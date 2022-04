En el marco de la Cumbre por los 10 años del Tratado de Libre Comercio (TLC) firmado entre Colombia y Estados Unidos, diferentes expertos debatieron sobre los cambios en la mentalidad de los consumidores en el contexto de pospandemia y las oportunidades que se abren para las empresas.



(Puede leer también: Conozca formas de invertir en bienes raíces y obtener rentabilidad)

Diana Mejía, gerente general de Nielsen, señaló que el 62 por ciento de los consumidores perdió su capacidad de compra con la pandemia y no la ha logrado recuperar. Además, dijo que los compradores ahora optan más por lo sostenible.



“La sostenibilidad se está volviendo fundamental para el consumidor. En Estados Unidos todos los productos sostenibles están teniendo crecimientos de doble dígito. Esta es una oportunidad muy grande para las empresas de acá”, explicó.



Además, Mejía indicó que con la pandemia están viendo como los colombianos están optando más por comprar en compañías locales porque entienden que esto puede reactivar más rápido la economía.



Para Andrés Cadena, partner & office manager de Mackinsey, no solo ha cambiado el consumidor sino también su disponibilidad de compra de manera electrónica y, en general, las empresas.



(Puede leer también: Colombia, entre las economías de la región que más crecerá este año)



“Más allá de la compra, lo que está cambiando es la capacidad de entendimiento de los productos. También cambia más rápido la oferta. La rentabilidad de las empresas que anunciaron programas de sostenibilidad está cerca de 20 por ciento por encima de las que no los tienen”, dijo Cadena, quien apuntó que Colombia debe posicionarse como un socio estratégico de Estados Unidos en estos temas.



Marco Trejos, de Coca Cola, destacó que el trabajo de las empresas es educar al consumidor para entender el impacto que tienen los planes sostenibles.



“El consumidor se volvió más sensible y más exigente. Mira más por la sostenibilidad. El propósito de Coca Cola ha sido hacer la diferencia”, precisó.