‘Consumer Reports’: los carros más confiables del 2023

Como es ya tradicional por estos días del año, Consumer Reports (CR) dio a conocer su clasificación de las marcas de carros más y menos confiables de la industria automotriz en los Estados Unidos, un ejercicio que elabora a partir de los datos recopilados de los propietarios, así como de las pruebas que realiza la organización.



La revista estadounidense, creada en 1936 por la Unión de Consumidores, goza de gran credibilidad debido a sus políticas de editorial independiente. Esta es una organización sin ánimo de lucro que hace investigación y pruebas a distintos productos de manera imparcial, cuyos resultados están orientados hacia la educación pública y la defensa del consumidor.

En el caso de los carros, para el estudio de este año, como en los pasados, pidió a sus afiliados que informara sobre los problemas que han encontrado con estos durante los últimos 12 meses. Recibió información sobre 330.000 vehículos de los años 2000 a 2023, así como sobre algunos modelos 2024 lanzados este año.



CR analiza 20 categorías problemáticas, desde molestias pequeñas, como ruidos en los frenos, suspensiones y molduras interiores, hasta problemas más serios y potencialmente costosos, como fallas en motores, transmisiones, baterías de vehículos eléctricos y carga fuera de garantía.



Esa información se usa para otorgar calificaciones a cada modelo, se sopesa la gravedad de cada tipo de problema para crear una puntuación de confiabilidad de 1 a 100. La calificación de confiabilidad luego se combina con los datos recopilados de las pruebas en pista, así como con los resultados de la encuesta de satisfacción del propietario y los datos de seguridad para calcular la puntuación general de cada vehículo de prueba.



Este año se abordaron varios modelos electrificados: híbridos, híbridos enchufables (PHEV) y vehículos eléctricos (EV). Como resultado, se agregaron tres nuevas áreas problemáticas: motor eléctrico, batería EV/híbrida y carga de EV. En líneas generales, los vehículos con motor de combustión interna (ICE, por su sigla en inglés) tienen 17 áreas potenciales de problemas. Los eléctricos pueden tener hasta 12 áreas problemáticas. No se incluyen las fallas tradicionales de ICE como las del motor y la transmisión.



Los híbridos tienen 19 áreas potenciales de problemas: 17 de vehículos ICE, así como motores eléctricos y baterías de vehículos eléctricos. Los eléctricos enchufables (PHEV) pueden experimentar 20 áreas problemáticas: 17 de ICE, así como motores eléctricos, baterías y carga de vehículos eléctricos. En este ítem, los eléctricos e híbridos enchufables no salen bien librados, tienen 79 y 146 por ciento más problemas que uno de gasolina.



Así se examinan



Tras analizar cada una de las 20 categorías y sus fallas, se le asigna un nivel diferente de gravedad. Luego se crea una grilla de confiabilidad. A esto se suman las puntuaciones obtenidas en las pruebas realizadas por el grupo y los resultados de las encuestas de satisfacción de los propietarios.



Hay que precisar que aunque el estudio muestra la situación en los Estados Unidos –en donde las condiciones de uso son muy distintas a las de nuestro medio, sin desconocer que se mueven en climas extremos–, las marcas analizadas son comunes a todo el mundo y provienen a la vez de fabricantes de diferentes países.



Según la clasificación de este año, Lexus, Toyota y Mini son las tres marcas automotrices más confiables. Las dos marcas japonesas intercambiaron lugares con respecto al 2022. Les sigue Acura (marca de lujo de Honda) y luego esta misma marca japonesa.



Este año se calculó la puntuación a nivel de marca, examinando primero la tasa general ponderada de problemas para todos los modelos dentro de una marca para cada año de modelo. Luego, la puntuación de confiabilidad de la marca se calculó promediando los resultados de 2021 a 2023 y algunos datos de principios de 2024, donde había un tamaño de muestra suficiente.



La organización explica que no tena datos suficientes para crear clasificaciones de marcas como Alfa Romeo, Fiat, Jaguar, Land Rover, Lucid, Maserati, Mitsubishi y Polestar, ya que su mercado no es tan voluminoso en los Estados Unidos.



Mejores, los asiáticos

Los fabricantes de automóviles asiáticos siguen liderando la confiabilidad por un amplio margen, con un puntaje promedio general de 63 para la región en una escala de 1 a 100. Siete de las diez marcas más confiables son de fabricantes de automóviles asiáticos.



Los fabricantes europeos ocupan el segundo lugar con 46, con tres marcas completando el resto del top 10 de las marcas más confiables.



Las marcas nacionales (Estados Unidos) van detrás con una puntuación promedio de 39. Cada fabricante nacional tenía al menos un modelo que tenía una clasificación de confiabilidad promedio o mejor, y toda la línea de Buick obtuvo una puntuación promedio o mejor.



Tanto el Ford Edge como el Maverick obtuvieron puntuaciones superiores al promedio este año, mientras que el Buick Encore GX, Cadillac XT5, Chevrolet Equinox, GMC Terrain, Lincoln Corsair y Tesla Model 3 obtuvieron puntuaciones altas.



Los automóviles, incluidos los sedanes, los hatchbacks y las camionetas, siguen siendo el tipo de vehículo más confiable, con una calificación de confiabilidad promedio de 57 (en una escala de 0 a 100), seguidos por los SUV (50) y las minivans (45). “Los sedanes han perdido el favor de los consumidores, pero como clase son muy confiables”, dice Jake Fisher, director sénior de pruebas de automóviles de Consumer Reports.



“A menudo tienen menos tecnología y características más recientes que pueden causar problemas antes de que se solucionen los errores”, agrega Fisher. Las camionetas ocupan el último lugar, con una calificación de confiabilidad promedio de 41.



Los híbridos se disparan y los vehículos eléctricos siguen dando la pelea. Este año hay datos interesantes sobre la fiabilidad de los modelos electrificados. En general, los híbridos tienen un 26 por ciento menos problemas que los automóviles propulsados por motores de combustión interna (ICE). Algunos destacados incluyen el Lexus UX y NX Hybrid y el Toyota Camry Hybrid, Highlander Hybrid y RAV4 Hybrid.



Los vehículos eléctricos híbridos enchufables (PHEV) son más bien una mezcla de cosas. Como categoría, tienen un 146 por ciento más de problemas que los vehículos ICE. Varios PHEV son incluso menos confiables que sus homólogos convencionales, como el Audi Q5 y la Chrysler Pacífica, que están por debajo del promedio. Este último tiene la puntuación más baja de la encuesta, 14.



Aun así, hay PHEV que se oponen a esa tendencia, como el Toyota RAV4 Prime y el Kia Sportage, que obtienen una puntuación muy por encima del promedio. Los PHEV BMW X5, Hyundai Tucson y Ford Escape obtienen puntuaciones de confiabilidad promedio.