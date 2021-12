Una vez despejado el panorama asociado el fallo de responsabilidad fiscal derivado de la contingencia del proyecto hidroeléctrico Ituango, Empresas Públicas de Medellín y el Consorcio CCC Ituango, pactaron el 16 de diciembre extender por 8 meses más, desde enero, el contrato de obra civil del megaproyecto de generación de energía eléctrica.



Después de la incertidumbre y del desgaste tras un tire y afloje, en el que la polémica ha corrido por cuenta de las afirmaciones del alcalde de Medellín, Daniel Quintero, el representante legal del consorcio constructor, Santiago García, dialogó con EL TIEMPO sobre los detalles de la prórroga y las obras que aún faltan.



De acuerdo con García, hay varios trabajos complejos en la zona donde irán las unidades 5 a 8, pero la prioridad es acabar las tareas para que las turbinas 1 y 2 queden operativas.

¿Qué obras priorizaron?



Todo lo que tiene que ver con los concretos de casa de máquinas, en donde se alojan las unidades generadoras. Ya vamos avanzados en la unidad 1 y 2, pero tendríamos que avanzar también la 3 y 4. Muy probablemente también tenemos unos trabajos en la zona sur de la casa de máquinas, en donde todavía hay obras de estabilización por ejecutarse. Allí, después del flujo del río que pasó por el sistema de cavernas, quedó una cantidad de material acumulado que hay que removerlo, y otra vez reforzar paredes y revisar esa parte.



¿Esa zona sur también lo contempla la prórroga?



La prórroga no habla de unas obras delimitadas específicas, sino de la ejecución de las obras civiles que EPM nos encarga. Otras obras que estamos avanzando y que continuaremos trabajando son el taponamiento tanto de la galería auxiliar de desviación (GAD) como del túnel de desviación derecho. Son importantes para mitigar riesgos. Ya logramos el cierre de unas válvulas, un hecho bastante importante que nos va a permitir empezar a hacer el tapón definitivo de la GAD.



¿La zona sur de casa de máquinas es donde van las otras cuatro unidades?



Correcto. Tenemos también unas obras de estabilizaciones de superficie, tanto arriba de la cámara de compuertas de las conducciones en el sector de Romerito, como en otros sectores de la zona del embalse. Adicionalmente están las conducciones en donde el año pasado logramos un relleno de una megaoquedad que hizo el paso del agua por allí. Se están instalando los blindajes metálicos y alrededor tenemos que poner unos concretos. Ese es un trabajo muy importante, porque sin ese no habrá generación, porque por allí se conduce el agua a las turbinas.





¿Qué oquedades había en la zona norte de la casa de máquinas?



Tres grandes oquedades que estamos terminando. La primera estaba en los pozos de conducción, que hizo que los pozos 1 y 2 quedaran casi uno solo. Esa la ya la rellenamos y consumió cerca de 70.000 metros cúbicos de concreto. Había otra entre casa de máquinas y la almenara, donde se carcomió la roca con el paso del agua con esa potencia. Esa también ya la rellenamos y está lista. Y hay una tercera entre la almenara, sobre túnel de descarga, el emboque, que estamos en proceso de llenarla.



¿Y los huecos en la montaña?



En superficie se manifestó una falla, pero afecta más la zona sur y en esa hemos venido trabajando inyecciones, y en trabajos de consolidación del macizo rocoso. La oquedad de la GAD fue la manifestación del colapso del túnel. Quedó bajo agua y no hay necesidad de rellenarla.



¿Qué obras alcanzarán a hacer en el plazo de la prórroga?



Las unidades 3 y 4 van a estar bastante avanzadas en concretos. Toda la almenara del sistema sur tiene que estar terminada. Las conducciones de la almenara y las conducciones norte tienen que estar también terminadas. Sobre las unidades 5 a 8, es decir en la zona sur, no estoy en condiciones de establecer hasta donde seremos capaces de llegar porque falta mucha exploración. Pero seguramente habremos avanzado bastante en el tema del macizo. Aspiramos a tener cerrado el túnel de la GAD y ojalá muy avanzado el taponamiento del túnel derecho. Habrá que mirar hacia adelante si nosotros nos iríamos o no, porque quedó establecido que podríamos pactar nuevas prórrogas a voluntad de las partes.



Si se dejó esa opción, ¿para qué los tres meses de empalme?



Ese empalme supuestamente es para entregarle a otro, pero en eso estábamos cuando la amenaza del fallo de la Contraloría llevaba a una inhabilidad. Hoy, no existiendo esa inhabilidad frente al pago del siniestro, que esperamos se consolide en enero, y legalmente habilitados y obviamente técnicamente capaces, EPM ya mirará si le conviene terminar las obras con nosotros o no.



¿Siguen teniendo la primera opción?



Es una pregunta para ellos.



¿Pero en la prórroga quedó abierto que puedan decidirlo así?



Se dejó abierta la posibilidad de que nos pongamos de acuerdo en una prórroga adicional.



¿Si deben cederle a otro o a EPM, se habló algo de las condiciones para los equipos, campamentos y personal que han llevado?



No. Habrá que mirar en su momento qué interés pueda tener EPM o el eventual contratista de EPM, sobre qué equipos han de necesitar y qué voluntad haya de parte y parte de que se vendan. Se dejó la posibilidad de abrir unas mesas para analizar ese tema.



¿Cómo se aísla la generación de las unidades 1 y 2, mientras siguen las obras en la 3 y 4?



Cada sistema de generación es independiente. Hay unas obras que son comunes. Las cuatro primeras turbinas tienen cuatro conducciones independientes, cada una con su sistema de generación independiente, pero luego, cuando el agua ya ha sido turbinada, comparten la misma almenara, que es un taque donde se equilibran las presiones, y este es el que tiene que estar totalmente terminado porque al comenzar la generación ya no se puede trabajar en él.



Y del mismo modo los túneles de descarga 1 y 2, que llevan el agua de las cuatro unidades y tienen que estar totalmente terminados. En todo lo demás se puede seguir trabajando.



¿Cómo será la interrupción del paso de agua por el vertedero y el inicio de la generación?



Cada unidad consume alrededor de 196 metros por segundo de agua. En la medida en que se pongan a generar el agua que antes pasaba por el vertedero ya no llega hasta allá. Habría que poner a generar suficientes unidades para que todo el caudal del río Cauca pase a través de la generación y no por el vertedero.



¿Es decir que con las dos primeras no podrá cerrar?



El vertedero sigue en uso porque las dos primeras unidades no alcanzan a evacuar todo el caudal que se necesita.



¿Y cómo se revisará la estabilidad del vertedero?



Ese tema lo tiene muy monitoreado EPM, con una cantidad de instrumentos instalados que les dan lectura de la estabilidad del macizo y de cómo se están comportando todas las cosas. El vertedero no fue diseñado para funcionar continuamente pero está diseñado para funcionar y lo está haciendo. Lo que es deseable es sacarlo de servicio para poder revisarlo y, si es el caso, hacer reparaciones de mantenimiento. EPM también tiene mucho interés en el comportamiento del cuenco, que es donde cae toda el agua, para verificar cómo ha sido el comportamiento de la roca allí.



No me quedó claro cuando el alcalde Quintero dijo que se podía activar la búsqueda de nuevos contratistas si no aceptaban algo de los pagos de las pólizas...



Yo tampoco entendí. Está la voluntad de EPM y la verdad es que cualquier diferencia o cualquier pretensión que tenga EPM se debe resolver en estado de derecho y es a través de los jueces. No es por el antojo de una persona que suceden las cosas. Los jueces del contrato definen si efectivamente hay o no razón a indemnizaciones, que pueden ser el pago del deducible o el pago de servicios.



¿Y en qué estado está el tribunal de arbitramento?



Ya fue admitido, los árbitros están nombrados, y es un tribunal internacional que se rige bajo normas internacionales, pero que se adelanta en la Cámara de Comercio de Medellín. En ese tribunal aspiramos, mediante pruebas técnicas, a que se demuestre que no tuvimos responsabilidad en lo que pasó.



¿Y las cuentas del Alcalde, sobre lo que aún deben, van a ese tribunal?



EPM tiene pactado con nosotros que todas las diferencias relativas a la contingencia se llevan a un tribunal de arbitramento. Sin embargo, EPM decidió presentar una demanda contra el diseñador, el interventor y el constructor, en el Contencioso Administrativo. Esa demanda a la fecha ni siquiera ha sido admitida. Apenas se admita tendremos que ver argumentos legales para decir que ese no es el camino, sino el tribunal de arbitramento, que fue lo que pactamos, y que lo deberían respetar. Eso tiene que seguir su curso legal, tiene sus etapas y actos jurídicos y hay que esperar a que se den para poder avanzar.



¿En qué fecha le dirán a EPM que ya puede comenzar a generar?



Tiene que ser en el transcurso del primer semestre. Hay que avanzar y siempre hemos estado comprometidos con el proyecto y con el objetivo del país de que entre a generar lo más pronto posible. Hay que trabajar muy fuerte este período del contrato para avanzar lo máximo posible en las obras.



ÓMAR G. AHUMADA ROJAS

Subeditor de Economía y Negocios

En Twitter: @omarahu



