética de Colombia, que se encuentra en una posición privilegiada para aprovechar el potencial de energía solar y eólica.



Además, la creciente conciencia ambiental y la demanda de energía sostenible respaldan la necesidad de continuar desarrollando proyectos de energías renovables no convencionales en Colombia.

Foto: Prensa Gobernación del Atlántico

Ahora, el Gobierno Nacional tiene la tarea de emitir la política pública que establezcan los nuevos lineamientos necesarios para futuras subastas de energías renovables, brindando la oportunidad de crear mecanismos que se ajusten de manera óptima a las circunstancias actuales y futuras del país.



Para CMS Rodríguez-Azuero, este desarrollo legal marca un hito importante en el camino hacia la integración de fuentes de energía renovable en Colombia y subraya la necesidad de establecer marcos regulatorios sólidos que fomenten la inversión en energías limpias y sostenibles.

¿Cuáles son los retos energéticos de Colombia? Expertos abordan las acciones y oportunidades de la transición energética, así como el futuro de las fuentes de energía y su rol en la economía. Foto:

