En su columna semanal Cuentas Claras, Mauricio Galindo, editor económico de EL TIEMPO, ofrece las curiosas cifras alrededor de las noticias que sucedieron en los últimos 7 días.



En esta ocasión, la participación que tienen los asalariados en producto de la actividad económica, en qué están gastando los hogares, la economía venezolana y el salto que han tenido los giros de trabajadores desde el exterior el año pasado.



Menos participación de los asalariados

Es cierto que la producción económica no solo se recuperó sino que ya supera los niveles anteriores a la pandemia. Sin embargo, en ese rebote y expansión luego del golpe del covid, los asalariados pierden participación en el producto de la actividad económica. En el 2019, los asalariados recibían el 34,4 % del PIB, y en el 2021, 33,2 %. Entre tanto, los pagos a la propiedad y los empresarios pasó de 34,2 a 35 %.

Los hogares gastan más, ¿En qué?

El mayor consumo de los hogares fue el gran motor del crecimiento económico del país en el primer trimestre. Y dentro de los diferentes rubros de gastos, el que más creció fue el de compras de ropa y calzado, con 42 % más que un año antes. Le siguió el gasto en recreación y cultura, con 27 %. Luego estuvo el incremento en hoteles y restaurantes, con el 20 %, seguido por el consumo de servicios de comunicaciones, con 20 %.

Venezuela se devolvió más de dos décadas

Varios observadores vienen previendo que este año la economía de Venezuela podría crecer por primera vez en nueve años. Si llega a ocurrir, la actividad económica, que alcanzó su mayor nivel en el año 2013, aún estaría por debajo del nivel que tenía en el 2001. Así, el retroceso, que tendría una pausa este año, es de más de 22 años. La estimación de crecimiento del FMI muestra que el PIB de este año sería menos de la tercera parte que el del 2001.

Los giros que se envían y se reciben

Los giros de trabajadores desde el exterior tuvieron un fuerte salto el año pasado, pero las remesas que se envían de Colombia al exterior crecieron mucho más. Los giros que llegaron aumentaron 24,5 %, pero los que se envían desde el país subieron a un ritmo más del doble: 52,2 %. Claro, por cada dólar que se gira al exterior se reciben US$ 23 que llegan del resto del mundo. Se enviaron US$ 379 millones y se recibieron US$ 8.597 millones.