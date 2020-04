Habilitan página para consultar todo sobre el ingreso solidario

Como innovador calificó el director de Planeación Nacional, Luis Alberto Rodríguez, el esquema utilizado para depurar los registros que permitirán entregar, a partir de la segunda semana de abril, el nuevo beneficio establecido por el Gobierno, conocido como ingreso solidario, que llevará 160.000 pesos a 3 millones de familias colombianas que no hacen parte de otros programas sociales ya existentes.



“Es realmente innovador. Cruzamos bases de datos como nunca antes se había visto”, indicó Rodríguez.

El Sisbén, los registros de Prosperidad Social, de los ministerios de Salud, de Trabajo y de Hacienda son algunos de los listados utilizados para cruzar información y elegir a las familias.



Los beneficiarios, según el Decreto 518 del 4 de abril expedido por el Gobierno, serán aquellos hogares que quedaron en vulnerabilidad porque su ingreso depende de actividades del día a día que se han visto afectadas por la coyuntura de la epidemia y la cuarentena establecida.



La meta definitiva es que el apoyo económico llegue realmente a la población para la cual fue creado, por lo que el llamado de las autoridades nacionales es para que en la tarea solidaria no se interpongan ‘colados’.



Es por eso que Planeación enfatiza en que las transferencias monetarias no condicionadas del programa, que se pagarán con recursos del Fondo de Mitigación de Emergencias (Fome), van dirigidas a las personas y hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad, que no sean beneficiarios de los programas Familias en Acción, Protección Social al Adulto Mayor, Colombia Mayor, Jóvenes en Acción o de la compensación del IVA.

Por solidaridad

Se trata de tenderles la mano a los más necesitados, a partir de diversas estrategias, de manera que puedan enfrentar la situación que ha planteado la emergencia, por lo cual es clave que se respeten los límites establecidos para recibir los apoyos.



De acuerdo con las explicaciones de Planeación, el ingreso solidario llegará a personas de los 32 departamentos. En una primera etapa, quienes ya tienen cuenta en una entidad financiera, recibirán una comunicación de su banco, y luego la transferencia de los recursos.



En una segunda etapa, para aquellos que no tienen una cuenta en el sistema financiero, se hará la apertura de un producto digital de fácil uso por medio del teléfono móvil en un proceso simplificado que adelantarán las siguientes 4 entidades financieras: AVVilas (Cuenta Digital), Bancolombia (Nequi y Bancolombia a la Mano), Davivienda (Daviplata) y Movii ( Movii).



Las personas y hogares que reciban el ingreso solidario sin el cumplimiento de los requisitos establecidos y no lo informen a la autoridad competente, o las reciban de forma fraudulenta, incurrirán en las sanciones legales individuales a que hubiere lugar.



El Ministerio de Hacienda podrá suscribir convenios y modificar los vigentes con la red bancaria y otros operadores para garantizar la dispersión de transferencias y aumentar la capacidad de dispersión y giros monetarios a la población.



Para más información, consultar aquí: https://ingresosolidario.dnp.gov.co